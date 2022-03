Dat zie je niet vaak, mensen die zó gegroeid zijn als Fabrizio uit ‘De bachelor’

Toen bekend werd dat Fabrizio Tzinaridis de vrijgezel zou worden in het nieuwe seizoen van ‘De bachelor’, klonk her en der gemor. Was hij niet die doortrapte verleider uit ‘Temptation Island’? Was hij niet die onbetrouwbare man die Pommeline bedroog nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd?

Al bij de oproepvideo van ‘De bachelor’ bleek dat al die kritiek toch wat erg voorbarig was geweest. De Griekse tattooartiest had plaatsgenomen achter een vleugelpiano, zijn spel was droevig, zijn blik was ernstig, zijn haar was lang. Je kon er niet omheen kijken: dit was een man die je serieus moest nemen.

In de aanloop naar het programma deed Fabrizio uit de doeken dat niet alleen zijn haar was gegroeid, hij was ook gegroeid als persoon. Hij zei dingen als: “Een vastgeroest imago krijg je moeilijk opnieuw in beweging. Onbekenden die niks beters te doen hebben dan slecht over mij te praten, die zal ik niet overtuigen. Maar voor iedereen die openstaat voor een tweede kennismaking: this is me.”

Goedele Liekens, kamerlid voor de Open VLD en de presentatrice van het programma, vertelde dat ze vroeger weleens vraagtekens bij het gedrag van Fabrizio, zij mag ‘Fabri’ zeggen, had geplaatst, maar “dat had vooral met jeugdige onbezonnenheid te maken, denk ik. Die heeft hij nu achter zich gelaten. (...) Ik merk vooral dat hij enorm gegroeid is, en veel zelfverzekerder in het leven staat. (...) Ik zie een man die heeft nagedacht over zijn amoureuze tegenslagen, en over een enorme drive en ambitie beschikt om het beter te doen. ”

Fabrizio in 'De bachelor' Beeld Play

Nu de eerste afleveringen van ‘de Bachelor’ zijn uitgezonden, kunnen we concluderen dat de transformatie van Fabrizio nog indrukwekkender is dan we ooit hadden durven dromen. We zien een man die zijn zachtaardige kant toont, die zijn gevoelens prijs durft te geven. Als een vrouw bijvoorbeeld te veel aandacht naar zich toetrekt of kritiek op hem uit, zal Fabrizio duidelijk laten merken dat hij daar een vervelend gevoel van krijgt, dat hij er doodongelukkig van wordt.

Tijdens een openhartige date onthulde Fabrizio zonder schroom dat het zijn doel is om een bekende acteur in Hollywood te worden. Een moedige bekentenis, omdat hij nog geen acteerervaring heeft, acteerlessen heeft gevolgd of stappen in die richting heeft gezet. Het deed hem zichtbaar pijn toen zijn gesprekspartner zijn droom minder serieus leek te nemen. Kwetsbaar!

We zien een man die zichzelf goed kent en weet wat hij zoekt in een vrouw en vooral ook wat hij niet zoekt. ‘Ik zoek geen vrouw om ‘s avonds op de bank diepe gesprekken mee te voeren,’ vertelde Fabrizio, waarna hij uit de doeken deed hoe fijn hij het vindt om vrouwen in een strakke sportoutfit bezig te zien.

Fabrizio Beeld Play

Fabrizio 2.0 is een man die niet meer zomaar een verbintenis met een nieuwe vrouw aan zal gaan, maar haar eerst écht wil leren kennen. Dat hij daarom al op een van de eerste dates uitgebreid en innig zoende met de 21-jarige Phaedra, is onderdeel van die verkenningstocht. Dat hij amper een paar uur later opnieuw zoende met een andere vrouw, de Nederlandse Sanne, is dat ook. En omdat hij moeilijk de lat ineens lager kon leggen, was het ook logisch dat hij na een geslaagde date eveneens Margaux vol op de mond pakte.

We gaan de komende weken ongetwijfeld nog veel kunnen leren van Fabrizio, een man die ‘persoonlijke groei’ eindelijk een gezicht heeft gegeven.

‘De bachelor’, elke woensdag om 20.35 uur op Play4