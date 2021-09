De 25 allerbeste titels op Netflix, Streamz en co van 2021 (tot nu toe)

Veel impact op de productie van de streamingdiensten heeft de pandemie voorlopig nog niet gehad: ook de afgelopen maanden bleef het aanbod van nieuwe series en documentaires op Netflix en co. overweldigend. De 25 beste titels van 2021 tot nu toe op een rij.

1 The Underground Railroad (Amazon) (lees onze recensie)

Barry Jenkins verfilmde de bekroonde roman van Colson Whitehead over een meisje dat probeert te ontsnappen aan de slavernij in tien hartverscheurende afleveringen die de eeuwigdurende pijn van de zwarte Amerikaanse bevolking vatten in vaak weerzinwekkende en vaak prachtige scènes. Zelden was een zonnestraal die door een gaatje in de muur binnen komt piepen zo mooi en betekenisvol.

The Underground Railroad Beeld Kyle Kaplan/Amazon Studios

2 The White Lotus (Streamz) (lees onze recensie)

Heerlijke satirische en zwart-komische reeks waarin enkele rijkelui inchecken in een luxehotel op Hawaï en er elkaar en het personeel op de zenuwen werken. Mike White - zie ook: ‘Enlightened’ - legt de kleine kantjes van de moderne westerse mens zo ongenadig bloot dat je constant met een onbehaaglijk gevoel van herkenning zit te kijken. Plus: de soundtrack, een ‘spooky’ psychedelische versie van dierentuingeluiden, is geweldig.

The White Lotus Beeld Streamz

Is het een comedyspecial? Een egodocument over leven in de lockdown? Een huiskamerconcert? Eén ding is zeker: komiek Bo Burnham heeft een absoluut meesterwerk afgeleverd, vol grappige en scherpe observaties over de wereld tijdens de pandemie en sprankelende liedjes die - test het gerust eens op Spotify - ook zonder beelden overeind blijven.

4 Summer of Soul (Disney+) (lees onze recensie)

Briljante documentaire over het ‘zwarte Woodstock’, een compleet vergeten festival dat in dezelfde periode als zijn veel bekendere broer plaatsvond in New York en waar het kruim van de zwarte artiesten uit die tijd kwamen optreden. De muziek is - of wat dacht u? - geweldig, maar de film toont ook goed hoe de media toen en de decennia erna nauwelijks aandacht hadden voor het Harlem Cultural Festival. Het debuut als documentairemaker van Roots-drummer Questlove, die hiermee stevig stijgt in onze lijst ‘mensen met onrechtvaardig veel talent’.

Summer of Soul Beeld Courtesy of Searchlight Picture

5 The Investigation (Mylum.tv en VRTNu) (lees onze recensie)

De beste true crime van het jaar is een dramaserie: het Deense ‘The Investigation’, waarin het onderzoek naar de zogenaamde ‘duikbootmoord’ uit 2017 op journaliste Kim Wall op een even sobere als indrukwekkende manier gereconstrueerd wordt.

The Investigation Beeld AP

6 Ted Lasso - seizoen 2 (AppleTV+) (lees onze recensie)

Een komische reeks over een erg matig presterende voetbalploeg die tegelijk onweerstaanbaar grappig en ontroerend is? Jawel, beste ‘FC De Kampioenen’-haters: ze bestaat. ‘Ted Lasso’, de meest verrassende hit van 2020, keerde afgelopen zomer terug met een tweede seizoen dat even warm was als het eerste maar de personages ook meer diepgang en - in het geval van de nochtans immer opgewekte coach - een donker kantje gaf. ‘Football is life!’

TED LASSO Beeld RV

7 It’s a sin (VRTNu) (lees onze recensie)

Een virus komt bijna ongemerkt op maar grijpt steeds wilder om zich heen: je kunt ‘It’s a sin’, over aids in de jaren 80, niet bekijken zonder de parallellen met vandaag te zien. Maar bovenal is deze vijfdelige serie een prachtig portret van enkele jongemannen die de dood dichterbij zien sluipen en een aanklacht tegen de manier waarop homoseksuelen - of ze nu besmet waren of niet - in de eighties behandeld werden. Kijktip, Viktor Orbán!

Olly Alexander in 'It's a Sin' Beeld TMDB

8 Crime of the century (Streamz) (lees onze recensie)

Er is nog een epidemie bezig in de Verenigde Staten, en net als corona heeft de opioid crisis ondertussen het leven gekost aan meer dan een half miljoen Amerikanen. Maar deze ramp is wel helemaal van Amerikaanse makelij, zo laat de tweedelige documentaire ‘The Crime of the Century’ zien: de farmaceutische industrie bracht willens en wetens zware verslavende pijnstillers als OxyContin op de markt, de politiek keek en kijkt de andere kant uit.

Crime of the Century Beeld rv

Ook in het Marvel Cinematic Universe geldt: derde keer, goede keer. ‘WandaVision’ zakte na een uitmuntend begin in elkaar en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ kwam nooit van de grond maar met ‘Loki’ schoot Disney+ raak. De serie rond de praalzieke god van het kattenkwaad bleef tot in de allerlaatste minuut van het eerste seizoen een hoog niveau aanhouden en werd zo van het allerbeste wat de Marvel Studios ons al hebben geschonken.

Tom Hiddleston als/in 'Loki'. Beeld Disney

10 Never Have I Ever - seizoen 2 (Netflix) (lees onze recensie)

Onder de titels die Netflix de afgelopen maanden lanceerde, zaten weinig echte toppers, maar dat werd goedgemaakt door enkele nieuwe seizoenen van bestaande reeksen. Zoals het tweede seizoen van ‘Never Have I Ever’, over de Indiaas-Amerikaanse scholier Devi en de charmante puinhoop die ze van haar liefdesleven maakt. Een tienerserie die - net als het vergelijkbare ‘Sex Education’ - zowel jong als oud kan bekoren.

Never Have I Ever Beeld rv

11 For all Mankind - seizoen 2 (AppleTV+)

Het eerste seizoen van ‘For all Mankind’, een ruimtevaartreeks die zich afspeelt in een wereld waarin de Russen in de jaren 60 de race naar de maan hebben gewonnen, was goed maar niet uitzonderlijk. Seizoen twee maakte een sprong in de tijd, naar de jaren 80, én in kwaliteit, met als resultaat een historisch drama dat qua diepgang, nuance en verhalende kracht ‘Mad Men’ naar de kroon steekt.

For all mankind Beeld rv

12 I think you should leave - seizoen 2 (Netflix) (lees onze recensie)

Wellicht een nog grotere splijtzwam in de samenleving dan de vraag hoeveel Afghanen we moeten opvangen: ‘I think you should leave’, een verzameling compleet absurde sketches die je ofwel vreselijk vindt, ofwel van het grappigste in tijden gemaakt. Wij zitten rotsvast in het kamp ‘zoveel als je kunt want het gaat over mensen die moeten vrezen voor hun leven’.

I think you should leave Beeld rv

13 F**k you very very much (Streamz) (lees onze recensie)

Zelden een Vlaamse serie gezien die zo grappig, fantasierijk en flitsend is als ‘F**k you very very much’, waarin drie jonge vrouwen aanmodderen in het leven en steun zoeken bij elkaar en bij enkele van de meest bizarre nevenpersonages die ooit op de vaderlandse tv zijn gepasseerd. Iemand had de makers misschien moeten zeggen dat drie keer zogezegd thuis bij de kijkers binnenvallen niet per se beter is dan één keer, maar voor de rest: hoed af.

F**k you very very much Beeld rv

14 Pretend it’s a city (Netflix) (lees onze recensie)

De Amerikaanse schrijfster Fran Lebowitz stond tot nog toe vooral bekend om haar writer’s block, dankzij Martin Scorsese kennen we haar nu ook om deze reeks over haar writer’s block. En over New York, sport op televisie, de moderne kunstwereld en heel veel andere dingen: er zijn weinig thema’s waar Lebowitz geen heldere en puntig geformuleerde mening over heeft.

Pretend It’s a City Beeld COURTESY OF NETFLIX

15 Mythic Quest - seizoen 2 (AppleTv+)

Je zou het niet vermoeden als je Tim Cook over het podium ziet sloffen maar bij Apple hebben ze gevoel voor humor: zie ‘Ted Lasso’ en ook ‘Mythic Quest’, een komische reeks over het leven op kantoor van een gameontwikkelaar. De ideale serie als u niet nog eens aan ‘The Office US’ wil herbeginnen.

De cast van 'Mythic Quest'. Beeld Apple

Zoals de keeper van Schotland zei nadat Patrik Schick van Tsjechië hem van op de middellijn gelobd had: ‘Dat had ik niet zien aankomen’. Deze Franse reeks naar de boeken van Maurice Leblanc over gentleman-dief Arsène Lupin leek in januari de zoveelste middelmatige Netflix-serie te worden, maar de charme van hoofdrolspeler Omar Sy, de oerdegelijke plot en de slimme maatschappijkritiek maakten van ‘Lupin’ een verbazend en verdiend succes.

Lupin Beeld Reporters / Splash

17 Mare of Easttown (Streamz) (lees onze recensie)

Geef alle Emmy’s aan Kate Winslet, die met de gepijnigde rechercheur Mare Sheehan, die een moordzaak moet oplossen terwijl ze de zelfmoord van haar zoon verwerkt, een van de meest memorabele rollen uit haar carrière neerzet. Als psychologisch drama was ‘Mare of Easttown’ onovertroffen, alleen vormde het misdaadgedeelte een beetje de achilleshiel van de reeks: gelukkig slaagde men er - in tegenstelling tot ‘The Undoing’ vorig jaar - in om de finale niet te verknallen.

Mare of Easttown Streamz Beeld Streamz

18 Dickinson - seizoen 2 (AppleTV+) (lees onze recensie)

Heeft nog meer gedaan om poëzie weer hip te maken dan Delphine Lecompte: ‘Dickinson’, de serie rond het leven van Emily Dickinson, Amerikaans dichteres uit de negentiende eeuw en feministisch icoon avant la lettre. Geen saai kostuumdrama maar een hippe young adult-serie vol moderne muziek op de soundtrack en andere spitsvondige verwijzingen naar vandaag. In een rechtvaardiger wereld was niet ‘Bridgerton’ maar dit een hit geweest.

'Dickinson' seizoen 2 Beeld Apple TV

19 Snabba Cash (Netflix) (lees onze recensie)

De tweede Scandinavische topper van 2021 is deze zesdelige reeks - geïnspireerd op de boeken van Jens Lapidus - over een jonge vrouw die geld nodig heeft voor haar start-up en gaat aankloppen bij de broer van haar overleden man, tevens een van de grootste drugsdealers uit de regio. Op alle vlakken - de snelle montage, de flitsende actie, de diverse cast - erg moderne televisie.

Snabba Cash Beeld Netflix

20 Godfather of Harlem (Disney+) (lees onze recensie)

Wat Kate Winslet was voor ‘Mare of Easttown’, is Forest Whitaker voor ‘Godfather of Harlem’. De serie waarin maffiabaas Bumpy Johnson na een gevangenisstraf de controle over ‘zijn’ buurt terug probeert te winnen is een erg klassiek verteld historisch misdaaddrama, maar Whitaker tilt samen met de rest van de cast de reeks naar een hoger niveau.

Godfather of Harlem - Beeld iMDb

21 The Flight Attendant (Streamz) (lees onze recensie)

Kaley ‘Penny’ Cuoco laat op overtuigende wijze haar sitcomverleden achter zich met deze komische thriller waarin een stewardess met een knoert van een alcoholprobleem op een ochtend wakker wordt naast het levenloze lichaam van een onenightstand. Niet voor mensen met een lage stressdrempel - alleen al van het intromuziekje word je retezenuwachtig - maar wie weg was van ‘Killing Eve’ vindt hier een waardige opvolger.

The Flight Attendant Beeld RV

‘Déjà-Vu’ begint, zoals zoveel Vlaamse series, bijzonder slecht maar komt dat, in tegenstelling tot zoveel Vlaamse series, wonderwel te boven. Het van de pot gerukte concept, over een moeder (Natali Broods in topvorm) die haar dochter van de ondergang wil redden door terug in de tijd te reizen, moet u er wel bij nemen, maar eenmaal dat verteerd is, vindt u een fijngevoelig en ontroerend drama over gemiste kansen en de morsigheid van het leven.

Een serie die enkel bestaat uit telefoongesprekken, met in beeld weinig meer dan de namen van de bellers en lijnen die mee dansen op hun stem? Het lijkt een doodgeboren kind maar ‘Calls’ kon ons erg aangenaam verrassen en zorgde met een minimum aan middelen, enkele perfect getimede wendingen en een overkoepelende plot over een mysterieuze, apocalyptische gebeurtenis voor veel spanning en onbehagen.

24 This is a robbery (Netflix) (lees onze recensie)

Geen wrede psychopaten van wie de ergste misdaden met bijna sadistisch genoegen worden naverteld in deze true crime-serie maar de grootste nooit opgeloste kunstdiefstal aller tijden: de overval op het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston in maart 1990. ‘This is a robbery’ onderzoekt wie aan de haal ging met een dozijn kunstwerken, waaronder twee Rembrandts en een Vermeer, en waar die zich vandaag zouden kunnen bevinden, en schildert gaandeweg een heerlijk portret van de maffia in Boston in de jaren 90 dat lijkt op een mix tussen ‘The Sopranos’ en ‘The Departed’.

Geen enkele documentaire heeft de afgelopen maanden zoveel impact gehad als deze J’accuse van de mondiale visserij, een schokkende film over dodelijke bijvangst, sleepnetten zo groot als kathedralen en slavernij in de scampi-industrie. Sommige cijfers die maker Ali Tabrizi aanhaalt, blijken weliswaar niet helemaal te kloppen, maar dat doet nauwelijks afbreuk aan de boodschap van ‘Seaspiracy’: ook verse vis stinkt.

Eervolle vermeldingen: Somos (Netflix), The Chair (Netflix), McCartney 3,2,1 (Disney+), How to sell drugs online (fast) - seizoen 3 (Netflix), Atypical - seizoen 4 (Netflix), In Treatment - seizoen 4 (Netflix), Solar Opposites (Disney+), Master of None - seizoen 3 (Netflix), Cheyenne et Lola (Streamz) Murder among the Mormons (Netflix), The Serpent (Netflix), Shadow and Bone (Netflix), Big Shot (Disney+), We are who we are (MyLum.tv).