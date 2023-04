‘Dame Edna’ is niet meer: ‘Ik heb vaak uitgetest hoe ver ik kon gaan tijdens mijn shows. Vér, hoor’

Afgelopen weekend overleed komiek Barry Humphries op 89-jarige leeftijd. De Australiër werd wereldberoemd als Dame Edna, een fictieve televisiepresentatrice en schrijfster die bekend stond om haar extravagante uiterlijk en vlijmscherpe satire. Doorheen de jaren sprak Humo een aantal keer met Humphries. Naar aanleiding van zijn overlijden leest u hier een uitgebreid interview van Serge Simonart, dat voor het eerst werd gepubliceerd op 3 november 1994.

Dame Edna is ‘s werelds eerste huisvrouw-superster. Toen de Dame Edna Experience Londen aandeed, was het Theatre Royal van Drury Lane negen maanden lang dag na dag uitverkocht. Als Dame Edna’s talkshow werd uitgezonden (met als gasten superster-ren die ‘minstens half zo belangrijk zijn ais ikzelf’), keken telkens tien miljoen mensen en bleven veel pubs dicht. De show won de Gouden Roos van Montreux. Dame Edna is de enige, komiek die haar wassen beeld in Madame Tussauds heeft. Het legendarische warenhuis Harrod’s zocht Dame Edna aan om hun koopjesweek te openen, en in Regent Street werd de Australische megaster ingehuurd om de kerstverlichting aan te knippen. Dame Edna is de enige megaster die het zich kan permitteren haar fans aan te spreken met de koosnaam ‘possums’ (stinkdieren).

Eind september. Dame Edna treedt op in het glamoureuze Hilton van Abu Dhabi, voor een publiek van ‘expats’: Australische, Amerikaanse en Engelse elite-emigranten; vetbetaalde lieden die in dit Arabische Emiraat voor multinationals of op booreilanden werken. Voor Westerse managers is Abu Dhabi een cultureel braakland, en de komst van Dame Edna het hoogtepunt van het jaar. Eerst terroriseert de onweerstaanbaar vulgaire sexist Sir Les Patterson, Voorzitter van de Australische Kaasvereniging en Cultureel Atta-ché van de Australische Ambassade de aanwezigen. Sir Les is een zo mogelijk nog briljantere creatie dan Dame Edna. Deze dronken vrouwenversierder kwijlt constant, frunnikt graag aan zijn lid (‘the old pyjama python’), en is een meester in dubbelzinnige woord-spelingen e... you with me?!’) en de auteur van literaire meesterwerken als ‘Twelve inches of Les’ en The Traveller’s Sir Les beweert dat hij aangesteld is als ‘Interim-Ambassadeur voor het Nabije Oosten’, maar het is een wonder dat na zijn monoloog de Golfoorlog niet weer in volle glorie uitbarst.

John Major is net in Abu Dhabi geweest, en Sir Les zegt, druipend van sarcas-me, dat het ‘moeilijk zal zijn de impact van John Major te overtreffen. Ik zei tegen John Major: ‘John, als je niet om jezelf kan lachen mis je de mop van de eeuw’... John is in deep shit, ik heb ‘m mijn snorkel geleend’. Sir Les roept aan het eind van zijn monoloog de ‘eventuele geile dames in het publiek die in geen jaren een échte man hebben gezien’ op om na de show op zijn kamer nog iets te komen gebruiken. Na de pauze beweert Dame Edna dat ze op zoek is naar haar Arabische roots, en zegt minzaam tot een geblondeerde vrouw op de eerste rij: ‘Naar jouw wortels moeten we niet lang zoeken, possum’. Aan een vrouw die een topfunctie in een multinational bekleedt, vraagt ze waar ze vandaan komt: ‘Sydney, hé? Dus eerst woonde u in Sydney en nu hier... Wat is er misgelopen?’ Twee uur lang improviseert Dame Edna erop los. Ik heb voor het eerst sinds lang gehuild van het lachen, en de verleiding is groot u een paar prachtige oneliners te verklap-pen die wie een kaartje voor de Dame Edna-show in Antwerpen kan bemachtigen nog te horen krijgt. Want na het Oosterse luik van haar wereldtournee, dat ook de inwoners van Shangai, Beijing en Singapoer een cultuurschok bezorgde waarvan ze nooit zullen herstellen, is het moment daar voor Dame Edna’s Europese toer-nee, een blijde intrede die haar na Wenen, Londen, Amsterdam en Kopenhagen ook naar Antwerpen brengt. In een vorig HUMO-interview had Dame Edna allerminst zin in een bezoek aan ons land: ‘België?! lk ben niet gek, haha! Het leven is te kort. Maar breng mijn groeten over aan mijn Vlaamse fans... Is het niet pijnlijk dat het lezen van dit interview met mij het hoogte-punt van hun pathetische leventjes zal zijn?’

Ondertussen, na diplomatieke tussenkomst van het Belgische diplomatenkorps én de smeekbeden van een Hooggeplaatst Persoon in Laken, heeft Paul - Boogie Boy - Ambach Dame Edna toch kunnen vermurwen, en op 7 november is het zover: Dame Edna in België! Het brein achter Dame Edna heet Barry Hurnphries, en het is veel meer dan zomaar een komiek. Humphries schilderde en schreef vanaf zijn vijfde; hij las op z’n dertiende het oeuvre van Picabia en de Dadaïsten, en organiseerde vijf jaar later de eerste Australische Dadaïstische manifestaties. Nog later raakte hij bevriend met Salvador Dali en Marcel Duchamps. Hij is een kenner en verzamelaar van het Europese fin de siécle: de romantici (Byron, Shelley), de Estheten, de Symbo-listen en Art Nouveau (ook Belgische kunst, vooral Fernand Knopff en Félicien Rops). John Lennon liet zijn haar groeien na-dat hij Barry Humphries had zien optreden. Hij maakt deel uit van Prince Charles’ officieuze gentlemen-kring aan wier denkbeelden de toekomstige Britse Koning zich spiegelt. Hij is zelf een verdienste-lijk schilder en klassiek componist. Hij omschrijft zich zelf als ‘een mengeling van Raspoetin, Lady Godiva, Timothy Leary, Keizer Nero, Albert Schweizer en Yoko Ono’. Meestal blijft Barry Humphries onzichtbaar, en laat hij Dame Ed-na en de champagne-filosoof Sir Les Patterson het hoge woord voeren. Bij hoge uitzondering sprak Humo met hun manager:

HUMO In andere talkshows moet de gast vooral goed kunnen praten. Bij The Dame Edna Experience’ moet een gast, hoe beroemd ook, vooral goed kunnen luisteren.

HUMPHRIES «Ja, en er zijn regelmatig gasten die verbouwereerd zijn dat ze er tijdens Edna’s mo-nologen geen speld tussen krijgen. Dat is natuurlijk één van de absurde elementen: het idee een megaster als Sean Connery uit te nodigen - iemand die al bijna nooit talkshows doet - en dan komt hij er amper aan te pas! Om dat te pikken, moeten Edna’s gasten bereid zijn de rol van slachtoffer te spelen; en dat helpt als ze het absurde van roem en glamour in het alge-meen en het relatieve van hun eigen faam in het bijzonder in-zien. Edna heeft het meeste last met sterren die óók iets willen zeggen - ‘Dát was de afspraak niet!’, en met sterren die zich zozeer au sérieux nemen dat ze Edna als een bedreiging voor hun imago zien. Dat laatste heeft Edna vooral in Amerika ondervonden. Zoals je weet doet de laaghartige roddel de ronde dat Dame Edna een travestiet zou zijn, een verklede man. Schandelijk! Maar sommige mensen geloven dat, en Amerikaanse macho-filmsterren den-ken bijgevolg dat men hen voor homo zal schelden als ze zich met Edna associëren; een beetje zoals Richard Gere vreest dat het zijn carrière als leading man zou schaden als zou uitlekken dat hij homo is, als dat zo is. Amerikaanse mannen zijn sexueel zo onzeker dat ze met-een het gevoel hebben dat hun mannelijkheid wordt bedreigd. » Ook uniek, en dat is zo dankbaar voor de kijkers, is dat The Dame Edna Experience de enige talkshow is waar gasten niét zitten omdat ze op dat mo-ment hun nieuwe film of plaat moeten promoten. Veel talk-shows zijn verworden tot infomercials, en de zogenaamde ge-sprekken zijn in feite vermomde verkoopspraatjes. Daarom zijn levende legendes zo dankbaar voor Edna: een Lauren Bacall - mevrouw Humphrey Bogart - moet niets meer bewijzen en is een intelligente vrouw met een sterk karakter: she’s seen it all, done it all... Zij laat zich dus ongegeneerd drijven op Edna’s golven, ook al omdat Edna ten-slotte ook een megaster is, zodat Lauren Bacall het gevoel heeft dat ze als gelijken kunnen praten. Charlton Heston háát talk-shows, maar hij is al twee keer bij Edna geweest - één keer liet ze hem niet eens binnen -, en toch krijgt ze elke maand een fax van zijn management wan-neer hij wéér mag. Charlton Heston kan lachen om zijn sta-tus van levende legende. Terwijl iemand als Kim Basinger nog krampachtig bezig is met ‘Hoe kom ik over?’ en ‘Zijn mijn be-nen wel in beeld?’, zodat de sfeer eronder lijdt.

«Onlangs zag ik op een feestje in Saint-Tropez Johnny Hallyday: hij leek te imploderen van ijdelheid. Zo iemand is ideaal als mikpunt voor Dame Edna tijdens een optreden, maar zou totaal afgaan op televisie. Mensen als Elisabeth Taylor en Margaret Thatcher hebben om die reden de uitnodiging van Dame Edna geweigerd: ze waren tezeer gepreoccupeerd met hun imago, en wilden niet dat Dame Edna dat ondermijnde. Andere supersterren komen juist wil omdat ze het heerlijk vinden dat Dame Edna het tapijt van onder hun voeten vandaan trekt. Als Frank Sinatra - die nooit talk-shows doet of interviews geeft -wel komt, is het net daarom. Mensen van dat kaliber zijn al die slijmerige talkshow-presentatoren kotsbeu. Sinatra is stin-kend rijk, intergalactisch beroemd en stokoud. Hij heeft dus maar één handicap: tijdsgebrek. Hij doet dus nog alleen dingen waarbij hij zich amuseert, punt uit. Dame Edna is voor hem lét-terlijk een ‘experience’.»

HUMO Zeer leuk, al is het maar een detail, vond ik dat ‘My Gorgeous Life’, de autobiografie van Dame Edna, verscheen op de non-fictielijst van de prestigieuze uitgeverij MacMillan.

HUMPHRIES (monkelend) «Ver-baast je dat? Dame Edna is toch iemand van vlees en bloed?! Ik ben een grote fan van de Surrealisten, en dat ‘My Gorgeous Life’ op een non-fictielijst ver-schijnt, naast autobiografieën van legendarische tycoons en politici, vind ik een subtiel staal-tje van eigentijds surrealisme. Het gaat overigens verder dan dat: Sir Les Patterson wordt al-tijd voorgesteld als ‘De culturele attaché van de Australische Ambassade’. Wel, ik hoor van mensen in Australia House (de Australische Ambassade in Londen) dat ze regelmatig telefoontjes krijgen van mensen die ‘onmiddellijk’ Sir Les wensen te spreken... Tot grote gêne van de echte Ambassadeur. De officiële politiek van de Australische Overheid is namelijk dat Sir Les het imago van Australië schaadt... Terwijl Dame Edna ooit tot ‘Meest Gewaardeerd Exportprodukt’ is verkozen. Well, you can’ have one without the other.»

HUMO Toen ik mijn op maat gemaakte hemden afhaalde bij Stephen Conway in het prestigieuze Jermyn Street, waar ook de Britse adel zich kleedt, vertelde hij dat de kleermaker waar Dame Edna haar prachtige baljaponnen laat maken, ook hofleverancier is.

HUMPHRIES (monkelend) « Dat klopt. De Queen en Dame Edna hebben dezelfde ontwerpers in kleedsters. Vooral de dame die de glitter-pailletten opnaait is een vertrouwelinge van de Koningin, en ze heeft me verteld dat Queen Elisabeth daar ambiguë gevoelens over koestert. Enerzijds vindt ‘Liz’, zoals Edna haar noemt, het wel charmant dat ze iets gemeen heeft met dat ongrijpbare verschijnsel Dame Edna. Maar anderzijds is ze zich ook bewust van het absurde van de situatie, en voelt ze die ‘band’ toch als een bedreiging; too close for comfort. Ondanks het feit dat Dame Edna na al die jaren toch een intimus van de Royal Family is. Vorig jaar was er in Londen een Royal Command Performance, bijgewoond door de inmiddels negentigjarige Queen Mother. Het is de gewoonte dat het publiek recht-staat als de oude Koningin in haar loge verschijnt. Maar we hadden afgesproken dat éérst Dame Edna zou verschijnen, zodat het publiek voor háár zou opstaan, tot een lakei Dame Ed-na op de schouder tikte en zei `Wrong box, Ma’am’, en de Queen Mother met een knipoog haar rechtmatige plaats innam. Die practical joke maakte haar extra sympathiek, en het publiek gaf haar een staande ovatie.»

HUMO Soms gaan Sir Les en Da-me Edna wel ver. Ik vraag me af wat Barry Humphries, privé een redelijk en gecultiveerd mens én een kennis van Salman Rushdie, denkt van de dronken Sr Les als die wauwelt dat hij het héél druk heeft, ‘zo druk als Salman Rushdie’s reisagent’.

HUMPHRIES « Wel, als weldenkend mens vind ik het een schande dat een hele natie een klopjacht maakt op één individu dat iets geschreven heeft dat hen niet bevalt. Maar ik ben niet aan het woord. ik moet trouw blij-ven aan Sir Les, en hij heeft in zijn dronken buien géén scrupules. Als Sir Les zegt dat hij het zo druk heeft als ‘een Bosnische metser’, dan vind ik dat totáál misplaatst, maar in het hoofd van Sir Les is het perfecte logica. In het algemeen verzet ik me tegen zelfcensuur omdat het een rem is die fles saboteert. Ik bedoel: je kan niet een béétje Sir Les zijn, want dan werkt het personage niet. Vanavond ver-telde de hotelmanager me vlak voor Sir Les het podium op moest dat ik het toch wat ‘kalm aan’ moest doen, want er zaten ‘drie Emirs’ in het publiek. Drie diepgelovige feodale heersers over Abu Dhabi, dat in een hoop opzichten toch een land is waar de ‘goede zeden’ veel strenger nageleefd worden dan bij ons...»

HUMO Absoluut: ik kocht vandaag in de krantenkiosk van het hotel een blad waarin op foto’s de décolleté’s van een aantal vrouwen met een dikke stift zwart waren gekrast... En het ging niét om een pornoboekje, maar om het respectabele modetijdschrift Vogue!

HUMPHRIES « Indeed... Wel, toen ze me waarschuwden voor de aanwezigheid van die Emirs, bedacht ik terplekke een censor, ene ‘Omar’, die ik zogenaamd op de achterste rij notities had zien nemen van de show. Op die ma-nier kon Sir Les tijdens zijn krasse monoloog regelmatig ver-wijzen naar ‘Omar op de achterste rij’, telkens als een onder-werp hem te aangebrand of poli-tiek riskant leek voor de oren van de Emirs. Die ‘Omar’ was Sir Les’ ontmijningsdienst. Overi-gens zat er toen ik in Bahrein optrad écht een censor in de zaal. Hij ging halfweg de voor-stelling weg... Ik denk dat hij het tempo niet aankon (lacht).»

HUMO In een Dame Edna-monoloog uit de jaren zestig meldt ze dat haar favoriete schilderij ‘De schreeuw’ van Edvard Munch is. Dame Edna zei toen dat ze van plan was ‘De Schreeuw’ te populariseren door het schilderij af te drukken op servetten en onderleggers voor haar koffietafel. Ondertussen zijn we dertig jaar verder en zijn die dingen écht in de handel verkrijgbaar!

HUMPHRIES « Ja, er is nu zelfs een ‘De Schreeuw’-opblaaspop. Die monoloog van Dame Edna over `De Schreeuw’ was een re-actie tegen de eerste lichting Hollywood-sterren die plots ernstig genomen wilden worden. Het was de generatie van mensen als Elisabeth Taylor en Barbra Streisand, die zich plots als intellectuelen wilden voordoen. En dan kreeg je zo’n trien als Barbra Streisand die het plots interessant vond om in inter-views, tussen twee vragen over haar kapsel en haar schoothond-je in, te laten vallen dat ze het oeuvre van die ‘Eddy Meuttsch’ fantastisch vond, en dat ‘The Screamers’ haar favoriete schilderij was. De prijzen van expressionistische schilders hadden na die uitspraak meteen moeten da-len. Maar néé: ze stégen! Nu nog vind je dat snobisme bij omhooggevallen starlets als Madonna, die zich graag laat opmerken als kenner-collection-fleur van het werk van Frida Kahlo. Het is godgeklaagd dat leeghoofdige popsterren en film-sterren zoveel geld verdienen dat ze op veilingen voor mooie schilderijen méér kunnen bieden dan de meeste musea, zodat het grote publiek die meesterwerken nooit meer te zien krijgt. De helft van de grote naoorlogse schilderkunst hangt nu thuis bij snobs die zeggen: ‘Eh... het toilet is aan het einde van de gang, rechts naast de Picasso’.»

HUMO In je autobiografie ‘More, pleaser, stond dat Dame Edna ooit onaangekondigd binnenviel op de opening van het Australische Parlement, en de politici waren naar verluidt zéér misnoegd. Dat begrijp ik niet: je zou denken dat ze het een goeie publiciteitsstunt voor beide par-tijen zouden vinden.

HUMPHRIES « In andere omstandigheden wél. Toen Bruce Be-resford ‘The adventures of Barry McKenzie’ (een ander personage van Humphries) filmde, was het de bedoeling dat Edna Everage en Barry McKenzie in de grote homecoming scene zouden wor-den begroet door de Australische Eerste Minister. Het plan was een lookalike van de toenmalige Eerste Minister Gough Whitlam in te huren, maar tot mijn verbazing bleek die zélf bereid de cameo-rol te spelen. Op het vliegveld wierp Edna zich dus in de armen van de eerste Minister, die zei ‘Arise... Ditme Edna’, een uitdrukking die voorbehouden is aan mensen van Koninklijken Bloede. Dát was het moment waarop Mrs. Edna Everage Da-me Edna werd (‘Dame’ is het vrouwelijk equivalent van de eretitel `Sir’). De ironie wil dat de carrière van Gough Whitlam vanaf dat moment snel bergaf ging. » Maar bij de opening van het Parlement waren vooral de rechtse politici bang dat de ernst van het gebeuren zou worden ondermijnd. Ze vreesden dat Edna’s aanwezigheid hun politieke waardigheid zou besmet-ten. Met andere woorden: ze herkenden instinctief het sub-versieve karakter van Edna’s `goedkeuring’ van dit evenement. Het is alsof een groot filosoof een perfect logische stelling ontvouwt, waarop de dorpsidioot zegt: ‘Ik vind dat hij vollédig gelijk heeft’... Waarop de andere filosofen zich prompt distantiëren (lacht). Een paar maanden geleden was er in Queensland, in Australië, een overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Vincent van Gogh. Het was een zeer prestigieuze gelegenheid waarvoor vanuit de hele wereld schilderij-en waren overgevlogen. Er was een vernissage waarop de beau monde van Queensland was uit-genodigd... en waarop als ongenode gast ook Sir Les Patterson verscheen... met zijn hoofd in een bloederig verband. En ter-wijl een speciaal overgevlogen prominent van het Nederlandse Van Gogh-museum een speech hield, gevolgd door de Eerste Minister en de lokale curator, mengde een al behoorlijk aangeschoten Sir Les zich onder de eregasten... En natuurlijk kon niemand z’n blik van Sir Les’ bloederige hoofd afhouden, zo-dat de speeches grotendeels de mist in gingen. Als hem iets gevraagd werd, hield Sir Les vol dat zijn hoofdwonde geen uitstaans had met Van Gogh, néé: Mijn secretaresse heeft van-nacht in het vuur van de strijd mijn oor afgebeten!’... Uiteinde-lijk werd Sir Les vriendelijk, doch met aandrang verzocht het pand te verlaten. Later lichtte de meneer uit Holland toe dat ze daar net hun uiterste best deden om Van Gogh af te helpen van dat imago van ‘die gek die z’n oor afsneed’, en dat Sir Les’ verschijning in die optiek bijgevolg wel érg ongelegen kwam. Is het niet heerlijk hoe weinig ervoor nodig is om een prestigieus evenement te relativeren: Sir Les was er alleen maar, hij maakte geen scène, viel niemand lastig...»

HUMO ‘My Gorgeous Life’, de autobiografie van Dame Edna, is net een Trojaans Paard: je dénkt dat je een komisch boek leest, maar op elke bladzijde heeft Dame Edna wel wat culturele weetjes binnengesmokkeld. ‘My Gorgeous Life’ bevat referenties naar Art Nouveau, Bach, Huysmans, ‘A rebours’, André Breton en het Surrealistisch Manifest, de Decamerone...

HUMPHRIES « Waarom zou ik het mij - of de lezer - makkelijk maken? lk ben een grote fan van de Surrealisten precies omdat die geen onderscheid maakten tussen diepe ernst en absurditeiten. Waarom zouden ernst, cultuur en logica enerzijds en humor anderzijds elkaar uitsluiten? Dat is een waanidee dat al véél vooruitgang heeft gesaboteerd. En anderzijds zie je dat bijna alle grote geesten ook onnozele kinderen waren. Einstein was een groot humorist, en niet te beroerd om zichzelf af en toe voor schut te zetten. Dat ‘My Gorgeous Life’ zo vol culturele verwijzingen zit, heeft ook met mijn karakter te maken. Ik ben een onrustig mens. Ik kan mezelf niet afzetten. Mijn knop is defect.»

HUMO Je bent een bewonderaar van de Surrealisten, en eigenlijk heb je veel gemeen met Salvador Dali: hij was ook een kunstenaar met een clowns-imago; iemand die door de jongens van de harde lijn niet echt au sérieux werd genomen, maar wiens show-Surrealisme op lange termijn efficiënter bleek dan dat van de ‘ernstige’ Surrealisten: Breton leest niemand meer, en de bizarre, anarchistische droombeelden van Dali werken nog altijd na in de hoofden van miljoenen ‘gewone’ mensen.

HUMPHRIES « Ja. ‘Ernstige Surrealisten’ is trouwens een contradictio in terminis, of had er één moeten zijn. Het is zeker zo, dat vooral Ernst en Tanguy geen gelegenheid voorbij lieten gaan om zich laatdunkend over Dali uit te laten... En Bunuel met z’n ‘Avida Dollars’ (een anagram van Dali’s naam, waarmee Bunuel diens vermeende geldzucht wilde hekelen)... Het is hoe dan ook mijn ervaring dat je veel ‘ernstige’ onderwerpen beter in een komische verpakking kan brengen. Dat is niets nieuws: sommige spotprenten van Hitler hadden ook meer effect dan sommige anti-fascistische vlug-schriften. In de vorige Dame Edna Experience, ‘Back with a vengeance’, werd veel aandacht besteed aan thema’s als verdriet, mededogen, rouw. Dame Edna koketteerde schaamteloos met de dood van haar echtgenoot Norm Everage. Ze zei dingen als: ‘De doktoren zeiden me: ‘Tijd is de beste heler’... en ze hadden ge-lijk: Norm is nu vier uur dood... en ik voel me al een héél stuk beter. haha!’ Ik heb gemerkt dat dát soort uitlatingen de mensen het meest van hun stuk brengt, en ze doet nadenken: want we kennen allemaal wel van die goedbedoelende birches die onder het mom van hulp en bekommernis het mes nog dieper in de wonde draaien. lk bedoel: voor een sadist is hulpverlener zijn in een hospitaal de beste dekmantel. En voor alle hulpverleners boze brieven sturen: het is maar een voorbeeld.»

HUMO Eén clichékritiek die aan het adres van komieken gemaakt wordt, is: ‘Oh, hij zou die grap over kanker niet maken als zijn vader kanker had!’ Begin jaren zeventig had Dame Edna een hit met het liedje ‘The Night We Burnt My Mother’s Things’. Ondertussen is je moeder echt overleden...

HUMPHRIES (lacht) « Wel... Het feit dat ik lach hij de herinnering aan die waanzinnig cruë ti-tel, bewijst wat komieken meest-al op die kritiek antwoorden: er valt niet te lachen om een specifiek iemand die kanker heeft, maar je kan wel lachen om kanker als concept; als sociaal ver-schijnsel; als boeman. Het idee dat je nog vei& je moeder koud is al haar bezittingen verbrandt is zo gevoelloos... En toch... Het is maar een metafoor, hè; een lichte vertekening van de realiteit: want is er zoveel verschil tussen verbranden en weggooi-en/weggeven/verdelen? En dat gebeurt wel, voortdurend, en niemand heeft het gevoel dat dat gevoelloos is. » Het antwoord op je vraag is: ik kan tegelijkertijd denken aan mijn moeder én aan `De Nacht Dat We De Spulletjes Van Mama Verbrandden’, zonder me schuldig te voelen. lk heb erg geleden onder de dood van mijn moeder. En haar spulletjes zijn niet ver-brand. Maar ik zie tegelijk de absurditeit van het gegeven ‘ma-ma sterft’ in. Plus: mijn moeder was een heel complexe vrouw. Ook een product van haar tijd: een beetje gefrustreerde vrouw met artistieke aspiraties die al-tijd onderdrukt waren door de tijdsgeest, en door mijn ouderwets patriarchale vader. Ik was niet in Australië toen mijn moe-der stierf, en toen ik het bericht kreeg, was de eerste scène die ik voor ogen zag een komische: mijn broers en zusters kibbelend over wie welke prulletjes zou krijgen... Een scène die, bleek later, zich ook werkelijk afspeelde, en die zich ongetwijfeld in de meeste families afspeelt. »

HUMO Ik heb altijd gedacht dat de stuurse Madge Altsop, stee-vast aangekondigd als het bruidsmeisje van Dame Edna, eigenlijk een soort karikaturale moederfiguur was.

HUMPHRIES « Ik neem via Madge geen wraak op mijn moeder, als je dat bedoelt. Al zijn onverwerkte jeugdtrauma’s en lichte wraakgevoelens altijd een goeie voedingsbodem voor ideeën. Als kind was ik al een hamsteraar: ik verzamelde van alles; ik gooide nooit iets weg. Op een keer kwam ik thuis en al mijn boeken waren verdwenen. Mijn moeder zei dat, aangezien ik ze toch al gelezen had, ze ze meegegeven had aan een missionaris. Het kwetste me dat ze zo ongevoelig was geweest het me niet eerst te vragen, en niet te beseffen dat ook gelezen boeken een gevoelswaarde kunnen hebben, zeker als je een beetje een papierfetisjist bent. Het zou te simplistisch zijn om Edna’s uithalen naar haar moeder te interpreteren als mijn weerwraak voor dat soort incidenten, maar... eh... soms vraag ik me toch af... » Mijn moeder is lang ge-schokt geweest door de kritiek die ik in Australië kreeg vanwege het establishment: je kan je voorstellen dat de overheid daar niet echt blij is met het beeld dat een vulgaire dronkelap als Sir Les Patterson in het buitenland ophangt van het Australische diplomatenkorps. Mijn ouders waren als rechtgeaarde bourgeois dan ook heel gevoelig voor opmerkingen van buren en kennissen over mijn exploten in het buitenland. Ooit was ik even thuis in Australië, om mijn pasgeboren kind aan mijn moeder voor te stellen. Net toen ik thuiskwam, was er een radioprogramma aan de gang, en mijn moeder zat gespannen te luisteren hoe mensen telefoneerden om hun mening te geven over het onderwerp van de dag: ‘Maakt Barry Humphries Australië in het buitenland te schan-de?’ Een aantal mensen zei: (imiteert betweterige vrouw) ‘Wel, persoonlijk heb ik nog nooit een show van Bobby Humphries gezien, maar ze zijn wél schandalig!...’ Ik had net tweehonderdvijftig keer een theater van drieduizend mensen uitverkocht, maar mijn moeder was echt beschaamd over mij: ‘Zie je nou, Barry, dát denken de mensen hier over jou!’ Ik liet haar alleen met mijn vrouw en onze zoon, en verdween stiekem naar een ander kamer. Van daaruit belde ik zelf die radio-show op... met de stem van Dame Edna, die zei: ‘Ik bel jullie vanuit mijn penthouse in Beverly Hills, possums, en ik ben het helemaal eens met wat die mensen over die schandalige Barry Humphries zeggen! Het is een oplichter... een Duivel... de Anti-Christ!’... enzovoort. Prompt volgden er telefoontjes van mensen die Dame Edna allemaal bejubelden, en pas toen begon mijn moeder te glunderen. Ach, mijn ouders... Ik heb lang de fantasie gekoesterd dat een genie als ik nooit aan zulke gewone lui ontsproten kon zijn, en dat ik zeker in de wieg verwisseld was... En tot mijn genoegen is later uit biografieën van Mozart, Shakespeare en Vlad the Impaler (wrede strijd-heer, de inspiratie voor de Dra-cula-legende) exact hetzelfde over hun afkomst dachten (lacht).»

HUMO Zijn Dame Edna en Sir Les dan nooit rechtstreeks uitlaatkleppen voor de persoonlijke problemen van Barry Humphries geweest?

HUMPHRIES « Nnneee... Al spreekt het vanzelf dat wie, zoals ik, zelf een alcoholist is geweest, met gezag een professionele dronkelap als Sir Les kan spelen. Er is wel een periode geweest... Toen ik in Londen maandenlang ‘Back with a vengeance’ speelde, was mijn derde huwelijk net op de klippen gelopen, ik bleek opgelicht te zijn door mijn manager, en ik werd op de hielen gezeten door allerlei opdringerige types die per se mijn biografie wilden schrijven. Toen heb ik me met immense overgave in Dame Edna en Sir Les gestort, omdat ik een acute behoefte voelde om vooral niét mezelf te zijn. Het waren de langste en waarschijnlijk ook de beste shows die Edna en Les ooit gegeven hebben. Soms schoot door m’n hoofd: ‘Het publiek in de zaal moest eens weten wat er zich allemaal in mijn privéleven afspeelt...’ ... Soms was de verleiding groot de twee te men-gen.»

HUMO Aan het eind van elke Dame Edna-show gooit Edna bossen gladiolen in de zaal en wuift het publiek haar ermee ten afscheid. Is dat geen stokoude pantomimetruuk?

HUMPHRIES « Stokoud. Al kostte het vanavond een fortuin om hier (in Abu Dhabi) aan tweehonderd gladiolen te geraken: ze groeien niet bepaald in de woestijn, we hebben ze uit Brazilië moeten laten overvliegen. Maar Dame Edna eindigt de show opzettelijk op die infantiele noot. Op dat moment wordt de show een soort regressieve groepstherapie (lacht). Een goeie performer kan aan het eind van een goeie show z’n publiek dingen laten doen die ze aan het begin van de show nooit gedaan zou-den hebben... Het is een mechanisme dat verwant is aan de groepshypnose van een fascis-tisch regime, dat ook éérst zorgt voor groepsgeest en gehoorzaamheid, en pas dan de volgelingen vraagt iets te doen dat ze voordien als idioot of zelfs demonisch van de hand zouden hebben gewezen. » Vroeger heb ik eens uitgetest hoever ik daarin kon gaan. Ooit zei Dame Edna: ‘Nu wil ik dat jullie met die gladiolen de dichtstbijzijnde Jood siaanl’... Nu, dat werkte niet. Het publiek reageerde verward, geschokt. Het fascinerende was dat, toen ik de volgende avond, in dezelfde Amerikaanse stad, de formulering verbeterde in: ‘... Sla de dichtstbijzijnde Presbyteriaan...’, iedereen dubbel van het lachen lag, en ze driftig op elkaar insloegen. Waarop Dame Edna het publiek erop wees wat voor kuddedieren ze eigenlijk geworden waren sinds het begin van de show.»

HUMO Je hebt in de jaren vijftig in Australië een aantal Dadaïstische tentoonstellingen georganiseerd, maar je was ook berucht om je Dadaïstische practical jokes. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

HUMPHRIES « Oh, ik had de gewoonte allerlei dingen te ensceneren die in de ogen van voorbijgangers die niét in het complot zaten echt leken. Het doel was omstaanders op het verkeerde been zetten. Zo liet ik een aantal vriendinnen van mij, waaronder Germaine Greer, die later ironisch genoeg een rabiate feministische schrijfster zou warden, zich verkleden in uniformen van een strenge Katholieke school.., waarna ik opdook, verkleed als ouwe snoeper, en hen zogenaamd molesteerde. Of ik verstopte ‘s avonds in een vuilnisbak een plastic doos met daarin een drie gangen-maaltijd, om de volgende ochtend als bedelaar verkleed langs te waggelen, en zogenaamd per ongeluk al die lekkernijen uit die vuilnis-bak op te vissen en te verorberen. Mijn favoriet was de grap waarbij ik met een handlanger werkte, die als blinde - compleet met witte stok en zwarte bril -in een treincoupé plaatsnam. Halfweg de treinreis stapte ik op, en begon al gauw de ‘blinde’ te pesten en uit te lachen, tot grote consternatie van de overige inzittenden. Ik nam de ‘blinde’ zijn braille-tijdschrift af, ik schopte tegen zijn been, ik blies de rook van mijn sigaar in zijn gezicht... Het fascinerende - en pijnlijke - was dat ik meestal ongehinderd mijn gang kon gaan.»

HUMO Is het spektakel dat Antwerpen aandoet een onewomanshow van Dame Edna?

HUMPHRIES « Dame Edna neemt het gedeelte na de pauze voor haar rekening. Voordien wordt het publiek ontvangen door haar bruidsmeisje Madge Altsop, en door Sir Les Patterson, de in-vloedrijke Cultureel Attaché van de Australische Ambassade. Da-me Edna is absoluut niet gesteld op de aanwezigheid van Sir Les, maar aangezien ze dezelfde ma-nager hebben, moet ze hem wel accepteren. Sir Les Patterson is eigenlijk een heel Vlaams personage. Een oud-Vlaams persona-ge; een figuur die zo uit een schilderij van Breughel gestapt lijkt. Of van Jeroen Bosch (lacht).»