David Harbour speelt een spook op Netflix: ‘Eén keer sterven is genoeg’

In afwachting van het slotseizoen van ‘Stranger Things’ speelt David ‘Hopper’ Harbour (47) een spook in ‘We Have a Ghost’, bij het ter perse gaan nog steeds de populairste film op Netflix. U hoeft niet te vrezen: ’t is geen huiveringwekkende horror, maar een hartverwarmende familiefilm.

DAVID HARBOUR «Een gezin neemt zijn intrek in een oud landhuis waar – hoe kan het ook anders, met zo’n titel! – een spook huist. Tienerzoon Kevin schrikt niet wanneer hij spook Ernest ziet. Integendeel: hij haalt zijn gsm boven en gaat viraal met zijn filmpjes. Het script deed me denken aan Spielberg-films zoals ‘E.T.’.»

– Je zegt niet één woord in de volledige film.

HARBOUR «Mijn vrienden hebben met me gelachen: ‘Mooie rol hoor, je moet niets doen!’ Wel, dat viel tegen. Het is moeilijker om een scène te spelen zónder woorden. Ik moet de emoties van Ernest op de kijker overbrengen met louter mijn mimiek en lichaamstaal.»

– Hoe wist je je in te leven in een spook?

HARBOUR «Ernest heeft lang voor de opkomst van TikTok het loodje gelegd. Hij is letterlijk een oude ziel. Als ik zie hoe jongeren gehecht zijn aan hun smartphone, voel ik mij ook weleens gedateerd. Maar Kevin hecht zich net aan Ernest omdat hij zo goed en aandachtig kan luisteren.»

– Geloof je in spoken?

HARBOUR «Ik heb 46 jaar lang gelachen met mensen die dat doen. Maar tijdens de opnames verbleef ik in wat ik niet anders dan een behekst huis kan noemen. Ik schrok élke nacht om exact drie uur wakker met een gevoel van uitzinnige woede. Deuren sloegen op willekeurige momenten dicht en ramen die ik had gesloten, stonden ineens weer open. Ik vermoed dat het een boze dame was, die mij duidelijk niet als huisgenoot wilde.»

– De opnames van het vijfde en laatste seizoen van ‘Stranger Things’ zijn volop bezig. Ben je klaar voor het afscheid?

HARBOUR «Ja. Toen de reeks van start ging, dacht ik: ik hoop dat hier nooit een einde aan komt. Maar we zijn intussen zeven jaar later en de kids zijn nu volwassen. Het wordt voor ons allen tijd om het nest te verlaten.»

– Zal Hopper de reeks overleven?

HARBOUR «De Duffer-broers (bedenkers van ‘Stranger Things’, red.) hebben Hopper in het derde seizoen al eens laten sterven, om hem dan terug te brengen in het vierde seizoen. Eén keer doodgaan is voldoende, vind ik.»

