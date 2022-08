De allerlaatste ‘Better Call Saul’, Catherine Deneuve in al haar glorie, en een topthriller

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Better Call Saul: finale’

Na zes seizoenen en 63 onvergetelijke afleveringen komt er vanavond definitief een einde aan ‘Better Call Saul’. Krijgen we in de finale van de superieure spin-off van ‘Breaking Bad’ een glimp van Walter White (Bryan Cranston) te zien? En wat gebeurt er met Kim Wexler (Rhea Seehorn)?

Nu te zien op Netflix

‘Het huis’

Siska Schoeters deed haar reputatie van flapuit onlangs alle eer aan door op Instagram en in De Standaard fijntjes op te merken dat de grootverdieners bij de VRT allemaal mannen zijn. Gevraagd of alle plooien inmiddels gladgestreken zijn, antwoordde de presentatrice in Humo tot twee keer toe: ‘Daar is alles over gezegd.’ In deze herhaling van ‘Het huis’ zien we onder meer hoe de vrolijke spring-in-’t-veld stil wordt als ze terugdenkt aan boezemvriend en collega Christophe Lambrecht.

Om 21.10 op Eén

Catherine Deneuve in 'Belle de jour' Beeld TMDb

‘Belle de jour’

Koele, elegante Luis Buñuel-versie van de gelijknamige roman van Joseph Kessel. Hoewel er meer wordt gesuggereerd dan getoond, blijft dit een bijzondere erotische film – over een doktersvrouw die geen seksuele bevrediging vindt in haar huwelijk – met Catherine Deneuve in al haar glorie. De Gouden Leeuw die hij met deze film won, zette Buñuel, die van plan was te stoppen, op zijn 67ste aan verder films te maken.

Om 22.30 op Canvas

‘Snowden’

Het verhaal van voormalig CIA-medewerker Edward Snowden, die de wanpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA naar buiten bracht, sméékte om tot een pakkende spionagethriller bewerkt te worden. Regisseur Oliver Stone slaagt daar maar gedeeltelijk in. Al te vaak zwaait hij met het belerende vingertje en valt hij te gemakkelijk terug op allerlei uitleggerige archiefbeelden.

Om 22.55 op VTM 3

Gene Hackman in 'The Conversation' Beeld /

‘The Conversation’

Gene Hackman speelt een detective die gespecialiseerd is in het opnemen van gesprekken vanop afstand. Op een dag krijgt hij de opdracht om alle gesprekken van een koppeltje af te luisteren. Beklemmende post-Watergate-thriller van Francis Ford Coppola, door Onze Man bedacht met een 66ste plaats in zijn top 100 van allerbeste films.

Om 0.15 op BBC 2

‘Untold: seizoen 2'

De tweede jaargang van ‘Untold’ brengt opnieuw enkele verhalen uit de sportwereld die te bizar lijken om waar te zijn, te beginnen met de aflevering ‘The Girlfriend Who Didn’t Exist’. Daarin wordt het verhaal verteld van American football-speler Manti Te’o, die in 2012 zijn seizoen opdroeg aan zijn overleden grootmoeder én aan zijn aan leukemie bezweken internetvriendin. Helaas, die internetvriendin bleek niet te bestaan.

Nu te zien op Netflix

