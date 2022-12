Dankzij ons ziet u geen zeemzoete Netflix-brol: Humo’s Ho Ho Hoogwaardige Kerstfilm-lijst

Kerst is niet alleen de tijd van de kerststronken, de hete chocolademelk met amaretto én van de duizenden uitgevallen dennennaalden op uw kostbare tapijt, het is tevens hét uitgelezen moment om uw flatscreen aan te zetten en om naar een passende film te kijken. Samen met de kerstelfjes zijn wij op de diverse streamingdiensten op zoek gegaan naar tien mooie kerstfilms, te bekijken met de gluhwein binnen handbereik en de dennennaalden tussen uw tenen!

‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’

Zo schrijnend, zo lamlendig slecht, zo legendarisch en zo memorabel als de uit 1978 daterende televisiefilm ‘The Star Wars Holiday Special’ - de Wookie die in keukenschort kookles staat te volgen! - wordt het jammer genoeg nooit, maar wat ons betreft maakt de ‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’, een 44 minuten durende spin-off van de ‘Guardians of the Galaxy’-kaskrakers, nú al aanspraak op cultstatus. In de door James Gunn himself geregisseerde Special gaan Drax (Dave Bautista) en Mantis (Pom Klementieff) op Aarde op zoek naar hét ultieme kerstcadeau voor Peter Quill (Chris Pratt). En ze vinden dat cadeau in de gedaante van de man die door Peter wordt aanbeden: acteur Kevin Bacon! Het hilarische gastoptreden van Bacon is tevens het leukste aan deze Special: check Bacons imitatie van een Britse soldaat die de nazi’s wil bestormen!

Op Disney +

‘Santa Clause Conquers The Martians’

In de ‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’ zit een geestige scène waarin Kevin Bacon zich thuis voor zijn flatscreen rot zit te amuseren met één of andere campy kerstfilm uit de oude doos. Welaan, de betreffende kerstfilm heet ‘Santa Clause Conquers The Martians’, hij dateert uit 1964 en hij staat gewoon op YouTube! Deze in bordkartonnen decors opgenomen lowbudgetprent, waarin de Kerstman wordt gekidnapt door enkele Marsbewoners, is zó ridicuul dat-ie weer extreem genietbaar wordt: het valt dan ook perfect te begrijpen waarom Kevin in zijn sofa zo vrolijk zit te grinniken!

Op YouTube

‘The Man who Invented Christmas’

Iedereen kent het tijdloze verhaal van Ebenezer Scrooge, de eenzame oude vrek die in de magische kerstnacht het bezoek krijgt van drie geesten. Maar wat weet u eigenlijk over de ontstaansgeschiedenis van ‘A Chistmas Carol’, of over de man die het geschreven heeft, Charles Dickens? ‘The Man Who Invented Christmas’, een film die zó toegankelijk, speels en aardig is dat zelfs het hart van Scrooge ervan zou smelten, vertelt u alles!

Op Disney +

‘The Sound of Music’

Kerstmis: hét ideale moment om voor het scherm te gaan zitten, onder een dekentje te kruipen, en om in het schijnsel van de lichtjes in uw boom naar één van die grote filmklassiekers te kijken die u toch minstens één keer in uw leven móet hebben gezien. ‘The Sound of Music’ bijvoorbeeld, de onverwoestbare, indertijd met vijf Oscars bekroonde Alpenmusical van Robert Wise met Christopher Plummer als Captain von Trapp en Julie Andrews als de immer goedgemutste gouvernante Maria: ‘When you sing you begin with do-re-mi!’

Op Disney +, Google Play, Apple TV

‘Home alone’

Eigenlijk waren wij van plan om deze geliefde kerstklassieker eens níet dit lijstje op te nemen, maar toen kwamen zowel de Grinch als de Kerstman ons met een strenge blik aan onze oren trekken. En ze hebben natuurlijk gelijk: de geinige lotgevallen van de door zijn ouders achtergelaten en door twee inbrekers belaagde Kevin (Macauley Culkin) horen bij Kerstmis zoals Jezus bij zijn kribbe, of zoals een koffieboon in een glaasje Sambuca.

Op Disney +, Google Play, Apple TV

‘Monthy Python’s Life of Brian’

Terwijl uw moeder, uw nonkel en uw grootmoeder in de nachtmis vroom zitten te luisteren naar de preek van meneer pastoor, kunt u thuis stiekem kijken naar een alternatieve versie van het levensverhaal van de Messias: we hebben het natuurlijk over het Bijbels grappige ‘Monty Python’s Life of Brian’, één van de grootste én meest omstreden komische classics uit de filmgeschiedenis. Hoogtepunt: Michael Palin die als de slissende Pontius Pilatus zijn gierende Romeinse legionairs uitdaagt om hun lach in te houden. En dan nu allemaal samen: ‘Always look on the bright side of life! Fwietfwiet! Fwietfwietfwietfwietfwietfwiet!’

Op Netflix en Apple TV

‘The Grand Budapest Hotel’

In dit meesterwerk van Wes Anderson ziet u tonnen sneeuw, een slede én enkele rendieren: voor ons volstaat het om ‘The Grand Budapest Hotel’ uit te roepen tot onversneden kerstfilm. Meer nog: de decors zijn zó toverachtig mooi, het verhaal is zó ontroerend en de atmosfeer is zó magisch dat u dit kunststukje van één van ‘s werelds boeiendste cineasten eigenlijk kunt beschouwen als één groot schitterend kerstcadeau.

Op Disney + en Apple TV

‘The Nightmare Before Christmas’

Mag absoluut niet ontbreken in deze lijst: ‘The Nightmare Before Christmas’, de uit 1993 daterende stopmotionparel van regisseur Henry Selick en scenarist Tim Burton, de man achter de succesvolle Netflixreeks ‘Wednesday’. Hoe Jack Skellington, de Pompoenkoning van Halloween Town, in zijn stadje een heus kerstfeest probeert te organiseren: het is en blijft schitterend vertier voor tijdens de feestdagen.

Op Disney +, Apple TV, Google Play

‘The Call of the Wild’

Uw veel te luidruchtige kinderen trekken op kerstavond nét iets te hysterisch aan de kerstboom? En dat terwijl u zich rustig op het klaarmaken van de fazant of de gepofte biet met geitenkaas wilt kunnen concentreren? Geen nood: knip de televisie aan en zet uw ukken voor ‘The Call of the Wild’ (ook te vinden onder de titel ‘Het Wilde Avontuur’), een prachtige, sneeuwovergoten avonturenfilm over een uit het warme California afkomstige collie die in de wilde natuur van Alaska opnieuw zijn primitieve aard ontdekt. U mag natuurlijk meekijken, maar dan wel opletten dat de risotto niet aanbrandt!

Op Disney +, Google Play en Apple TV

‘Guillermo Del Toro’s Pinnocchio’

Toegegeven: strikt genomen heeft het verhaal van Pinokkio geen kerstbal te maken met Kerstmis. En toch zult u onze neus geen millimeter langer zien worden wanneer wij stellen dat deze magnifieke stopmotionfilm van Guillermo del Toro misschien wel dé perfecte kerstfilm mag worden genoemd. Zoals álle mooie kerstverhalen bevat dit prachtige sprookje een flinke dosis magie; de stopmotion-animatie oogt mooier dan de mooiste kerstboompiek; de lotgevallen van Geppetto en Pinokkio geven aanleiding tot een moment van bezinning (bijvoorbeeld na het verorberen van de kerstbuche) over het leven en de dood; en daarenboven heeft del Toro voor u een warme kerstboodschap in petto (met name: fascisme is slecht). Of hoe Pinokkio dit jaar een ereplaats onder uw kerstboom verdient!

Op Netflix