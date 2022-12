Dafne Keen sluit ‘His Dark Materials’ af: ‘Ik heb niet gehuild, ik ben geen watje’

Nadat fantasyliefhebbers met ‘House of the Dragon’, ‘The Rings of Power’ en ‘The Sandman’ drie nieuwe franchises hebben mogen verwelkomen, volgt ook een afscheid: ‘His Dark Materials’ loopt na drie seizoenen ten einde. De reeks van HBO en de BBC bracht de wonderlijke wereld uit de bestsellers van Philip Pullman met verve tot leven – iets waar het misbaksel van een Hollywoodfilm uit 2007 niet in slaagde. De 17-jarige hoofdrolspeelster Dafne Keen sluit een belangrijk hoofdstuk van haar jonge leven af.

HUMO Je was 12 toen je doorbrak als de protegee van Hugh Jackmans Wolverine in de superheldenfilm ‘Logan’, en 14 toen je bekend werd als Lyra, het weesmeisje dat in ‘His Dark Materials’ de wereld moet redden. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

DAFNE KEEN «Met dankbaarheid. Ik was nog een groentje toen ik aan ‘His Dark Materials’ begon. Ik ben, net zoals Lyra, opgegroeid tijdens de voorbije drie jaargangen. Ik mag me in dit laatste seizoen ook aan volwassen verhaallijnen wagen. Zo had ik mijn eerste kusscène, want Lyra geeft eindelijk toe aan haar gevoelens voor Will. Ik moest zelfs langere dagen kloppen. Een minderjarige acteur mag van de wet slechts enkele uren per dag werken. Sinds ik 16 ben, sta ik twaalf uur op de set. Heftig, maar kijk: ik leef nog.»

HUMO ‘His Dark Materials’ vertelt een stevig verhaal over het verlies van onschuld en de onderdrukking in een theocratie. Wat trok jou als jonge tiener aan?

KEEN «Lyra. Ze is een ingewikkelde meid, grappig, intelligent en avontuurlijk. Ze bracht haar jeugd door in Oxford als vondeling, verlangend naar ouders. Tijdens haar avonturen ontdekt ze dat haar moeder en vader nog leven, en waarom zij haar hebben achtergelaten. Ze houdt onvoorwaardelijk van hen, maar kan moeilijk leven met hun keuzes. Aanvaarden hoe de wereld werkt en hoe mensen in elkaar zitten: dat is in mijn ogen volwassen worden.»

HUMO Je tegenspeelster Ruth Wilson noemt het laatste seizoen het meest ambitieuze. Akkoord?

KEEN «Absoluut, het is een knáller. Het tweede seizoen speelde zich hoofdzakelijk af in het dorp Cittàgazze. In de nieuwe afleveringen reist Lyra naar verschillende werelden, waar ze kleurrijke figuren ontmoet. Voor wie niet kan volgen: Lyra kan een poort naar parallelle universums oproepen.»

HUMO Hoe was de allerlaatste draaidag?

KEEN «Gewoontjes. De dag erna hielden we een groot feest, waar we de eerste beelden van het laatste seizoen te zien kregen. Er is heel wat afgehuild. Niet door mij, want ik ben geen watje, maar door collega’s met een glas te veel op. ‘Je bent als een dochter voor mij!’ kwamen meerdere mensen me met tranen in de ogen vertellen (lacht). Ik begin nu pas te beseffen dat ‘His Dark Materials’ werkelijk voorbij is.»

HUMO Wat hoop je dat de kijkers onthouden?

KEEN «Dat volwassenen fouten kunnen maken. Dat je vijanden niet altijd zo monsterlijk zijn als je denkt: veelal worden ze gewoon verkeerd begrepen. En dat Philip Pullman prachtige boeken heeft geschreven. Fantasy biedt de mogelijkheid om onze alledaagse problemen te verkennen via metaforen. Ik hoop dat de serie mijn leeftijdsgenoten ertoe aanzet zijn trilogie te lezen.»

HUMO En nu?

KEEN «Op naar een volgend project. Ik heb al meermaals een wilde tiener met vadercomplexen gespeeld, ik ben klaar om een vrouw neer te zetten.»

His Dark Materials – seizoen 3

Nu op Streamz