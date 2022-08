Corrupte flikken, de Titanic en Bill Cosby: de documentaires die u de komende week niet mag missen

‘Murder in the Bayou’

Canvas, maandag 22 augustus, 23.05

TRUE CRIME Tussen 2005 en 2009 vond de politie de lichamen van acht vermoorde vrouwen, gedumpt in de vijvers en kanalen rond de stad Jennings in de Amerikaanse staat Louisiana. De slachtoffers kwamen allemaal uit dezelfde armoedige wijk Jefferson Davis – in de media kregen ze de bijnaam ‘Jeff Davis 8’. Ze werkten in de prostitutie en hadden een verleden van drugsmisbruik en kleine criminaliteit. Volgens de rechercheurs die de zaak onderzochten, was er een seriemoordenaar actief in de regio, maar ze vonden nooit een concreet spoor naar de dader. Tot op heden zijn de moorden onopgelost. De Amerikaanse journalist Ethan Brown trok jarenlang zelf op onderzoek uit en kwam in zijn boek ‘Murder in the Bayou’, dat de basis vormde voor de vijfdelige true crime-reeks die Canvas nu uitzendt, tot een heel andere conclusie. Volgens hem is de seriemoordenaar niet uit de handen van de arm der wet kunnen blijven omdat hij zo gewiekst is, maar omdat hij niet bestaat: de moorden zijn allemaal gelinkt aan de groezelige onderwereld van Jennings, en de politie wil gewoon niet in dat potje roeren omdat veel agenten zelf klant zijn van de drugsdealers en bordeelhouders die er de plak zwaaien.

‘Afghanistan: Getting Out’

BBC 2, zondag 21 augustus, 22.00

ACTUA In deel twee van dit ontluisterende tweeluik werpen insiders uit Trump en Bidens entourage hun licht op de gebeurtenissen die leidden tot de val van Kaboel in de zomer van 2021.

‘We Need To Talk About Cosby’

NPO 2, maandag 22 augustus, 22.08

ACTUA Enkele maanden geleden op Canvas, nu ook op NPO, deze knappe vierdelige docu die tegelijk de belangrijke rol van Bill Cosby in de Amerikaanse tv-geschiedenis belicht en zijn wandaden als serieverkrachter grondig uitdiept.

‘Back to the Titanic’

Canvas, woensdag 24 augustus, 21.20

GESCHIEDENIS In 2019 dook voor het eerst in vijftien jaar een groep onderzoekers naar de ­Titanic. Met nieuwe onderzeecamera’s konden ze de staat van het schip beter dan ooit tevoren onderzoeken.

‘Behind Closed Doors’

Canvas, donderdag 25 augustus, 21.20

ACTUA In Groot-Brittannië zijn jaarlijks 750.000 kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld. Deze docu volgt een handvol jongens en meisjes die zelf mishandeld zijn of in een gewelddadige omgeving zijn opgegroeid.

‘De spiegel en het raam’

NPO 2, donderdag 25 augustus, 23.15

MENS De Nederlands-Mexicaanse regisseur Diego Gutiérrez zal binnen afzienbare tijd twee naasten verliezen: zijn moeder Gina en zijn beste vriend ­Danniel. In ‘De spiegel en het raam’ legt hij hun laatste maanden op aarde vast.