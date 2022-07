Iets nieuws streamen? Dankzij deze aanraders van Humo kijkt u geen andere onzin. Dit overzicht wordt regelmatig ververst.

Better Call Saul - seizoen 6 (Netflix) ★★★★★

DRAMA De allerbeste reeks van de afgelopen jaren stoomt richting het einde half augustus, en doet dat met afleveringen die - het is nauwelijks te geloven - bijna week na week de vorige nog overtreffen. ‘Het is alsof je zit te kijken naar Leonardo Da Vinci die de laatste hand aan de Mona Lisa legt’, schreef een fan op Twitter, en dat is niet eens zo heel erg overdreven.

Bob Odenkirk als Saul Goodman Beeld Netflix

Wayne (Streamz) ★★★★½

DRAMA Als de vader van de 16-jarige Wayne sterft aan kanker, steekt de tiener zijn ouderlijk huis in brand en vertrekt hij samen met zijn vriendinnetje op de motor richting Florida, om er de oldtimer van zijn pa die zijn moeder bij de scheiding heeft meegenomen terug te halen. Wat volgt, is een ronduit geschifte ‘road trip’, even gewelddadig als grappig, even absurd als ontroerend. Denk ‘The End of the F***ing World’ op Netflix, maar nóg beter.

THRILLER IJzersterke psychologische thriller die komaf maakt met alle voorbehoud dat we ondertussen na zoveel slappe en middelmatige series tegenover dat genre hadden. Grijze muis Becky Green is geobsedeerd door de sociale media van de glamoureuze Chloe Fairbourne, en als die laatste zelfmoord pleegt, maakt ze gebruik van haar talenten als kameleon om te infiltreren in haar vriendenkring. De spanning is perfect opgebouwd maar vooral de emotionele en psychologische diepgang tilt ‘Chloe' ver boven vergelijkbare reeksen uit.

DRAMA Jaren na je glorieperiode opnieuw willen aanknopen met je vroegere succes: het is - we denken nu even aan Kim Clijsters - niet altijd een goed idee. Maar ‘Borgen’, het politieke drama dat mee de Deense televisie op de kaart zette, slaagt er wonderwel in. ‘Power and Glory’ - in principe het vierde seizoen maar eigenlijk een miniserie die op zichzelf staat - brengt vrij moeiteloos het hoge niveau van weleer: meeslepend, intelligent en met een verhaal over de spanning tussen economie en ecologie ook erg relevant.

ACTIE De Marvel-serie van Adil en Bilall, de eerste met een islamitische superheldin, en samen met ‘Loki’ het beste wat de studio op Disney+ al heeft afgeleverd . Het verhaal van de 16-jarige Kamala die zich wil afzetten tegen haar overbeschermende ouders bevat de gekende coming of age-thema’s, maar dan gebracht met een verfrissende, bruisende, levendige, in het MCU niet vaak geziene visuele schwung. En niet onbelangrijk bij een Marvel-reeks: ‘Ms Marvel’ zakt niét in richting het einde.

Iman Vellani als Ms. Marvel/Kamala Khan Beeld Photo News

For All Mankind - seizoen 3 (AppleTV+) ★★★★☆

DRAMA Als er een Emmy bestond voor meest crimineel ondergewaardeerde serie, was ‘For All Mankind’, dat zich afspeelt in een alternatieve wereld waarin de Russen de race naar de maan hebben gewonnen, al drie keer fluitend naar de overwinning gevlogen. Ook in het derde seizoen - dat nu zeven afleveringen ver is en draait om de verovering van Mars - blijft de reeks een meeslepende combinatie van een politieke thriller vol machtsspelletjes in de ruimte en een menselijk drama over zij die hun leven wagen ‘to go where no man has gone before’.

COMEDY Voorlopig bij ons nog wat onder de radar gebleven, deze ‘mockumentary’ over een ‘public school’ in Philadelphia waar de toestand nog zorgwekkender is dan in het Vlaams onderwijs. Geld ontbreekt, de directrice is incompetent en de leerlingen komen uit problematische gezinnen, maar de leraars proberen er toch het beste van te maken. ‘Abbott Elementary’ brengt niets nieuws en het duurt een paar afleveringen voor de reeks haar draai vindt, maar voor fans van ‘The Office US’, ‘Ted Lasso’ of ‘Parks and Recreation’ is dit een absolute aanrader.

Abbott Elementary Beeld Disney+

Black bird (AppleTV+) ★★★★☆

DRAMA AppleTV+ werpt zich zo stilaan op als de Wout Van Aert onder de streamingdiensten: uitstekend op alle terreinen. Ook dit donkere misdaaddrama over een veroordeelde drugshandelaar die in ruil voor gratieverlening bevriend moet worden met een mogelijke seriemoordenaar houdt je zes afleveringen lang aan het scherm gekluisterd. Deels geregisseerd door Michaël Roskam, ongelooflijk genoeg gebaseerd op een waargebeurd verhaal en een must-see voor wie nog altijd treurt om het vroegtijdig afscheid van ‘Mindhunter’ op Netflix.

DRAMA Ja, de miniserie over de Sex Pistols is een weinig revolutionair muzikaal drama over een rockgroep die snel de hemel bestormt en door interne meningsverschillen, grote ego’s, vrouwen en drugs nog sneller weer de dieperik in tuimelt. Maar regisseur Danny Boyle slaagt er wel in om voor mensen die er niet bij waren aanschouwelijk te maken wat voor een splinterbom de Pistols, en punkers in het algemeen, moeten zijn geweest in de stoffige Britse samenleving eind jaren 70. Never mind de criticasters, ‘Pistol’ is meer dan de moeite waard.

ACTIE De gewaagdste superheldenreeks van het moment komt niet uit de Marvel-stal maar is al enkele jaren te zien op Prime Video: ‘The Boys’, waarin de superhelden ook maar gewoon corrupte rotzakken zijn. Het derde seizoen is nog vunziger – de scène met de ontplofte piemel zal ons nog lang achtervolgen – maar ook brutaal, balorig, beenhard en beregoed.

The Boys Beeld Amazon

DRAMA Thomas Shelby kruipt recht uit de modder waarin hij aan het einde van seizoen 5 achtergebleven was en begint in het laatste seizoen aan een wraakactie tegen zijn vele vijanden. ‘Peaky Blinders’ biedt zes afleveringen lang nog één keer alles wat de reeks zo goed maakt: dreigende sfeer, beelden van mistige steegjes, uitbarstingen van geweld en stemmige muziekjes van onder meer Joy Division en Nick Cave. Het einde valt wat tegen omdat de makers de deur open willen houden voor een vervolg, maar voor de rest: petje af.

Only Murders in the Building - seizoen 2 (Disney+) ★★★★☆

COMEDY Ook in het tweede seizoen is de lichtvoetige misdaadsatire ‘Only Murders in the Building' verre van de meest diepzinnige of complexe reeks die er te vinden valt, maar het samenspel van Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez blijft een genot om naar te kijken, er loeren verrassende wendingen om elke hoek van het Arconia-appartementsgebouw en elke serie die lacht met de zelfingenomenheid van podcastmakers verdient onze onvoorwaardelijke liefde.

