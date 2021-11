De acteurs stelen de show in ‘House of Gucci’: Een Oscar voor Lady Gaga!

De film over de moord op Gucci is goed, zie!

Het Huis Lannister: een geslacht van wreedaardige, incestueuze machtswellustelingen die hun tegenstanders met sadistisch genoegen uit de weg ruimen. Het Huis Targaryen: met de waanzin flirtende blondjes die ongeschonden uit vuurzeeën tevoorschijn komen en draken kunnen controleren. Het Huis Gucci: een dynastie van elkaar erin luizende, dolken in mekaars ruggen plantende praalhanzen die niet vechten voor de IJzeren Troon in Westeros maar voor hun modebedrijf in Milaan, en daarbij qua genadeloosheid niet hoeven onder te doen voor de Lannisters.

Zoals dat betaamt voor een film over een chic modemerk, glanzen de locaties als edelstenen: de nog steeds in topvorm verkerende Ridley Scott, wiens ‘The Last Duel’ nog in de zalen loopt, laat zijn camera stijlvol zweven door de luxeboetieken, de skipistes en de vorstelijke villa’s waar de Gucci’s van de Bollinger Champagne nippen. Maar het zijn de acteurs (én hun ornamenten) die de show stelen: de alweer uitstekende Adam Driver draagt als Maurizio Gucci een eightiesbril die zowat de helft van zijn gezicht beslaat, terwijl de schitterende Lady Gaga als Maurizio’s echtgenote Patrizia ons afwisselend deed denken aan de Italiaanse vedette Gina Lollobrigida en aan één van die Italiaanse televisiepresentatrices die je vroeger op zondagmiddag op de RAI kon zien tekeergaan.

En weet u: onze tactiek om altijd met zo min mogelijk voorkennis de zaal binnen te stappen heeft deze keer ongelooflijk geloond, want op het moment dat wij in de kale, af en toe met een belachelijk hoog stemmetje pratende Paolo Gucci éíndelijk de achter diverse gezichtsprothesen schuilgaande acteur (naam vanwege spoilergevaar geschrapt) herkenden, ontsnapte ons een schaterlach die hoorbaar was tot op de catwalk in Milaan. En nét als je denkt dat de sterrenparade niet genietbaarder kan worden, duikt Al Pacino op, net als alle anderen pratend met een vuistdik Italiaans accent en met een walmende sigaret tussen de vingers! Voor sommige critici vormden de diverse vermommingen en accenten een struikelsteen, voor ons waren ze net een bron van enorm vermaak.

Maar zelfs tijdens de even memorabele als hilarische scène waarin de getergde Paolo op een peperdure sjaal van Gucci staat te pissen, brandde er aldoor een heel urgente vraag in ons achterhoofd: vanaf welk moment zal deze af en toe licht potsierlijke soapopera omslaan in een moordverhaal? Hoe de cineast de atmosfeer langzaamaan laat kantelen – en daarvoor neemt hij 2 uur en 37 minuten de tijd – en hoe Patrizia in haar relatie met de familie Gucci steeds nadrukkelijker haar hebzuchtige temperament en haar schuimende gifklieren laat zien, moet u zelf maar gaan bekijken. Wij vonden het in ieder geval enorm entertainend om Patrizia van een leuke griet te zien evolueren tot een ijskoude furie voor wie zelfs Cersei Lannister kaïetend in een hoek zou wegkruipen, net zoals we het heel amusant vonden om ‘House of Gucci’ van een geinig spelletje ‘Spot de ster’ te zien veranderen in een stikdonker drama. En voor de kokette felheid waarmee de in een roodglanzend skipak gestoken Lady Gaga een zilveren koffielepeltje tussen haar lippen steekt, verdient ze een Oscar.

Vanaf 24 november in de bioscoop.