De 10 beste series op Streamz van 2023

Geen inspiratie of geen idee waar te beginnen op Streamz? Geen nood, want Humo bundelt voor u de beste tien Streamz-series van het moment.

Het slotseizoen van ‘Succession’ (★★★★★) ging van hoogtepunt naar hoogtepunt en eindigde met een ontluisterende finale waarin niemand een ‘happy end’ kreeg. Buckle up, fuckleheads, het wordt lang wachten tot er nog eens iets van dit niveau passeert.

Het eerste seizoen van ‘I Hate Suzie Too’ (★★★½☆) was meer dan degelijk, het tweede (★★★★½) is subliem: een drie afleveringen lange vlijmscherpe afrekening met reality-tv, seksisme en de dubbele standaarden voor mannen en vrouwen. En met Billie Piper in de rol van haar leven.

Met ‘Long, long time’ bracht ‘The Last of Us’ (★★★★½) het beste uur televisie in tijden, maar de andere afleveringen uit de post-apocalyptische serie hoefden er niet eens zo veel voor onder te doen. De lat voor gameverfilmingen ligt meteen een stuk hoger.

‘Succession’ was niet de enige topreeks die ermee ophield dit voorjaar: ook het minder bekende ‘Barry’ (★★★★½), een thriller/komedie/satire/drama rond een huurmoordenaar die acteur wil worden, zette er na vier seizoenen een punt achter. Experimenteel en gewaagd maar altijd meeslepend.

De plaat van Tom Waits is voortaan niet meer de enige ‘Rain Dogs’ die iedereen moet kennen: ook deze pijnlijk grappige Britse dramedy (★★★★½) waarin een alleenstaande moeder sekswerk verricht om de rekeningen te betalen heeft alles om een klassieker te worden.

De ‘befkes' zijn terug en ze zijn hun kunsten nog niet verleerd. ‘F*** You Very Very Much’ blijft in het tweede seizoen on-Vlaams waanzinnige televisie waarin alles kan en mag maar slaagt er tegelijk nog steeds in de lange weg van An, Flo en Violet naar volwassenheid herkenbaar en ontroerend te maken.

7. Somebody, Somewhere - seizoen 2

Zo goed als onbekend maar door de weinige fans wel erg bemind: ‘Somebody, Somewhere’ (★★★★☆), een bedrieglijk eenvoudige ‘dramedy’ die zich afspeelt in het hart van de Amerikaanse staat Kansas. Daar probeert Sam (Bridget Everett, die inspiratie vond in haar eigen leven) samen met haar vrienden het geluk te vinden na de dood van haar zus.

8. Everything I Know About Love

In 2018 pende journaliste en columniste Dolly Alderton haar ervaringen als twintiger neer in ‘Everything I Know About Love’, een paar jaar later mocht ze die memoires van de BBC ook in een fictiereeks gieten. ‘Everything I Know About Love’ (★★★★☆), over vier jonge vrouwen die samen in Londen een huis betrekken, is niet origineel maar wel zo goed gemaakt dat je daar makkelijk doorheen kijkt.

9. Full Circle

Misdaadthriller van Ed Solomon en Steven Soderbergh, waarin een bizarre uit de hand gelopen ontvoering van een tienerjongen een samenzwering blootlegt die verschillende bevolkingsgroepen van New York met elkaar verbindt. ‘Full Circle (★★★1/2☆) is geen meesterwerk zoals ‘The Knick’, een oudere HBO-serie van Soderbergh die via Streamz te bekijken is, wel een degelijk drama vol sfeer en spanning.

Het Watergate-schandaal maar dan om te lachen: dat brengt ‘The White House Plumbers’ (★★★1/2☆). De politieke satire belicht de rol van E. Howard Hunt en G. Gordon Liddy, de bedenkers van het plan om president Richard Nixon aan vertrouwelijke informatie over zijn tegenstanders te helpen. In hun hoofd zijn Hunt en Liddy (Woody Harrelson en Justin Theroux) de briljantste spionnen uit de geschiedenis, in de praktijk maken ze overal een knoeiboel van.

