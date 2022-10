De 7 Hoofdzonden van ‘The Voice’-jurylid Mathieu Terryn: ‘Ik moet ermee leren leven dat een deel van Vlaanderen mij een omhooggevallen stuk stront vindt’

Liever snel op het cv dan traag op een werkloosheidsuitkering. Mathieu Terryn iets verwijten is een Vlaamse hobby, maar gezapigheid zal daar niet bij horen. De zanger van Bazart is in bijberoep auteur van een kookboek, organisator van een foodfestival, platenbaas en nu ook jurylid van ‘The Voice van Vlaanderen’. In november 2019 maakte hij een tussentijdse balans op van zijn 7 Hoofdzonden: ‘Toen ik meedeed aan ‘The Voice’ heb ik gekozen voor een middelbare school waar minder kinderen zaten, en er dus minder kans was dat ik gepest zou worden.’

Hoogmoed

HUMO In september kwam jullie documentaire ‘Het begin voorbij’ uit. Getuigt het van arrogantie wanneer een band al vóór zijn tweede plaat een carrièreoverzicht maakt?

MATHIEU TERRYN «Dat project is een beetje uit de hand gelopen. ‘Het begin voorbij’ werd gemaakt door een gast die ons twee jaar heeft gevolgd, een goede vriend die af en toe filmde na optredens. Naarmate het succes van Bazart buitenproportioneler werd, rijpte het idee om die beelden samen te ballen tot een sfeerverslag. We wisten vooraf dat mensen dat onnozel zouden vinden: ‘Ze zijn amper begonnen en ze moeten nu al terugkijken.’ Natúúrlijk wisten we dat, we denken na over die dingen. Maar wíj zagen het in de eerste plaats als een blijvende herinnering aan een waanzinnige periode.

»Na ‘Goud’ is ons leven een sneltrein geworden. Het ging steeds harder, en wij moesten maar zien dat we konden bijbenen. De ene verrassing na de andere onverwachte wending. Muziekprijzen, een uitverkocht Sportpaleis... Een jaar eerder durfde ik het woord ‘Sportpaleis’ nog niet uit te spreken (lacht). Als het over tien jaar allemaal gedaan is, hebben we tenminste die docu nog om te kunnen zeggen: ‘What the fuck was dát allemaal?!’ ‘Het begin voorbij’ is er in de eerste plaats voor onszelf.»

HUMO Als je het zo zegt, had je de film evengoed op je laptop kunnen laten staan.

TERRYN (denkt na) «Het is ook leuk voor de fans. En eerlijk: het heeft ons toch weer geholpen om ons product in de markt te zetten. Dat klinkt plastisch, maar of je die documentaire nu goed vindt of niet, mensen praatten weer over Bazart op het moment dat onze tweede plaat uitkwam. Marketing is geen vies woord.»

HUMO Wat is het raarste compliment dat je al kreeg?

TERRYN «Na de première van ‘Het begin voorbij’ zei een vrouw me: ‘Ik heb je altijd een arrogante smeerlap gevonden, maar door de documentaire heb ik toch een beetje respect voor je gekregen.’ Ik had die vrouw nog nooit gezien. Ik moet leren leven met het idee dat een deel van Vlaanderen mij een omhooggevallen stuk stront vindt, en dan moet ik nog ‘dank u’ zeggen ook (lacht). De ziekte van onze tijd: ongefundeerde meningen, die door sociale media ook nog eens snel verspreid worden.»

HUMO Sinds wanneer weet jij dat het podium je natuurlijke habitat is?

TERRYN (denkt na) «Ik weet al heel lang dat ik graag mensen entertain. Of dat nu op of naast het podium is, is bijzaak. In de band lachen we daar vaak mee: ‘Mathieu is geen zanger, hij is een performer.’ Ik weet dat ik niet de allerbeste zangstem heb, maar entertainen zit me in het bloed. Of dat nu is door te zingen, of door als flauwe plezante de lachers op mijn hand te krijgen, people must have a good time.

»Je hebt mensen die altijd de clown uithangen, zoals ik. En je hebt onwaarschijnlijke podiumbeesten die zich ná hun optreden plots helemaal anders gedragen. Max Colombie (van Oscar and the Wolf, red.) is een goed voorbeeld. Hij is de mystieke popster naar wie iedereen opkijkt, een echt icoon. Hij straalt iets verhevens uit, en bovendien is hij de enige in België die daarmee wegkomt. Maar in het dagelijkse leven is hij bijna het tegenovergestelde. Dat maakt het eigenlijk nog straffer.

»Rond mijn 8ste heb ik ontdekt dat ik graag zing. Op de speelplaats speelden we ‘Idool’ na, en ik was dan altijd Peter Evrard, destijds de winnaar van de eerste editie. Net als hij had ik lang haar, en als Evrard coverde ik ‘How You Remind Me’ van Nickelback. De jury, die bestond uit een paar klasgenootjes, besliste toen dat ik het hele spel had gewonnen. ‘Dat werkt wel,’ dacht ik. En voor ik het wist, stond ik op het podium van ‘Junior Eurosong’. Daar viel meteen op hoe weinig ik gecoacht moest worden. Dat is niet hautain bedoeld, maar ik was gewoon niet bang van het podium of de camera’s. Verstand op nul, en gáán. Dat kwam allemaal vanzelf.»

HUMO Ben je ooit starstruck? Vorig jaar ontmoette je de koning, en onlangs zat je op een Parijse modeshow van Ann Demeulemeester naast twee leden van The XX.

TERRYN «Ik klap dicht als ik moet praten met mensen naar wie ik opkijk. Maar mijn ontmoeting met koning Filip was vooral grappig, hij is geen idool. En dat ik naast The XX zat, was puur toeval en we hebben niet met elkaar gepraat.

»In het uitgaansleven ben ik Tom Barman een paar keer tegengekomen. Ik heb hem jarenlang bewonderd, en dat doe ik nog steeds. Na een paar pinten te veel heb ik eens mijn stoute schoenen aangetrokken: ‘Dag Tom, ik ben de zanger van Bazart. Je weet wel, van dat nummer op de radio...’ (Kreunt) Dat ‘gesprek’ duurde hoogstens vijf minuten en ik herinner me alleen nog dat het geweldig gênant was. Als ik een paar glazen op heb, denk ik snel dat ik goede gesprekken kan voeren, die het begin zouden kunnen zijn van een fantastische avond samen en, wie weet, een vriendschap. (Kreunt harder) Ik werk me altijd in de nesten in de buurt van mijn muzikale helden.»

Gulzigheid

HUMO In ‘Het begin voorbij’ is ook te zien hoe jullie op retraite in Zuid-Frankrijk aan de nieuwe plaat werkten. Op de achtergrond stapelden de lege bierflesjes zich op. Hoeveel van de lyrics op ‘2’ zijn in dronken toestand geschreven?

TERRYN (denkt na) «Ik was in elk geval altijd nuchter toen ik begon te schrijven. Als ik eerst drink, interesseert schrijven me niet meer (lacht). Het is moeilijk om het precies te zeggen – want we dronken daar echt van ’s middags tot ’s avonds door – maar laat ik zeggen dat 70 procent van de teksten nuchter ontstaan zijn, en dat ik de andere 30 procent in een roes aanvulde.»

HUMO Uit een oud Humo-interview: ‘De drie belangrijkste vragen die Bazart op tour bezighouden: waar is de backstage? Waar is de drank? Hoe laat is de soundcheck?’

TERRYN «Ik moet daar wel bij zeggen dat ik het liefst overdag drink. Niets beter dan day drinking. Dan kun je nog op tijd in je nest, en de volgende dag heb je er geen last meer van.

»Dat doet me eraan denken: onlangs heb ik een heel bijzondere koffietafel meegemaakt. De papa van een vriend was overleden, en na de begrafenis werd bij hen thuis de wijncollectie tevoorschijn gehaald. Het was die dag superwarm, en naast het buitenzwembad stond een hele tafel vol met de lekkerste wijnen en champagnes. Die koffietafel is ontaard in een gigantisch feest. Een fantastische namiddag: zuipen, in het zwembad springen, niet normaal. Weird, maar mooi! Er zullen ongetwijfeld oudere mensen zijn geweest die niet snapten wat er aan de hand was, of die het ongepast vonden, maar mijn maat – en zijn mama – hadden zo’n feest net voor ogen. Hun idee was: dit is hoe hij het gewild zou hebben. Sindsdien wil ik later ook zo’n begrafenis.»

HUMO Nog in de docu zeg je: ‘Rijst is een dikmaker, en ik ben al dik genoeg.’ En misschien is het maar een indruk, maar wanneer jullie ‘Sterrenstof’ van De Jeugd van Tegenwoordig coveren, lijk je extra nadruk te leggen op het zinnetje ‘Alle dikzakken willen op me lijken.’

TERRYN «Ik ben den dikke in Bazart, ja. We lachen daar een beetje mee, maar ik heb er geen complexen over, en voel me niet slecht in mijn vel. Onze documentaire werd onlangs gerecenseerd door een journaliste die schreef: ‘Mathieu Terryn lag met een opkomende bierbuik op een strandstoel.’ Dat vond ik, euh, irrelevant (lacht).»

Hebzucht

HUMO De straten liggen geplaveid met muziekgroepen die duizenden euro’s investeren in instrumenten en ander materiaal, hopen op succes maar nooit een groot publiek vinden. Was Bazart vóór de doorbraak vooral een dure hobby?

TERRYN «Nee. We zijn gezegende mensen, al vanaf het prille begin vonden we mensen die in ons geloofden en hun kostbare tijd en centen veil hadden voor ons. Al stelden we toen nog niets voor en maakten we heel andere muziek, Nederlandstalige folkrock. Onze manager, Alexander Vandriessche, was de eerste die iets in ons zag. Ik studeerde nog toen Alexander platenfirma PIAS kon overtuigen om in onze eerste ep te investeren. We hebben nooit iets in eigen beheer moeten uitbrengen. Ik weet dat we onze twee pollekes mogen kussen.»

HUMO Billen bloot: wat heb je sinds ‘Goud’ aan Bazart verdiend?

TERRYN «Moet ik er nu een getal op plakken? Ik zou het niet weten. Ik ben geen grootverdiener, maar ik kan leven van wat ik doe. Ik heb de vrijheid om elke dag mijn passie te beleven. Als dat rijkdom is, ben ik heel rijk.»

HUMO Wie populaire nummers maakt, moet er vrede mee nemen dat zijn teksten publiek bezit worden. Het zinnetje ‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’, uit ‘Goud’, is al lang niet meer alleen van Bazart. En er wordt op gevarieerd. Op het internet las ik laatst ‘Liever snel met een del dan traag met een kwezel.’

TERRYN (lacht) «Onlangs stond ik verkeerd geparkeerd op het De Coninckplein in Antwerpen, hier om de hoek. Een paar minuutjes maar, ik moest thuis snel iets ophalen. Toen ik terug aan mijn auto was, kwam een oudere man op me afgestapt: ‘Liever snel naar ’t commissariaat dan traag een boete, zeker?’ (lacht) Het is een leuze geworden, gemeengoed. Fijn! Zeker als het iets grappigs oplevert.»

HUMO Er bestaat een Duitse versie van ‘Goud’.

TERRYN «We hebben getekend bij een publisher, die ons werk mag gebruiken in reclames en zo. Het was hun idee om het nummer te vertalen – voorlopig alleen in het Duits. Ik moet zeggen: dat werkte nog betrekkelijk goed. Met die track is nog niets gebeurd, maar wie weet komt er ooit nog een samenwerking met Tokio Hotel van (lacht).»

HUMO Je zei eens: ‘Ik ben muziek in mijn moedertaal beginnen te maken dankzij Spinvis en Eefje de Visser.’ Voor ‘2’ heb je met Eefje de Visser een song opgenomen, maar weet je ook wat Erik de Jong van Spinvis van jullie muziek vindt?

TERRYN «Ik heb hem ooit gevraagd of hij iets van ons wilde producen. Hij stuurde meteen een heel lief mailtje terug: ‘Het spijt me erg, maar ik doe alleen de productie van mijn eigen platen. Dat vind ik al moeilijk genoeg.’ Hij weet dus in elk geval dat Bazart bestaat (lachje).

»Onze muziek en teksten zijn heel nauw verweven. Ik schrijf lyrics in functie van de song. Het is popmuziek, dus het moet goed klinken. Ik kan me voorstellen dat Erik de Jong daarom geen al te hoge pet op heeft van mijn teksten – wat ik bij Bazart doe, is veel beperkter dan wat hij voor Spinvis schrijft. Al wil ik niet te neerbuigend doen over mijn teksten, want ik steek er mijn hart en ziel in en ik mik veel hoger dan de gemiddelde poptekst.»

HUMO Heb je ooit gestolen?

TERRYN «Misschien onbewust. Onvermijdelijk onderga je invloed van de muziek die je graag hoort. David Bowie heeft eens gezegd: ‘The only art I’ll ever study, is stuff I can steal from.’ Anders gezegd: de allergrootsten stelen van elkaar. En dat is oké, als je het maar op je eigen manier hergebruikt. Recycleren.»

Justine Bourgeus, alias Tsar B, de ex van Mathieu Terryn. ‘Blijkbaar kan ik enkel in mijn lyrics over mijn gevoelens praten. Stom, want als ik dingen die ik nu zing tóén tegen haar gezegd had, hadden we onze relatie misschien kunnen redden’

Jaloezie

HUMO De voorbije jaren heeft zich aan de top van het Belgische muzieklandschap een kleine wissel van de macht voltrokken. Jarenlang waren dEUS en Soulwax de grootste namen, nu zijn Oscar and the Wolf, Roméo Elvis en jullie prominenter aanwezig. Voel je soms dat mensen jaloers zijn op jullie succes?

TERRYN (blaast) «Dat kan ik niet inschatten, ik sta er te dicht bij. Ik merk wél dat de mentaliteit van onze generatie anders is dan die van de oudere muzikanten, en dat daar soms vreemd op gereageerd wordt. Dan zeg ik bijvoorbeeld: ‘Dit nummer van onze nieuwe plaat zou goed werken als tweede single.’ Vaak merkt dan iemand op: ‘Ik snap niet dat jullie jonge gasten daarmee bezig zijn. Als muzikant moet je platen maken, de rest laat je over aan de platenfirma?’ Maar zo werkt het niet. Ik wil dat onze muziek op de radio gespeeld wordt, en dat we echt alles uit onze carrière weten te halen. Dan móét je meedenken.»

HUMO Waarover nog zoal?

TERRYN «Ons imago, onze kleren. Wat we wel en vooral níét op sociale media delen. Door Instagram staan bands veel dichter bij hun fans dan vroeger. En dan zijn wij nog amateurs als je het vergelijkt met de populairste Nederlandse rappers van het moment. Zij delen voortdurend livevideo’s, organiseren honderden signeersessies... Boef deed eens een actie waarbij hij een scooter weggaf, ik zie het mezelf nog niet doen. Maar die rappers zijn extréém populair, de waanzin nabij. Ter vergelijking: wij hebben 33.000 volgers op Instagram, Lil’ Kleine heeft er anderhalf miljoen!

»Jonge muzikanten denken na over het verhaal dat ze online willen vertellen. Angèle maakt bijvoorbeeld van die malle filmpjes, en dat past bij haar imago als losbol. Of The Bony King of Nowhere: ik zie hem als de getormenteerde songwriter met de prachtige liedjes. Ook dáár wordt op zijn sociale media goed op ingespeeld. Roméo Elvis, Caballero en JeanJass zie je dan weer overal opduiken met een joint in hun handen. Dat is geen toeval, it’s all part of the image, en ze doen dat onwaarschijnlijk goed. Bazart zou dat dan weer níét kunnen, een filmpje opnemen waarin we een joint roken: dat past niet bij ons.»



Traagheid

HUMO Omdat je in het Nederlands zingt, is jullie potentiële afzetmarkt niet veel groter dan Nederland en België. Bijgevolg treden jullie weinig op: liever één keer het Sportpaleis dan tien clubshows. Mis je het muzikantenleven on the road nooit?

TERRYN «We zouden het anders kunnen aanpakken, maar het is een bewuste keuze. Nog eens over die Nederlandse rappers: zij spelen wél waanzinnig veel. Elk weekend vijf clubs, en af en toe de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat kan dus, veel spelen in grote én kleine zalen. Misschien beslissen wij na ons optreden in het Sportpaleis ook wel om het weer wat kleinschaliger aan te pakken, we zien wel. Maar echt héél vaak optreden gaan we niet doen: de mensen moeten toch een béétje uitkijken naar een show van Bazart.»

HUMO Als je het allemaal opnieuw mocht doen, welke foute beslissing zou je toch weer nemen?

TERRYN «Deelnemen aan ‘Junior Eurosong’.»

HUMO Waarom was dat fout?

TERRYN (schouderophalend) «Omdat ik daardoor als kind al nadacht over dingen waarmee andere kinderen op die leeftijd nog lang niet bezig zijn. Ik heb toen bijvoorbeeld gekozen voor een middelbare school waar minder kinderen zaten, en er dus minder kans was dat ik gepest zou worden. Ik bén nooit gepest geweest, maar de schrik zat er wel in. Ik heb mijn deelname ook lang zelf niet cool gevonden.

»Maar zonder ‘Junior Eurosong’ had Bazart niet bestaan. Want dan had ik Max Colombie nooit leren kennen, en dus ook Simon en Alexander niet, die toen vooral vrienden van hem waren. Oliver: idem. En had ik destijds niet gekozen voor die kleinere school, dan had ik nu een andere vriendenkring en was ik wellicht Justine (Bourgeus; Tsar B en de ex-vriendin van Mathieu, red.) nooit tegen het lijf gelopen. ‘Junior Eurosong’ was de beste slechte beslissing uit mijn leven: al de rest is eruit voortgevloeid.»

Mathieu Terryn in ‘Het begin voorbij’: ‘Natuurlijk wisten we dat mensen die docu onnozel zouden vinden’

Onkuisheid

HUMO Paul McCartney sprak onlangs over hoe hij, John Lennon en een paar vrienden vroeger weleens samen masturbeerden op het einde van een feestje – halverwege riep Lennon dan soms luid ‘Winston Churchill!’, om de rest te pesten – en over hoe dat de groep dichter bij elkaar bracht...

TERRYN (lacht) «‘Come Together’!»

HUMO Wat goed genoeg was voor de beste popgroep aller tijden, volstaat dat ook voor Bazart?

TERRYN «Ik denk het niet. Simon, Oliver en ik zijn ’s nachts eens samen gaan skinny dippen (naaktzwemmen, red.), maar dat is veruit het meest onkuise dat we al deden. Ik denk niet dat we aan groepsrukken gaan beginnen. We hebben ook geen nood aan teambuilding. Wij zijn toevallig drie beste vrienden die ook nog eens samenwerken en samen op reis gaan. In Bazart zitten voelt als al je tijd doorbrengen met je twee lievelingsbroers.»

HUMO Eén van de vroegste beginselverklaringen van Bazart was dat jullie ‘de seks terug in het Nederlandstalige lied willen brengen’. Is dat gelukt?

TERRYN «Ten tijde van ‘Goud’ kwamen mensen ons toch redelijk vaak zeggen dat ze de liefde bedreven op onze muziek, één van de mooiste complimenten die een muzikant kan krijgen. Maar dan hoop ik dat er op ‘2’ minstens een paar kinderen verwekt worden, want die plaat is veel soulvoller, sexyer dan de eerste. Als ‘Echo’ het muzikale equivalent van een vluggertje was, is ‘2’ een sensuele, trage striptease en een hele nacht doorgaan.»

HUMO Je relatie met Justine Bourgeus is enkele maanden geleden gestopt. Op ‘2’ lijkt bijna elke song daarnaar te verwijzen. Is het een break-upplaat?

TERRYN «Ik weet het niet. Ik wil daar sowieso niet te veel over zeggen. Justine en ik weten zelf nog niet goed hoe het precies zit. Maar na de breuk heb ik gemerkt aan de teksten die ik toen al had geschreven dat ik blijkbaar al een tijdje met twijfels of onverwerkte gevoelens zat. Ook toen het nog goed zat, schreef ik al over onze problemen. Onbedoeld, het kwam uit mijn onderbewuste naar boven geborreld. Heel raar. Blijkbaar is dat de enige manier waarop ik zulke gevoelens kan uiten, erover praten kan ik niet goed. Stom, want als ik een paar van de dingen die ik nu zing tóén al tegen haar gezegd had, hadden we onze relatie misschien nog kunnen redden...

»‘Het doet me toch iets’ zal wel het duidelijkste break-upnummer van de plaat zijn. Daarin staat eigenlijk alles wat je erover wilt weten.»

HUMO Ben ik de enige die bij de gaten in die wand in de clip van single ‘Grip (Omarm me)’ moet denken aan glory holes?

TERRYN «Nee. Op Twitter zag ik ook al iemand die daarover begon. Maar dat zegt meer over jullie perverse geest dan over Brihang, die de clip geregisseerd heeft (lacht). Ik heb er in elk geval niet aan moeten denken toen we de clip opnamen. Gelukkig.»

HUMO Een fan van Stan Van Samang heeft enkele van zijn teksten op haar borsten laten tatoeëren. Noem eens een creatieve manier waarop jullie vrouwelijke fans laten blijken dat ze jullie in hun hart dragen?

TERRYN (blaast) «Ik denk dat vrouwen daar vroeger origineler in waren dan nu. Wij hebben één keer een doos gekregen met daarin een beha, een slipje en nog wat spullen, maar that’s it. Vrouwelijke fans sturen nu een privébericht op Instagram, of een vriendschapsverzoek via Facebook. Fanmail is dood, het is allemaal braver geworden. Ik ben er nog niet uit of ik dat jammer of goed vind.»



Woede

HUMO Word je boos als ik zeg dat ik helemaal begrijp waarom Bazart in het Nederlands zingt nadat ik jullie in ‘Het begin voorbij’ Engels heb horen spreken?

TERRYN (lacht) «We spraken toen wel bewúst schabouwelijk Engels, hè – dat werd een running gag nadat we een tijdje hadden opgetrokken met Luke Smith, de producer van ‘2’. Mijn Engels is niet perfect, maar goed genoeg om een normaal gesprek te voeren.»

HUMO Wat haalt jou het bloed onder de nagels vandaan?

TERRYN «Ik ben de koning van de verkeerde rij. In de supermarkt, op de snelweg: ik maak altijd de verkeerde keuze. Wellicht denkt iedereen dat van zichzelf, maar bij mij is het wel heel frappant... Maar nog veel vaker erger ik me eraan dat je in een metropool als Antwerpen niet overal met de kaart kunt betalen. Hoezo móét het op café vaak met cash? Het is 2018, in sommige landen betalen ze alléén nog maar met de kaart. Als je in Londen gaat eten, is het nooit een probleem als ieder zijn deel wil betalen – dan haalt iedereen zijn kaart boven: ping, ping, ping, ping, en het is gebeurd. Zeg bij ons dat je de rekening wilt delen, en de ober kijkt je aan alsof je hem net hebt gevraagd om het Colombiaanse vredesakkoord na te lezen.»

HUMO Kunnen negatieve recensies je op de kast jagen?

TERRYN (twijfelt) «Met gefundeerde kritiek heb ik geen problemen. We houden daar zelfs rekening mee. Als het tenminste over onze muziek gaat, en niet alle onzin eromheen. Onlangs las ik een review die begon met: ‘Misschien hebben we niet de juiste leeftijd of de juiste hormonen, maar we krijgen kop noch staart aan de nieuwe van Bazart.’ Tja, dan weet je dat die mens ons sowieso niet moet, en dat hij élke plaat had afgebroken, los van hoe goed ze was.

»Misschien is het niet gezond, maar ik lees alles wat over ons verschijnt. Zelfs de shit op Twitter, die kweekvijver aan haat. Ik kan het niet laten. Soms zitten er ook grappige dingen tussen. (Neemt zijn telefoon) Deze vond ik op Instagram: ‘Vrouw beleeft de perfecte Tinder-date, tot vijf simpele woorden haar droom aan diggelen slaan.’ En dan daaronder: ‘Hou jij ook van Bazart?’ (lacht hard) Dat vind ik dus grappig. Ik heb het geliket.»

HUMO Gisteren belde jullie manager de redactie van een concurrerend blad boos op, om te klagen over een negatieve recensie, die toen zelfs nog moest verschijnen.

TERRYN «Echt? Dat wist ik niet. Hij is nogal beschermend over de bands die hij managet. Hij ziet ons als de uitbreiding van zijn gezin. Zijn wilde puberzonen (lacht). Ik vind niet dat hij redacties moet lastigvallen, maar het is wel grappig.»

HUMO Schuilt er agressie in jou? Je sloeg bandlid Simon eens op zijn neus na een spelletje FIFA op de Playstation.

TERRYN «Dat gebeurde per ongeluk, mijn hand schoot uit. Maar ik ben competitief, ja. Als ik iets doe, dan met volle overgave. Ik ben bijvoorbeeld niet de allerbeste voetballer, dus op het veld compenseer ik dat door er volledig voor te gaan. (Denkt na) Als keeper brak ik destijds het clubrecord van meeste rode kaarten. Ik ging meestal voor de bal én voor de benen, om zeker te zijn. Misschien ben ik soms een beetje te enthousiast.

»Maar verder ben ik belachelijk zachtaardig en zou ik geen vlieg kwaad doen. Ik herinner mij een gevecht aan de Korsakov, een café in Antwerpen. Een zatlap begon zichzelf te bedienen aan de tap en één van mijn vrienden reageerde daarop. Geduw, getrek, dronkemanstaferelen. Ik probeerde dat een halt toe te roepen, door vanop een paar meter afstand te zeggen: ‘Kom jong, ge moogt dat niet doen.’ (lachje) Een meisje kwam mij toen zeggen dat ik eruitzag ‘als iemand die maar beter veilig bleef binnen staan.’ (lacht) Ik had haar nog nooit ontmoet, maar ze had gelijk. Ik heb een bijzonder grote mond, maar een even klein hartje.»