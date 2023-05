De 10 beste series op Netflix van 2023

Geen inspiratie of geen idee waar te beginnen op Netflix? Geen nood, want Humo bundelt voor u de beste tien Netflix-series van het moment.

Een reeks over een geval van verkeersagressie dat volledig uit de hand loopt maakt van ‘Beef’ (★★★★½) een van de origineelste en minst voor de hand liggende Netflix-producties in tijden.

Een parodie op de dure en epische documentaireseries waar de BBC zo graag mee uitpakt. ‘Cunk on Earth’ (★★★★½) is een heerlijke ode aan het absurde en het typisch Britse gevoel voor ‘silliness’.

Grijze mannen in grijze pakken domineren de wereldorde: zo zit de diplomatie in elkaar. Maar Netflix-drama ‘The Diplomat’ (★★★★☆) weet uit dat abstracte thema een spektakel van menselijke proporties te puren, waarin zelfs ruimte is voor humor.

Deze driedelige true-crimereeks (★★★★☆) diept het drama op dat zich in 30 jaar geleden in Waco afspeelde, toen een confrontatie tussen sekteleden en de politie in een bloedbad resulteerde.

Nooit gedacht dat er op het kruispunt van ‘Black Mirror’, ‘You’, ‘Sex Education’ en de films van Ken Loach een serie zou kunnen staan, een goeie dan nog. Maar kijk: de nieuwe Britse thrillerreeks ‘Red Rose’ (★★★★☆) palmt die plaats met overtuiging en de juiste combinatie van angstaanjagende momenten en diepgang in.

De ‘war on drugs’ in Antwerpen heeft al meer tv-series dan resultaten opgeleverd. Na ‘Over water’ en ‘Fair Trade’ is er nu ook het straffe ‘Rough Diamonds’, (★★★½☆) een reeks die de link legt tussen de twee populairste producten van de Scheldestad: coke en diamanten.

Een heerlijke sitcom – mee bedacht door Tina Fey (‘30 Rock’, ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’) – over een meidengroep uit de jaren 90 die een comeback tracht te maken.

Voor prequels zoals ‘Queen Charlotte’ is het moeilijker om het origineel (‘Bridgerton’) te overstijgen, omdat je strak vast hangt aan het concept dat iedereen al kent en waar je naartoe moet werken. Maar kijk: ‘Queen Charlotte’ (★★★½☆) slaagt er met glans in.

9. Sweet Tooth, seizoen 2

Een postapocalyptische serie waarin de mensheid voor een groot deel is uitgeroeid door een mysterieuze ziekte en één kind de sleutel tot een remedie lijkt. Neen, we hebben het niet over ‘The Last of Us’ maar over ‘Sweet Tooth’, de bejubelde verfilming van de gelijknamige comic uit 2021.

10. Wellmania

Fijne dramakomedie die luchtig de draak steekt met onze oeverloze gevoeligheid voor de nieuwste wellness-trends.