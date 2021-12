De 10 beste kerstfilms die u kan streamen

In deze donkere dagen bestaat er wellicht niets gezelliger dan in het sfeervolle licht van uw kerstboom kijken naar een gepaste kerstfilm. Wij hebben voor u tien gekende en minder gekende te streamen kerstklassiekers in een feeëriek lijstje gezet, te bekijken met een mok glühwein binnen handbereik.

‘A CHRISTMAS CAROL’ (DISNEY +)

A Christmas Carol Beeld Disney +

‘Scrooge! Scróóóóóóge!’ Sinds de uitvinding van de filmcamera hebben tientallen cineasten zich gewaagd aan Charles Dickens’ beroemde novelle over de verbitterde vrek Ebenezer Scrooge die ietwat tegen z’n zin de Kerstnacht van z’n leven beleeft. Eén van de meest magische verfilmingen is die met George C. Scott als Scrooge en Frank Finley als de immer met z’n kettingen rammelende Jacob Marlow: te koop of te huur op Apple TV of Google Play. Op Disney + kunt u dan weer de kinetische versie - zie Scrooge als een soort Victoriaanse Iron Man door de nachtelijke hemel boven London flitsen! - van Robert Zemeckis streamen: knap hoe komiek Jim Carrey zijn rubberen aangezicht via de motion capture-techniek (de techniek die ook in ‘Lord of the Rings’ werd gebruikt om Gollem tot leven te wekken) leent aan maar liefst acht verschillende digitale personages.

‘IT’S A WONDERFUL LIFE’ (AMAZON PRIME)

'It's A Wonderful Life' Beeld Amazon

Er bestaan maar weinig filmklassiekers die traneriger zijn dan Frank Capra’s uit 1946 daterende melodrama over een depressieve zakenman (James Stewart) die door een engel voorgoed van zijn zelfmoordgedachten wordt verlost. En toch gaan wij altijd weer helemaal overstag voor de legendarische scène waarin de dolblije Stewart uitgelaten (om maar niet te zeggen: compleet manisch) door de besneeuwde straten van z’n stadje rent: ‘Yeah! Hello Bedford Falls! Merry Christmas!’

‘MIRACLE ON 34TH STREET’ (DISNEY +)

'Miracle On 34the Street' Beeld imdab

Als wij aan Kerstmis denken, dan denken wij in eerste instantie niet alleen aan de soezenkransen die we altijd weer in groten getale verorberen, of aan de cadeautjes die we altijd weer met een schrikbarende razernij uit hun verpakkingen scheuren, maar ook aan deze classic uit 1947 over een geesteszieke man die denkt dat hij de Kerstman is. Of is hij hem écht? Ook de niet onaardige remake uit 1994, met Richard Attenborough als Santa Claus, wacht op u op Disney +.

‘DIE HARD’ (DISNEY +)

Die Hard Beeld imdb

Naast de classics die sinds oudsher deel uitmaken van de pure kerstfilmcanon, zoals de drie hierboven beschreven titels, bestaan er ook heelwat langspelers die op een meer onconventionele manier aan Kerstmis zijn gerelateerd. De bekendste is ‘Die Hard’: die film uit 1988 blijft in de eerste plaats uiteraard een fenomenale actiethriller over een flik (Bruce Willis) die in een hermetisch afgesloten wolkenkrabber op blote voeten in de clinch gaat met terrorist Hans ‘Where are my detonaters?’ Gruber (Alan Rickman). Maar zelfs de os en de ezel zullen niet naast het onmiskenbare kerstsfeertje kunnen kijken: zo staat de soundtrack vol met kerstsongs en kerstbelletjes en valt er zelfs een lijk uit de lift met een kerstmuts op de kruin en met een warme kerstboodschap in de dode handen (‘Now I have a machine gun. Ho, ho,ho!’).

‘HOME ALONE’ (DISNEY +)

Home Alone - Devin Ratray - Macaulay Culkin Beeld RV

Of u nu samen met uw koters of alleen met uw hond voor de duizendste keer naar het onverwoestbare ‘Home Alone’ kijkt: geen enkele Kerst is compleet zonder Kevin (Macauley Culkin), de door zijn ouders achtergelaten boobytrapspecialist die het huis tracht te verdedigen tegen twee inbrekers.

‘LA LA LAND’ (NETFLIX)

Emma Stone en Ryan Gosling in La La Land Beeld rv

Geen sneeuwvlokje of rendier te zien in ‘La La Land’, en tóch past deze musical van Damien Chazelle perfect binnen de warme contouren van het kerstfilmgenre. Of bent u misschien vergeten hoe de vonk tussen Sebastian (Ryan Gosling) en Mia (Emma Stone) voor het eerst overslaat op Kerstavond, in het café waar Sebastian op vraag van zijn baas (J.K. Simmons) dik tegen zijn zin zoetsappige kerstdeuntjes op zijn piano zit te tokkelen? En voor de rest is het heerlijk dromerige ‘La La land’ gewoon één van dé ideaalste films om in de Kersttijd te bekijken.

‘HARRY POTTER’ (AMAZON PRIME)

Harry Potter Beeld imdb

Is het u ook al eens opgevallen dat vrijwel élke Harry Potter-film enkele scènes bevat die in een (vaak grimmige) Kerstsfeer baden? Twee voorbeeldjes: in ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ is de arme Harry de enige voor wie er in het huis van zijn pleegouders, oom Vernon en tante Petunia, geen enkel cadeautje onder de Kerstboom ligt. En in ‘Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1' staat Harry uitgerekend op Kerstavond voor de grafsteen van zijn ouders op zijn lip te bijten, waarna Hermelien hem in een ontroerende scène een zalig kerstfeest wenst. U mag zelf op zoek gaan naar de Kerstscènes in de andere episodes!

‘THE POSEIDON ADVENTURE’ (DISNEY +)

The Poseidon Adventure Beeld imdb

Geen idee hoe úw Kerstmis er precies uitziet, maar in ons stulpje behoort het tot de jaarlijkse traditie om te kijken naar ‘The Poseidon Adventure’, de zalige seventiesrampenfilm over een luxecruiseschip dat wordt getroffen door een vloedgolf en ondersteboven in de oceaan komt te liggen, waarna de overlevende passagiers onder leiding van een dappere priester (Gene Hackman) zich doorheen de omgekeerde gangen en zalen een weg naar de boven het water uitstekende boeg dienen te banen. Ofschoon de scheepsramp in kwestie zich op Oudejaarsavond voltrekt, behoort ‘The Poseidon Adventure’ in talrijke opzichten tot het genre van de Kerstfilm: zo weten de passagiers zich te redden door via een reusachtige Kerstboom naar een hoger gelegen dek te klimmen!

‘PAN’S LABYRINTH’ (AMAZON PRIME)

Pan's Labyrinth Beeld MUBI

Op het eerste gezicht lijkt het misschien een beetje bizar om dit wondermooie griezelsprookje van Guillermo del Toro, over een meisje dat anno 1944 op vraag van een faun-achtig wezen drie magische opdrachten uitvoert, in onze lijst van Kerstfilms op te nemen. Maar wanneer we u vertellen dat de Bleke Man, één van del Toro’s wonderlijkste creaties, is gebaseerd op Krampus, de boosaardige mythologische tegenhanger van de Kerstman, dan begrijpt u wellicht al wat beter waarom Kerst de uitgelezen tijd is om dit meesterwerkje te streamen.

‘DOLLY PARTON’S CHRISTMAS ON THE SQUARE’ (NETFLIX)

Beeld COURTESY OF NETFLIX

Sorry hoor, maar deze grijnslachverwekkende instantkerstklassieker móest erbij. Alleen al de openingsscène, waarin we zien hoe tientallen mensen, allen met kerstmanden in de hand, het tussen bordkartonnen decors breedlachend op ‘n zingen zetten, zegt het allemaal: deze als musical vermomde kerstkwelling is zó verschrikkelijk slecht, zó tenenkrullend irritant, en zó onuitstaanbaar klef, dat-ie tóch weer ongelooflijk genietbaar wordt. Trek dus uw foutste Kersttrui aan, bezuip uzelf met glühwein, en zing en dans mee met Dolly op het plein!