De 12 beste nieuwe titels die u nu kunt kijken op Netflix, Disney+, Streamz en co

DRAMA De finale was van het allerhoogste niveau, maar zowat alles wat daar in het zesde seizoen aan voorafging hoefde er niet voor onder te doen. ‘Better Call Saul' maakte de brug naar ‘Breaking Bad’, voegde beide series samen tot een soort universum van meelijwekkende antihelden en groeide uit tot de allerbeste reeks van de afgelopen jaren, zo niet aller tijden. Saul, het ga je goed man, en bedankt.

KOMEDIE Ook in het derde seizoen gebeurt in er de Netflix-komedie ‘Never Have I Ever’ opnieuw weinig tot niets wat je echt verrast of wat je, in een of andere variant, nooit eerder zag in vergelijkbare series. Maar het gebrek aan originaliteit valt nooit op omdat de makers het verstoppen in een warm bad van perfect uitgebalanceerde personages, scherpe dialogen en soms dwaze maar altijd spitsvondige humor. Ook al is ‘Euphoria’ veel gewaagder, is ‘Sex Education’ een stuk hipper en zorgt ‘Stranger Things’ voor meer spanning, van alle tienerseries die momenteel op de streamingdiensten te bekijken zijn, is het weerzien met ‘Never Have I Ever’ toch altijd het fijnst.

THRILLER IJzersterke psychologische thriller die komaf maakt met alle voorbehoud dat we ondertussen na zoveel slappe en middelmatige series tegenover dat genre hadden. Grijze muis Becky Green is geobsedeerd door de sociale media van de glamoureuze Chloe Fairbourne, en als die laatste zelfmoord pleegt, maakt ze gebruik van haar talenten als kameleon om te infiltreren in haar vriendenkring. De spanning is perfect opgebouwd maar vooral de emotionele en psychologische diepgang tilt ‘Chloe' ver boven vergelijkbare reeksen uit.

DRAMA Als er een Emmy bestond voor meest crimineel ondergewaardeerde serie, was ‘For All Mankind’, dat zich afspeelt in een alternatieve wereld waarin de Russen de race naar de maan hebben gewonnen, al drie keer fluitend naar de overwinning gevlogen. Ook in het derde seizoen blijft de reeks een meeslepende combinatie van een politieke thriller vol machtsspelletjes in de ruimte en een menselijk drama over zij die hun leven wagen ‘to go where no man has gone before’.

DRAMA AppleTV+ werpt zich zo stilaan op als de Wout Van Aert onder de streamingdiensten: uitstekend op alle terreinen. Ook dit donkere misdaaddrama over een veroordeelde drugshandelaar die in ruil voor gratieverlening bevriend moet worden met een mogelijke seriemoordenaar houdt je zes afleveringen lang aan het scherm gekluisterd. Deels geregisseerd door Michaël Roskam, ongelooflijk genoeg gebaseerd op een waargebeurd verhaal en een must-see voor wie nog altijd treurt om het vroegtijdig afscheid van ‘Mindhunter’ op Netflix.

DRAMA Traag maar beklemmend true crime-drama waarin een mormoonse rechercheur (Andrew Garfield) een verschrikkelijke dubbele moord op een moeder en haar dochtertje onderzoekt, gepleegd door enkele extremisten. De zijsprongetjes naar de begindagen van de mormoonse kerk halen soms de vaart uit het verhaal maar als blik op waartoe religieuze waanzin kan leiden is ‘Under the banner of heaven’ erg sterk.

DRAMA Ja, de miniserie over de Sex Pistols is een weinig revolutionair muzikaal drama over een rockgroep die snel de hemel bestormt en door interne meningsverschillen, grote ego’s, vrouwen en drugs nog sneller weer de dieperik in tuimelt. Maar regisseur Danny Boyle slaagt er wel in om voor mensen die er niet bij waren aanschouwelijk te maken wat voor een splinterbom de Pistols, en punkers in het algemeen, moeten zijn geweest in de stoffige Britse samenleving eind jaren 70. Never mind de criticasters, ‘Pistol’ is meer dan de moeite waard.

COMEDY De Amerikaanse sitcom ‘Brooklyn 99' eindigt, in tegenstelling tot ‘Better Call Saul’, niet op een hoogtepunt: daarvoor slaan de verhaallijnen over politiegeweld en racisme in het korps, die de makers na de dood van George Floyd en de opflakkering van de Black Lives Matter-beweging in 2020 halsoverkop in de verhalen verwerkten, iets te veel als een tang op een varken. Maar als de reeks zich concentreert op waar ze goed in is - dwaze grappen over het leven op kantoor en de camaraderie tussen collega’s combineren met oprecht ontroerende momenten rond de liefde tussen Jake en Amy of het huwelijk van Raymond Holt met Kevin Cozner - heeft ze nog steeds geen gelijke.

FANTASY Zit u na het nagelbijtende uitzitten van het laatste ‘Strangers Things’-seizoen met een gapend zwart gat in uw bestaan dat nodig moet worden gevuld? Dan biedt ‘Paper Girls’, een nieuwe spannende thrillerreeks op Prime Video met fietsende tieners in de hoofdrol, een remedie. Vier meisjes die in de jaren 80 de krant bezorgen in hun geboortestad Cleveland, worden tijdens één van hun ritjes de toekomst in geflitst, naar het jaar 2019. Met de hulp van hun dertig jaar oudere zelve zoeken ze een manier om terug te keren naar het verleden, terwijl ze uit de greep proberen te blijven van soldaten die illegale tijdreizigers uit de weg ruimen. Gebaseerd op een populaire comicreeks waarvan het eerste deel is verschenen in 2015 – een jaar vóór ‘Stranger Things’ op Netflix uitkwam.

COMEDY Ook in het tweede seizoen is de lichtvoetige misdaadsatire ‘Only Murders in the Building' verre van de meest diepzinnige of complexe reeks die er te vinden valt, maar het samenspel van Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez blijft een genot om naar te kijken, er loeren verrassende wendingen om elke hoek van het Arconia-appartementsgebouw en elke serie die lacht met de zelfingenomenheid van podcastmakers verdient onze onvoorwaardelijke liefde.

FANTASY Verrassend goeie adaptatie van de comic van Neil Gaiman, één van de meest invloedrijke stripreeksen aller tijden. Superheldenschrijvers David S. Goyer en Allan Heinberg gieten, met de hulp van de auteur zelf, Gaimans wereld in een kleurrijke, wispelturige maar altijd meeslepende serie, die draait rond Dream (Tom Sturridge), een op een jonge Robert Smith van The Cure gelijkende godheid die heerst over het rijk der dromen. Tot hij een eeuw lang gevangen wordt genomen en in zijn afwezigheid miljoenen mensen niet meer kunnen slapen of nooit meer wakker worden.

COMEDY Issa Rae maakte met ‘Insecure’ een van de meest geprezen comedyreeksen van de afgelopen jaren. Haar ‘Moeilijke Tweede’ heet ‘Rap Sh!t’ en is opnieuw een komische serie over zwarte vrouwen die hun weg zoeken in het leven: in casu twee rapsters in Miami die viraal gaan nadat een dronken freestyl online belandt. Donald Glover wist met ‘Atlanta’ al een meesterlijke comedyreeks rond de opkomst van de neven in de hiphopbusiness te bouwen, ‘Rap Sh!t’ bevat alle ingrediënten om de vrouwelijke tegenhanger te worden.

