Danira in ‘The Masked Singer’: ‘Ik wilde geen hele generatie millennials teleurstellen door dat nummer van Kelly Clarkson te verkrachten’

Dat we dat nog mochten meemaken: Beyoncé op het podium van ‘The Masked Singer’! De Beyoncé van de Reyerslaan wel te verstaan, want uit het pak van ‘Foxy Lady’ kwam Danira Boukhriss Terkessidis geklauterd. Een naam waarover al wéken geen twijfel meer bestond, warempel, zelfs Andy Peelman had het dit keer bij het rechte eind!



DANIRA BOUKHRISS TERKESSIDIS «Maar Bart Cannaerts zat toch maar mooi op het foute spoor! Ik vond het jammer voor de spanning van het programma dat ik zo snel geraden werd, maar mijn deelname was er niet door verpest.»

«Doordat iedereen zeker was van mijn identiteit, moest ik wel wekenlang liegen, behalve tegen mijn ouders en mijn lief. Bij Ward (Kerremans, nvdr.) kon ik ook echt niet anders dan eerlijk zijn, want ik was zo vaak weg van huis dat hij me anders van een affaire kon verdenken.»

HUMO Ging dat liegen je goed af?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Goh, ik vond het vooral vermoeiend. De eerste drie weken is dat spelletje leuk, maar na acht weken niet meer. Staalhard blijven ontkennen werd gewoon belachelijk. Als een van mijn beste vrienden er mij na week acht weer een berichtje over stuurde, maakte ik me er vanaf met een lachende smiley, of een met rollende oogjes»

«Mijn vrienden wisten het meteen, want er zaten tips in de filmpjes die enkel zij konden raden. Zo vielen er op een bepaald moment allemaal trainingspakken van Adidas uit mijn koffertje, een verwijzing naar mijn favoriete chillkledij. En ook de verwijzing naar Dany Verstraeten was een persoonlijke: mijn vrienden noemen me altijd ‘Dani’».

HUMO Je afscheid van het programma was er wel één in stijl, met een sad banger die elke millennial in z’n slaapkamer heeft meegekweeld.

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ja, ‘Because of you’ is voor mij echt pure nostalgie. Maar eigenlijk wilde ik dat nummer net niét brengen in ‘The Masked Singer’, want alleen Kelly Clarkson kan dat mooi zingen. Ik vond mezelf echt een zaag, en ik dacht niet dat ik zoiets aankon. Ik wilde ook geen hele generatie millennials teleurstellen door dat nummer te verkrachten.»

HUMO Voor iemand die vergeleken wordt met Beyoncé ben je wel erg bescheiden over je zangtalenten.



BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik heb wel al een paar keer gezongen op tv, maar goed zou ik mezelf nu niet noemen, laat staan me vergelijken met Beyoncé. In vergelijking met Raaf, Tovenaar en Leeuw ben ik een badkamerzanger.»

HUMO Dan heb je mij nog nooit horen zingen onder de douche.

BOUKHRISS TERKESSIDIS (lacht) «Ik moet toegeven dat ik nooit had meegedaan met ‘The Masked Singer’ als ik geen enkele zuivere noot uit mijn keel kreeg. Maar ook de zangcoaching doet wonderen, samen met een flinke portie lef.



HUMO ‘Niets ontspant me meer dan zingen’, biechtte je ooit op in je 7 Hoofdzonden. Was zingen in een pokkeheet vossenpak ook pure relaxatie?

BOUKHRISS TERKESSIDIS (verbaasd) «Heb ik dat gezegd? Verander die quote maar naar: ‘Niets ontspant mij meer dan zingen in de auto’. Ik vind zingen normaal gezien bevrijdend, meditatief bijna. Maar door het gegeven van dat pak was dat wel even anders, zeker omdat je die kop al een halfuur vóór je performance moet opzetten. Ik zag bovendien bijna niets, wat anderzijds ook hielp om me overal van af te sluiten.»

«De hitte in mijn pak viel overigens nog wel mee, er waren grotere slachtoffers dan ik. Flauwvallen van de warmte is voor mij nooit een issue geweest.»

HUMO Dat niet, maar in een van de eerste afleveringen zagen we je wel ei zo na van het podium duikelen. Omdat je weinig zag in je pak, of toch door de gin-tonics die achter de schermen royaal geschonken worden?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik drink nooit vóór een performance - niet als ik de MIA’s presenteer, en zeker niet als ik half blind met hakken en een vossenstaart over een podium moet wandelen. Ik zou ook enorm beginnen lallen, denk ik. En ik vind gin-tonic helemaal niet lekker.»

HUMO Je naam dook al vanaf het eerste seizoen op als potentiële kandidaat. Hebben ze lang moeten aandringen?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ze hebben me al elk jaar gevraagd. Het eerste jaar kon ik dat agendagewijs echt niet combineren met mijn talkshow. Het tweede jaar durfde ik niet, maar nu heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Dankzij mijn goeie vrienden Aster Nzeyimana en Lize Feryn, die vorig jaar in het pak van de Robots zaten: hun enthousiasme over het programma was aanstekelijk.»

HUMO De allerslimste mens ter wereld in één van de pakken in ‘The Masked Singer’: het is een unicum. Van entertainment waar je je hersenen voor nodig hebt, naar entertainment waarvoor je je hersenen beter uitschakelt.

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik hou niet zo van dat hokjesdenken. Ik kan morgenavond naar een optreden van Beyoncé gaan kijken, en de volgende ochtend de weekendbijlages van de kwaliteitskranten helemaal uitlezen. Je kunt zeggen wat je wil van ‘The Masked Singer’, maar er kijken wekelijks 2 miljoen mensen naar en zelfs Humo schrijft erover. Ik vind de omschrijving ‘licht entertainment’ dus ook te negatief: noem ‘The Masked Singer’ maar zwaar entertainment.»

HUMO Over zwaar gesproken: bij het pak van Foxy Lady hoorden ook een stel nepborsten.

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik heb niet per se een platte boezem, maar Foxy Lady had zoveel lagen dat een beetje extra vulling wel welkom was - al was het maar om die juwelen wat extra in de verf te zetten. Het beviel me wel, met valse borsten rondlopen. (snel) Eventjes maar, voor alle duidelijkheid! Een stel silicone borsten op kosten van VTM: het zou anders wel goed zijn. (lacht)»

HUMO Na de ontmaskering noemde je Ward Kerremans je man. Een slip of the tongue of zit er een verloving aan te komen?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik noem hem wel vaker mijn ‘man’, want ik vind ‘vriendje’ maar een stom woord. Maar nee, er zijn nog geen verlovingsplannen. Je zult je scoop elders moeten zoeken. (lacht)»

HUMO Je ‘man’ is een fervent KV Mechelen-supporter, en als trouwe Antwerp-fan moet ik je vragen: wie wint straks de bekerfinale?

BOUKHRISS TERKESSIDIS «Ik kan enkel KV zeggen, sorry. Als ik iets anders zeg, heb ik maandenlang ruzie thuis. Ik geloof erin, kakkers!»

HUMO Dat de beste moge winnen! *doet Antwerp-sjaal om en wandelt weg*