De 7 Hoofdzonden van Daan en Metejoor uit ‘Liefde voor muziek’: ‘Dat ene nummer was één gigantische afrekening met mijn ex’

De ene coverde vorige week een spokenword-intro van de andere, en de andere covert op zijn beurt vanavond een instrumentaal nummer van de ene in ‘Liefde voor muziek’ op VTM. Hoog tijd dus voor een battle der 7 Hoofdzonden: Daan vs. Metejoor!

‘Ik neem mezelf zelden 100 procent au sérieux,’ zegt Daan Stuyven (53) wanneer Humo zich meldt om het over ‘The Ride’ te hebben, zijn comebackplaat die niet zo genoemd mag worden. ‘Ik ben een grote fan van Bob Dylan, die een uitgebreide traditie in rare interviews heeft.’ Volgde: een raar interview over diefstal, ‘Liefde voor muziek’, vreemde naakte mensen, inzinkingen en contactverboden. Wat heeft Daan, die nu vier maanden geen lik alcohol heeft aangeraakt, nog op te biechten? De vraag stellen is ze beantwoorden: híérrr met die 7 Hoofdzonden!

HUMO In een vorig Humo-interview zei je: ‘Als ik een vrouw was, zou ik nogal feestvieren.’ Maak dat eens concreet.

STUYVEN «Vrouwen zijn intelligenter en minder boertig bij het flirten. Ik zou graag eens een dag lang een vrouw zijn en van die kwaliteiten gebruikmaken. En iedereen proberen te versieren die ik tegenkom: dán zou het wel lukken met die openbare zedenschennis.»

HUMO Kijk je op je 53ste anders naar seks dan op je 23ste?

STUYVEN «Ik vind seks nog altijd fantastisch. En de appetijt is er nog. Het is zonde dat het zo’n geladen onderwerp is, met zoveel overbodige regeltjes. Zowat de enige regel die ik volg: binnen de relatie hou ik me aan monogame trouw.

»Ik heb wel nog meer behoefte aan affectie dan aan seks. Huidhonger: ik leed er al aan toen het nog geen naam had.»

HUMO Je schrijft vaak songs over vrouwen, én je verandert relatief vaak van vriendin. Wil dat zeggen dat elk van je platen over een ander ex-lief gaat?

STUYVEN (knikt) «Al mijn soloplaten zijn kinderen van hun tijd. Meestal is de desbetreffende hoesfoto ook gemaakt door mijn toenmalige vriendin. Zoals die van ‘Profools’, ‘Manhay’ of ‘Simple’.

»Sommige songs zijn mentaal vooral verbonden aan het einde van die relaties, fases waar ik liever niet aan herinnerd word. Al probeer ik mijn relaties wel altijd mooi af te sluiten. Vaak verheerlijk ik mijn exen zelfs – vandaar de semi-euforische toon in een nummer als ‘Exes’. Zie ook: ‘16 Men’ en ‘Women & Children’ op de nieuwe plaat.

»Er is op dat vlak maar één uitzondering: ‘Dream’, dat op ‘Victory’ staat, is één gigantische afrekening met een ex. De enige keer dat ik op dat vlak volledig uit de bocht ben gegaan. En daar sta ik nog altijd helemaal achter. Het gaat over iemand die me – om aandacht te krijgen – had wijsgemaakt dat ze kanker had en terminaal ziek was. Enfin, ze had het lang genoeg uitgehangen: zij verdiende wel een speciaal liedje.»

Lees hier het volledige interview

Beeld Saskia Vanderstichele

‘That’s all right mama,’ schudde Elvis uit z’n heupen. ‘Dit is wat mijn mama zei,’ klinkt het nét iets braver bij Metejoor, echte naam: Joris van Rossem (32). De zanger uit Turnhout mag dan minder rock-’n-rollen – zijn Nederlandstalige pop balanceert tussen Clouseau en Marco Borsato – Vlaanderen is dol op hem en overlaadde hem vorig jaar met een pak MIA’s. Volgende halte: de biechtstoel bij Humo. De 7 Hoofdzonden!

HUMO Gaat alcohol bij jou vlot binnen?

VAN ROSSEM «Ik kan goed in de drank vliegen, maar ook vlot op water overschakelen. Ik ben gauw dronken: één of twee pinten volstaan. Vanaf dat moment kan ik wel blijven drinken zonder nog zatter te worden. Evenveel verzetten als de gemiddelde vriend van me kan ik niet: in onze studententijd waren die jongens vaak bierkoningen. Zelf was ik toen intensief met voetbal bezig – drank was uit den boze.

»Ik heb ex-Rode Duivel Bruno Versavel nog als trainer gehad. Tijdens de 100 dagenviering in Turnhout was ik vóór een match met mijn beste vriend gaan pintelieren. Het ging om twee pinten, meer niet. Maar Versavel kwam dat te weten en zei: ‘Deze week speel je niet, en volgende week en de week erna evenmin.’ Nee, dat was allemaal not done.»

HUMO Op Reggae Geel heb je ooit een joint gerookt die je niet beviel. Wat matchte er niet tussen jou en the holy herb?

VAN ROSSEM «Het waren wel meer joints dan die ene op Reggae Geel (lacht). Op het moment zelf genoot ik er wel van, maar de dag erna voelde ik me telkens weer ellendig. Ik ben gevoelig voor katers.»

HUMO Je zou recent de diagnose ADHD gekregen hebben.

VAN ROSSEM «Een officiële diagnose is het niet. Maar onlangs moest ik bij de huisarts zijn, en daar floepte ik het eruit: ‘Ik denk dat ik ADHD heb.’ Ik kan me nergens op focussen, kan niet stilzitten. De dokter begon te lachen: ‘Ja, jongen, dat weet ik al veel langer. Maar je hoeft niet te veranderen. Je bent creatief, mensen houden van je zoals je bent.’

»De volgende dag vroeg ik me af: wat als ik vroeger een pilletje had gekregen? Dan had ik me misschien wél kunnen concentreren tijdens het studeren. Voor ik in de muziek stapte, was ik leerlingenbegeleider. Ik weet nog dat collega’s tegen me zeiden: ‘Zeg, moet jij zélf niet wat rilatine nemen?’ (lacht)»

Lees hier het volledige interview