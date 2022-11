‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ kreeg de winnaar die het programma na al die jaren verdiende

‘Het was de finale die moest zijn’, zei Liesbeth Van Impe gelaten vlak voor ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ aan de allerlaatste ronde begon en hoe hard we haar de oorkonde ook gunden, ze had gelijk. Met een duel tussen Bart Cannaerts en Danira Boukhriss Terkessidis, de twee sterkste kandidaten van het afgelopen seizoen, kreeg de quiz zijn Manchester City versus Real Madrid, zijn Wout Van Aert versus Mathieu van der Poel. Een strijd tussen giganten, die passend genoeg werd gewonnen door een godin met Griekse roots na een vraag over Griekse godinnen.

Nochtans heeft het maar een haar gescheeld of niet Danira maar Liesbeth zat in de finale. Als de journaliste in de filmpjesronde niet de bekendste rol van Angela Lansbury - misdaadschrijfster Jessica Fletcher in ‘Murder, She Wrote’ - had genoemd maar op de naam van de actrice zelf was gekomen, had ze er veertig seconden bij gekregen en was ze naar alle waarschijnlijkheid boven de presentatrice geëindigd. Maar je zou uit de laatste aflevering even goed een handvol momenten kunnen kiezen waarop de situatie in een andere richting had kunnen kantelen, want de drie overblijvers waren duidelijk aan elkaar gewaagd. ‘Het zijn de twee strafste deelnemers tegen wie ik hier al heb gespeeld’, vatte Bart Cannaerts het samen bij de start, ‘en helaas hebben zij het ook gehaald.’

Bart, met zeventien deelnames - dixit Erik Van Looy - ‘de kannibaal van dit seizoen’, leek in de filmpjesronde op Merckxiaanse wijze richting de meet te snellen: over zijn fragment, een interview met Vladimir Poetin over de ramp met de Koersk, somde hij in luttele seconden vier trefwoorden op, waaronder ‘Barentszee’, de locatie waar de atoomduikboot zonk. Maar in de finale werd Zijne Goedlachsheid bevangen door de zenuwen, of misschien door de gedachte aan zijn belofte eerder op de avond dat hij bij eindwinst zijn baard zou afscheren. Toen hij vijf Griekse godinnen moest opnoemen, nam hij na drie juiste antwoorden en met nog heel wat seconden op de klok de - duidelijk ook in Danira’s ogen - vreemde beslissing om verder te blijven zoeken, tot hij bijna geen tijd meer over had. Uiteindelijk maakte het misschien niet zoveel verschil, maar wellicht zal Bart de film van de finale nog wel een paar keer in zijn hoofd hebben afgespeeld, begeleid door enkele ‘kaks’ of ‘allez Barry’s!’.

Maar dat doet geen afbreuk aan de overwinning van Danira, de eerste Slimste Mens die geen aflevering heeft verloren. Ook bij haar laatste deelname vertoonde haar brein weinig blinde vlekken en kon ze vlot antwoorden en aanvullen: nadat Bart zijn zoektocht naar Griekse godinnen wanhopig had opgegeven, gaf zij moeiteloos de twee overblijvende namen. Even opmerkelijk als haar encyclopedische kennis is hoe geruisloos haar tocht richting de oorkonde is verlopen. Toen Danira in 2015 deelnam aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kreeg ze nog een hoop bagger over zich heen omdat ze zich zogezegd te arrogant of te competitief opstelde - verwijten die vooral de vrouwen in deze quiz vaak moeten horen. Nu is dat echter grotendeels achterwege gebleven. Het is een evolutie die hoopvol stemt en waar ‘De Slimste Mens’ zeker ook toe heeft bijgedragen, door jaar na jaar in te zetten op een zo divers mogelijk deelnemersveld.

In die zin is Danira niet alleen de verdiende laureaat van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ maar is zij misschien ook de winnares die het programma dit seizoen verdiend had.

De uitreiking van de oorkonde

De eerste reactie van de kersverse Allerslimste Mens ter Wereld