De apotheose van ‘Nonkels’, psychologische spelletjes op de turnvloer en een van moord verdachte Selena Gomez

‘NONKELS’

‘Nonkels’ krijgt een tweede seizoen. ‘De respons was absoluut overweldigend. We kregen duizenden foto’s van kunstgras en pannenkoeken’, aldus acteur en co-scenarist Rik Verheye in een persbericht van Play4. In de seizoensfinale van vanavond gaat de hele familie tot het uiterste om ervoor te zorgen dat Innocent, de sympathieke vluchteling uit Kameroen, kan blijven.

Om 20.35 op Play4

‘DE CAMPUS CUP’

De eerste halve finale wordt een duel tussen Brussel en Gent: Toegepaste Taalkunde van VUB neemt het op tegen Kinesitherapie van Universiteit Gent. Welke opleiding krijgt de bovenhand?

Om 21.50 op Eén

‘DE GOUDEN LICHTING’

Vier uitzonderlijk getalenteerde Nederlandse turnsters – Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur – getuigen in dit onverkwikkelijke drieluik over het verbale en fysieke geweld, de psychologische spelletjes en de vernederingen waaraan ze jarenlang door hun coaches onderworpen werden.

Om 22.10 op NPO 3

‘KAFKA’

VTM haalt in de zomermaanden het verdienstelijke ‘Kafka’ nog eens onder het stof vandaan, een door een schare Vlaamse topacteurs bevolkte sketchreeks met als uitgangspunt: ‘Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?’ Onder meer Stefaan Degand draaft in deze eerste aflevering op; hij geeft een feilloze impressie van een containerparkmedewerker die de geldende regels haarfijn uitlegt.

Om 23.05 op VTM

Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez in 'Only Murders in the Building' Beeld TMDb

‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING: SEIZOEN 2’

In het tweede seizoen van deze verrassend onderhoudende, geestige misdaadserie worstelen Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) en Mabel (Selena Gomez) met de vraag hoe ze een opvolger kunnen maken voor het succesvolle eerste seizoen van hun podcast, vooral omdat ze intussen zélf van moord worden verdacht. Gomez: ‘Meryl Streep kwam tijdens een receptie naar me toe om te zeggen hoe goed ze de reeks vond!’

Nu te zien op Netflix

