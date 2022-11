‘De afspraak’ en ‘Terzake’ kampten na de rellen met een wel héél hoge concentratie Vlaams Belangers

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Twee leden van Vlaams Belang mogen op dezelfde avond de rellen na België-Marokko duiden Waar? In ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ Waarom is het opvallend? Voor een moeilijk en genuanceerd debat als dit verwacht je meer nuance

Wie gisterenavond zijn televisie afstemde op Canvas, had geen last van dubbelzicht. Nee, u zag wel degelijk twee keer Vlaams Belangers de rellen na de wereldbekerwedstrijd tussen België en Marokko binnen een socio-economische en, enkel merkbaar voor de zéér aandachtige kijker, etnische context plaatsen. Of zoals dat de volksmond wordt ingelepeld: ‘We zitten met een #MAROKKANENPROBLEEM’. Zowel in ‘Terzake’ als in ‘De Afspraak’ mochten respectievelijk voorzitter Tom Van Grieken en Kamerlid Barbara Pas de steeds verhoopte duiding voorzien.

‘Wel straf’, horen we u opwerpen, ‘dat een zo polariserend onderwerp als geweld, gepleegd door voornamelijk jongeren met een migratieachtergrond, op één en dezelfde avond twee keer becommentarieerd mag worden door een partij die er keer op keer voor kiest om op het vlak van identiteit en veiligheid een extreme en door sommigen als uiterst bedenkelijk bestempelde positie in te nemen.’ Wel, goed dat u het zegt, en zo helder bovendien, want dan hoeven wij ons niet in dat mijnenveld der meningen te begeven. Al was er wel een beetje aan het evenwicht gedacht: Tom Van Grieken mocht zijn zeg doen, maar ook Vooruit-voorman Conner Rousseau kreeg het woord - iets wat men in de chemie zou omschrijven als een quasi neutrale zuurtegraad.

Bedenkingen kunnen wel geuit worden bij het daaropvolgende aanschuiven van Barbara Pas in ‘De Afspraak’. Het programma, dat zo verwoed naar de achtergrond van een verhaal speurt dat Bart Schols al meermaals met de snoet op het decor is geknald, zweert graag bij de autoriteit van een arendsblik. Dyab Abou Jahjah zou je niet meteen een edele vleugelslag toewijzen, maar zijn Twitter-vogeltje komt van tijd tot tijd wel tot een opmerkelijk inzicht. Hij flankeerde dus niet geheel onterecht presentatrice Phara De Aguirre. Het had het moeilijke en genuanceerde debat gesierd om daar een tweede hoogvlieger naast te zetten, en niet de tweede havik van de avond, gewapend met de voorbereide quotes onder de veren. Dat was niet het geval, en dus werd het #MAROKKANENPROBLEEM voor de cel Duiding gisteravond toch ook een beetje een #VLAAMSBELANGERSPROBLEEM.