De allerengste Halloween voor Riadh Bahri: ‘Onbewust neemt dat spel je hele leven over’

Bij zijn terugkeer in de finaleweken van ‘De allerslimste mens’ op Halloween zal er maar één moment door het hoofd van Riadh Bahri spoken: ‘30 seconden voor Riadh, 31 voor Merol.’ Het journaalanker leek de zangeres enkele weken geleden met gemak naar huis te spelen, zeker toen hij als cocktailliefhebber de ingrediënten van een exotisch drankje moest opnoemen. Maar wie heeft er in godsnaam al ooit van een paloma gehoord?

RIADH BAHRI «Níémand! (lacht) Ik heb het aan vrienden en collega’s gevraagd: geen van hen had al ooit een paloma gedronken, gezien of geroken. Maar ik ben wel blij dat ik met zo’n vraag naar huis werd gestuurd en niet omdat ik niets kon antwoorden op ‘Wat weet je nog over de Tweede Wereldoorlog?’ Het was gewoon een kutvraag.»

HUMO Maar kijk, je bent toch opgevist voor de finaleweek. Bleef er naast ‘Het journaal’, ‘#BelRiadh’ en het boek dat je zopas hebt geschreven, nog tijd over om te studeren?

BAHRI «Helemaal niet. Ik ben onvoorbereid aan dit seizoen begonnen, in tegenstelling tot twee jaar geleden. Dit keer besloot ik het gewoon op me te laten afkomen. Niet heel veilig, want ik ken niets van muziek, sport of film. Ik zie geen verschil tussen Cardi B en Nicki Minaj, elke wielrenner is voor mij dezelfde en vraag me alsjeblieft nooit iets over basketbal.»

HUMO Heb je dat gebrek aan voorbereiding doorgetrokken naar de finaleweken?

BAHRI «Ik heb mijn systeem niet veranderd (lacht). Met amper drie deelnames had ik ook niet verwacht te mogen terugkeren. Bedankt, Bart Cannaerts! Bedankt, Danira Boukhriss!

»Onbewust neemt dat spel wel je hele leven over. Ik zal blij zijn als ik eruit lig en weer in volzinnen in plaats van trefwoorden kan nadenken. Alles zie ik als een quizvraag. Er rijdt een Tesla voor me en ik denk meteen aan Elon Musk: Zuid-Afrikaan, ondernemer, Twitter, rijkste man ter wereld, stop de klok! (lacht)»

HUMO Dat zijn zware neveneffecten voor een tv-quiz.

BAHRI «Zeker en vast, maar iedereen neemt het spel ook veel serieuzer dan het is. Als je die seconden ziet aftellen, it fucks up your mind.»

HUMO Je lijkt het er nochtans altijd naar je zin te hebben. Is een toekomst in de entertainmenttelevisie niets voor jou?

BAHRI «Zeg nooit nooit, maar als kind droomde ik al van ‘Het journaal’ en ik doe het nog geen halfjaar. Die stoel voelt dus nog altijd heel zacht, ik heb geen last van rugpijn of stijve billen (lacht).»

HUMO Je bent niet de enige kandidaat die van de Reyerslaan komt. Wordt er weleens laxeermiddel door de koffie geroerd?

BAHRI «Zo erg is het zeker niet. Xavier Taveirne, die er zelf na één aflevering uit lag, stuurt me elke keer een bericht om me succes te wensen. En hoe sympathiek ik Bart Cannaerts ook vind, van mij mag Danira met twee vingers in de neus winnen.»

‘De allerslimste mens ter wereld’, Play4, maandag tot donderdag, 21.00