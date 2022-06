David Tennant: ‘Ik las het scenario en ik wist: niemand anders dan ik mag deze rol spelen’

Goed nieuws voor fans van 'Broadchurch', 'Big Little Lies' of andere krimi's die zich afspelen in kleine gemeenschappen. Vanaf vanavond kan u op NPO 2 kijken naar ‘Deadwater Fell’, een vierdelige Britse serie over Tom Kendrick (David Tennant), een huisarts in het fictieve Schotse dorpje Kirkdarroch.

Tom en zijn vrouw Kate hebben samen drie kinderen en een perfect leven, tot het noodlot toeslaat: een grote brand legt hun woning in de as en Tom is de enige die de ramp overleeft. Eerst proberen vrienden en dorpsgenoten de rouwende man zo veel als kan te steunen, maar al snel rijzen er twijfels: was de brand echt een ongeluk? Gaat het om een familiedrama? Is Tom een moordenaar?

DAVID TENNANT «Tom lijkt de perfecte echtgenoot en vader, hij is populair en wordt bewonderd, hij is echt een steunpilaar van dat Schotse dorp. Maar natuurlijk is niet alles zoals het lijkt en blijken de inwoners van Kirkdarroch elkaar toch minder goed te kennen dan ze altijd dachten. Ik wil daar verder niet te veel over vertellen omdat de onthullingen zo elegant in het scenario verwerkt zitten. Op het einde van aflevering twee besef je dat het verhaal heel anders in elkaar zit dan wat je op het einde van aflevering één dacht, en tegen dat aflevering drie afgelopen is, wordt alles nog eens omgegooid. 'Deadwater Fell' is een serie die je gaat verwarren, verrassen en meeslepen, of dat hoop ik toch (lacht). Voor mij was dat in ieder geval zo toen ik het scenario las. Als je als acteur halverwege denkt 'Niemand anders dan ik mag deze rol spelen', dan weet je dat het goed zit.»

- Hier ben je een dokter die verdacht wordt van de moord op vrouw en kinderen, in de Netflix-serie 'Criminal' was je onlangs nog te zien als een man die zijn stiefdochter had verkracht. De tijd dat je Doctor Who speelde, ligt ver achter ons.

TENNANT (lacht) «Dat lijkt alleen maar zo. Het is niet alsof ik nu enkel nog aangetrokken word door duistere personages; vlak na de opnames van 'Deadwater Fell' ben ik zelfs naar de Verenigde Staten gevlogen om één van de stemmen van 'DuckTales' (de tekenfilmreeks gebaseerd op de Donald Duck-strips, red.) in te spreken. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk af te wisselen en dingen te doen die ik nog niet eerder heb gedaan. Ik denk niet na over genres of vakjes, de ene keer speel ik mee in een Marvel-serie als 'Jessica Jones' of in een fantasyreeks als 'Good Omens', en de andere keer zit ik in een serieus drama als 'Deadwater Fell'. Er zit geen tactiek achter: als ik iets aangeboden krijg dat me goed lijkt, dan doe ik het. Zo eenvoudig is het.»

- Was het een bonus dat de reeks opgenomen werd in Schotland, niet zo ver van de streek waar je geboren bent?

TENNANT «Absoluut. Het was heel aanlokkelijk om een paar weken te kunnen filmen vlak bij Glasgow, de stad waar ik ben opgegroeid en waar nog altijd familie van me woont. Ik kom er veel te weinig maar ik ben oneindig trots op mijn Schotse roots, dat is echt een deel van mijn persoonlijkheid. Zelfs al moet ik het grootste deel van mijn carrière doen alsof ik geen Schot ben (lacht).»