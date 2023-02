Dave ‘Drax’ Bautista: ‘Ik ben een zachtaardig persoon, maar toch stond ik elke avond met iemand te knokken’

Als een gezin zich terugtrekt in een vakantiehuis diep in een verlaten bos weet elke horrorliefhebber hoe laat het is. Alleen: ‘Knock at the Cabin’ is de nieuwste film van regisseur M. Night Shyamalan, die een hele carrière heeft gebouwd op het onderuithalen van verwachtingen – zie ook: ‘The Sixth Sense’ en ‘Unbreakable’. Acteur en ex-worstelaar Dave Bautista (54) mag het gezin in kwestie dan wel gijzelen, hij doet dat met de beste bedoelingen.

DAVE BAUTISTA «Ik speel een man die ervan overtuigd is dat de wereld zal vergaan, tenzij de nodige offers gebracht worden. Hij is eigenlijk de aardigste persoon die je je maar kunt voorstellen. Maar het lot van de mensheid ligt in zijn handen, hij heeft geen andere keuze – of dat gelooft hij toch.»

– M. Night Shyamalan zei: ‘Ik had een acteur nodig die imposant is én minutenlange monologen kan houden.’

BAUTISTA «Aardig van ’m. Filmmakers kijken vaak niet verder dan mijn spieren. Nu mag ik eindelijk mijn kwetsbare kant eens tonen en me bewijzen als serieus acteur.»

– We zien zelfs een traantje over je wang lopen!

BAUTISTA «Als je me nu zou vragen om ter plekke te huilen, zou ik beginnen te giechelen van de zenuwen. Maar als het móét, kan ik het. Dan denk ik terug aan alle miserie die ik heb gekend.»

– Wat voor miserie dan?

BAUTISTA «Ik ben opgegroeid in armoede, omringd door drugs en criminaliteit. Zo zag ik op mijn 9de een man sterven aan een schotwonde, vlak bij ons huis. Ik ontdekte dat ik mijn brood kon verdienen als buitenwipper, bodybuilder en worstelaar. Ik heb mezelf altijd als een zachtaardig persoon beschouwd, maar toch stond ik elke avond met iemand te knokken. Toen ik in 2010 stopte met worstelen, voelde ik me opgelucht: ik kon eindelijk weer ademen.»

– Je keert in mei terug als Drax in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’. Voor de laatste keer, begrijp ik?

BAUTISTA «Klopt. Drax is een viriele ruimtekrijger die in zijn blote bast booswichten in elkaar slaat. Ik ben inmiddels 54, ik ben daar te oud voor.»

– In het najaar ben je ook nog eens te zien als Rabban Harkonnen in ‘Dune: Part Two’: een goed gevuld filmjaar. Wat ontbreekt?

BAUTISTA «Een romantische komedie. Mensen denken niet aan romantiek als ze mij zien, maar ik zou het dolgraag eens doen.»

‘Knock at the Cabin’ is nu te zien in de bioscoop.