Dan toch een sprankeltje hoop voor Roberto Martinez: enkel de Rode Duivels wisten de afgelopen weken ‘Chantal’ te kloppen

‘Chantal’ voert, niet voor het eerst dit seizoen, de lijst aan.

Met de finale in aantocht mogen we dan ook zeggen dat de komische misdaadreeks de opmerkelijkste hit van het tv-najaar is. In een periode dat de kijkcijfers - zeker live - een stuk lager liggen dan de afgelopen jaren, is ‘Chantal’ slechts één zondagavond niet boven het miljoen gegaan, toen de Rode Duivels hun match tegen Nederland afwerkten. Dat is een prestatie, zeker voor een genre dat veel last heeft van uitgesteld kijken. Of om een compliment te gebruiken dat ook de personages zouden begrijpen: stief hoed hedoan!

De clash tussen Olga Leyers en Bart Cannaerts leverde ‘De Allerslimste Mens’ het beste kijkcijfer van de week op - de rest van de afleveringen klokten af onder de 700.000. Maar in het lichtere veld moest de quiz het toch afleggen tegen ‘The Voice’, dat op vrijdagavond nog een stuk beter deed dan bij de start vorige week (628.708) en er meteen voor zorgde dat ook het cijfer van ‘Billie vs Benjamin’ gevoelig steeg, van 283.326‏ naar 359.980.

Buiten de top 25: ‘De schaal van Pascale’ pottenbakte zich in de finale richting 254.371 kijkers, ‘Jambers - back to the nineties’ sloot af met 237.268 kijkers - een cijfer waar Paul Jambers in diezelfde nineties wellicht niet eens de deur voor was uitgekomen. ‘Classique Gilbert’ begon met 211.912 kijkers, de uitreiking van De Kristallen Fiets lokte 241.745 wielerfans.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 7 tot en met donderdag 13 oktober. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHANTAL EEN 1.018.078‏

2 THUIS EEN 1.016.424‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 928.945‏

4 DOWN THE ROAD EEN 865.316‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 826.500‏

6 THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 771.940‏

7 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 723.269‏

8 HOTEL ROMANTIEK EEN 703.363‏

9 UNCLE MARTIN EEN 685.107‏

10 SPORTWEEKEND EEN 672.919‏

11 HET NIEUWS 19U VTM 645.725‏

12 OVER ETEN EEN 602.914‏

13 HOMO UNIVERSALIS EEN 586.366‏

14 BLOKKEN EEN 573.924

15 FAMILIE VTM 569.898‏

16 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 482.227‏

17 BLIND GETROUWD VTM 481.624‏

18 PANO EEN 476.848

19 POLITIE 24/7 EEN 464.168‏

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 463.255‏

21 MCDONALD & DODDS EEN 433.849‏

22 THE REPAIR SHOP EEN 416.606‏

23 AT.MADRID/CL.BRUGGE VTM2 408.657‏

24 HET JOURNAAL (13U) EEN 393.850‏

25 BILLIE VS BENJAMIN VTM 359.980