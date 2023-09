Dat we de lulkoek in ‘The Equalizer 3’ tóch slikken, is de verdienste van Denzel Washington

2023 is niet alleen het jaar van Barbenheimer, het is ook het Jaar Der Wraakengelen. In de overrompelende actie-opera ‘John Wick: Chapter 4’ rekende John Wick, de best geklede wreker van allemaal, voor eens en voor altijd af met de High Table. In de volgende week uitkomende puike thriller ‘Dead Shot’ gaat een lid van het IRA anno 1975 aan achter de Britse soldaat die zijn hoogzwangere vrouw heeft doodgeschoten. En in ‘The Equalizer 3’, nu in de bioscoop, tuurt Robert McCall met zijn gekende ‘Binnen de negen seconden slacht ik jullie allemaal af’-oogopslag naar de ploerten die zijn rust verstoren. De seventies lijken wel terug!

In het zog van het succes van ‘Death Wish’, de hondsbrutale vader van alle wraakfilms, werden de bioscopen in de jaren zeventig werkelijk overspoeld door gewelddadige revengeflicks waarin moegetergde blanke mannen naar de schiettuigen (en in sommige gevallen naar de vlammenwerpers) grijpen en de straten zuiveren van de nozems die hen op één of andere manier hebben gekrenkt. Charles Bronson die het recht in eigen hand neemt en zijn wraak koelt op de galgenbrokken die zijn vrouw hebben vermoord en zijn dochter verkracht: daar lustte het publiek wel pap van. Het verschil: werden de wraakengelen in rauwe vigilanteflicks als ‘Walking Tall’ (1973) en ‘Breaking Point’ (1976) vertolkt door reeds lang vergeten B-film-karakterkoppen als Joe Don Baker en Bo Svenson, dan worden de hoofdrollen in de ‘John Wick’- en de ‘The Equalizer’-franchises gespeeld door A-list-supersterren als Keanu Reeves en Denzel Washington.

In ‘The Equalizer 3' vinden we McCall - de eenzame vergelder die tijdens zijn wraakacties gebruik maakt van kurkentrekkers, spijkermachines en een stopwatch - terug op Sicilië, waar hij tussen de wijngaarden op de hem kenmerkende wijze (methodisch, doodkalm en met de onafscheidelijke stopwatch) zijn toorn loslaat op enkele drugssmokkelaars. Geweldig moment: McCall die een schurk los door het gezichtsorgaan schiet (zelden zulke bloeddoorlopen ogen gezien!), waarna hij als in een macabere penetratie in één vloeiende beweging de loop van zijn revolver ín de oogholte van de schurk steekt en doorhéén de achterkant van diens schedel opnieuw een kogel afvuurt op een tweede schurk. Die Robert!

Dat ene oogkasmomentje herinnerde er ons in een flits aan waarom wij een zwak hebben voor gewelddadige wraakfilms als ‘The Equalizer 3': in de filmwereld staat geweld vaak garant voor opwindende fun (zie ook de films van Tarantino). Let wel: in de filmwereld. Zwaai in het echte leven voor onze ogen met een aardappelmesje, en wij hollen onder het slaken van een angstgilletje zo snel mogelijk weg. Toon ons op het scherm evenwel een scène zoals die waarin McCall een kermende booswicht staat te pijnigen (McCall: ‘Dat is de mediane zenuw die ik samendruk. Op een pijnschaal van 1 tot 10 is dit een 2. Je wil niet dat ik naar 4 ga: dan schijt je jezelf onder’), en wij beginnen onbedaarlijk te grijnzen.

Terug naar het verhaal: nadat hij een vrij zware schotwonde heeft opgelopen, trekt McCall zich terug in een klein Italiaans stadje, waar hij tijdens zijn herstel leert genieten van de gezellige drukte op de piazza's en waar hij onder de lampionnen op het strand zelfs in de greep begint te komen van de dolce far niente-mentaliteit. Tot hij in de smiezen begint te krijgen dat het stadje in de greep is van de maffia: smiechten zoeven dreigend voorbij op brommertjes en de lokale vishandelaar krijgt het bezoek van enkele snoodaards die beschermingsgeld eisen. Zwijgend en voorlopig onverstoorbaar van zijn koffie nippend neemt McCall het onrecht in zich op, maar natuurlijk wéét je dat er in zijn binnenste iets begint te borrelen. Meer plot is er niet, maar dat hoeft natuurlijk ook niet in het wraakfilmgenre. Vanaf het moment dat McCall de mafiosi in het snotje heeft, is het wachten op de ontploffing: het oneindig bevredigende, welhaast orgiastische moment dat McCall rechtstaat, naar de wapens grijpt, en afrekent met de klootzakken.

Een noodzakelijk voorwaarde om te genieten van ‘The Equalizer 3' is wel dat u uw verstand even offline zet. McCall die in zijn eentje de Camorra naar de hel schiet? Komaan! Dat we die lulkoek tóch slikken, lijkt ons de verdienste van Denzel. Wat geldt voor Tom Cruise en Keanu Reeves, geldt ook voor Denzel Washington: hij is een charismatische vedette die zijn job buitengewoon ernstig neemt (check hoe hij McCall enkele obsessieve tics meegeeft: zo heeft hij op café de dwangmatige gewoonte om zijn servetjes netjes te vouwen en te rangschikken) en die we allemaal graag bezig zien. Ook al wordt hij merkbaar een dagje ouder: vanuit sommige camerastandpunten heeft Denzel zowaar iets weg Scatman Crothers, de veteraan die in ‘The Shining’ een bijl in zijn rug kreeg geplant. En ergens blijft het natuurlijk wel grappig dat Denzel in het echte leven een diepgelovige christelijke man is die net als Jezus gelooft in het toekeren van de andere wang. In ‘The Equalizer 3' daarentegen lijkt hij eerder een aanhanger te zijn van het meer barbaarse oudtestamentische oog om oog, tand om tand-principe. Ons niet gelaten!