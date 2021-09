Dankzij ‘Anouk Matton Privé’ op VTM 2 waarderen we weer de momenten waarop onze televisie uit staat

Een wereld waarin een ex-miss België je babykamer komt inrichten, Engels te pas en te onpas wordt gebruikt en ‘vibe’ ook een werkwoord kan zijn? Dat moet wel die van Anouk Matton zijn, de dj die in ‘Anouk Matton Privé’ een inkijk in haar bestaan geeft.

Dat Matton toezegde om de hoofdrol te spelen in een nieuwe realityreeks, heeft veel te maken met de geboorte van London, de zoon van haar en partner Dimitri Vegas, enkele maanden geleden. Nu hun leven op zijn kop is gezet, wilde Anouk aan het publiek dat haar vooral kent van sociale media ook een andere, minder glamoureuze kant laten zien. Een nobel doel natuurlijk, al zijn er vast betere manieren om dat te doen dan dit programma, dat vooral de rijkdom en de wereldvreemdheid van het hoofdpersonage in de kijker plaatst. Bij aanvang van ‘Anouk Matton Privé’ is de dj nog hoogzwanger en maakt ze zich volop klaar voor de nakende bevalling, onder meer door de deur open te doen wanneer er twee vrachtwagens op de oprit komen rijden, volgeladen met spulletjes voor de baby. Uit één van de voertuigen kwam Cilou Annys gestapt, miss België in 2010 en nu uitbaatster van een babywinkel, die van Anouk de opdracht had gekregen om Londons toekomstige kamer te voorzien van exclusieve stofjes en meubelen, waaronder een bedje van een erg duur merk. ‘Welke baby kan zeggen dat hij zoiets heeft,’ vroeg Anouk zich af om meteen het antwoord te geven: ‘De mijne.’

Terwijl Cilou en haar personeel alles in orde brachten, ontving Anouk iemand met wie ze geweldig ‘vibet’: Jill Cnudde, een boezemvriendin die ‘altijd voor ambiance zorgt’ – wat ook meteen bleek toen Jill tegen Anouks bolle buik ‘How is it there in the womb?’ riep, alsof de foetus met de handen in de lucht op het terrein van Tomorrowland stond. Jill was van de partij omdat er naast de inrichting van de babykamer nog een belangrijke klus op het programma stond: alle ‘bad spirits’ uit huis verjagen. Daartoe belden Jill en Anouk naar Rupal, de ‘spirituele lifecoach’ van Jill: die zag nadat haar was meegedeeld dat er veel slechte energie in de woning hing meteen dat de chakra’s van Anouk inderdaad verstoord waren – een opmerkzaamheid waar beide jongedames danig van onder de indruk waren. Om het evenwicht te herstellen, moesten Anouk en Jill cijfers in de lucht tekenen, met brandende salie passeren en uiteindelijk de ramen openen en tegen de geesten – stuk voor stuk Engelstalig – ‘negative energies, go away’ zeggen. Je moet ‘open-minded’ zijn om het te kunnen appreciëren, zei Anouk achteraf, en ongetwijfeld heeft ze daar gelijk in, maar bij dit soort taferelen moet ik toch altijd denken aan de woorden van astronoom Carl Sagan: ‘Een open geest is ook maar goed tot je hersenen eruit vallen.’

Anouk Matton Privé - REALITY SERIES (BEL-2021) - s01e01- caption: Anouk Matton Beeld VTM

Bij de meeste programma’s zou de inrichting van een babykamer en de uitdrijving van slechte geesten volstaan voor een eerste aflevering – bij ‘De Verhulstjes’ zouden ze hier gewoon een volledig seizoen uit halen – maar bij ‘Anouk Matton Privé’ zaten we dan nog niet eens halverwege. Er volgden onder meer nog een passage bij de zangcoach waar we leerden dat Anouk haar wekker op haar telefoon laat afgaan om haar eraan te herinneren dat ze dankbaar moet zijn voor het leven en een positieve mindset moet houden. Een ‘complimentenkring’ waarin Anouk, Jill en zus Hilke elkaar bloemetjes toewierpen. En een gesprek met haar ouders waarin Anouk haar zorgen uitte dat ze een lelijke baby op de wereld zou zetten en tegelijk liet weten dat het eerste wat ze zou inpakken in haar valiesje voor het ziekenhuis make-up zou zijn – voor haar, niet voor de baby welteverstaan. Toen haar moeder daarop zei dat ‘foundation’ van weinig nut zou zijn eenmaal ze in de verloskamer lag te zweten, kreeg Anouk een blik in de ogen waaruit bleek dat ze het concept ‘zweet’ enkel associeert met een loopband en een personal trainer, niet met een bevalling.

Een groot stuk van ‘Anouk Matton Privé’ werd opgehangen aan de ‘babyshower’ voor de dj, die plaatsvond op een exclusieve locatie in Antwerpen. Het was ook een erg mooi feest, al begon het wel wat pijnlijk toen Cilem Tunc, een vriendin die alles op poten had gezet, er niet mee kon lachen dat Jill de verrassing verpest had door Anouk bij haar thuis op te pikken. Aan de dis leek het ook even alsof Cilem en Jill met elkaar op de vuist zouden gaan, om voor eens en altijd uit te maken wie zich de beste vriendin van Anouk mag noemen. ‘Het probleem is dat zoveel mensen mijn aandacht willen,’ stelde het feestvarken vast. ‘Dat is best wel heavy.’ Het moeten sterke schouders zijn die zo’n last kunnen dragen. Maar goed, laat ik eindigen met een positieve mindset, met een complimentje zelfs: dankzij de eerste aflevering van ‘Anouk Matton Privé’ waardeer ik weer meer dan vroeger de momenten waarop de televisie uit staat en het in de woonkamer volkomen stil is.