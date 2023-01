De aula van ‘Kennismakers’ zag er flitsender uit dan degene die wij ons herinneren. Ze zit vol, en iedereen is bij bewustzijn

Tom de Cock, het slag radiomaker dat op snipperdagen weleens een boek pleegt, presenteert ook ‘Kennismakers’, een magazine dat de wetenschapper, die het als bedreigde diersoort niet voor de markt heeft in deze uitdijende emocultuur, wil opstoten in de vaart der volkeren door hun een vrij podium aan te bieden. Zulke goede daden blijven vanzelfsprekend niet onbestraft. In dit geval: door uithuwelijking aan een ongenadig uitzenduur op zaterdag, wanneer niemand onbetaald voor de televisie hoort te zitten.

Het schoolse karakter van ‘Kennismakers’ is onmiskenbaar, maar de aula waarin het zich afspeelt, zag er wel flitsender uit dan de auditoria die ik me nog herinner. Ze zit bijvoorbeeld vol, en alle aanwezigen zijn bij bewustzijn. Was dat even boffen voor Steven ­Latré, die als professor bij de Universiteit Antwerpen in krap een uurtje het actuele onderwerp ‘artificiële intelligentie’ onze belangstelling zou binnendouwen. Hij begon alvast sterk, door te verschijnen aan de zijde van een robothond, die net als modellen van vlees en bloed toch gewoon Max heette. ‘Wat eet hij?’ vroeg De Cock. ‘Chips.’ Op een later uitzenduur had je me kunnen oprapen.

Meer dan een leukigheidje was het evenwel niet, want de professor wees erop dat wat Max in de robotkop had, géén artificiële intelligentie was. Daarvoor moet een machine namelijk in staat zijn om zelf haar gedrag aan te passen aan de omstandigheden, terwijl Max alleen maar deed wat hem was aangeleerd. Dat principe van de machine als autodidact maakte Latré bevattelijker door een computer in de studio het onderscheid te laten maken tussen foto’s van honden en katten. Aanvankelijk bakte die bak er niets van, maar nadat het publiek op aansporen van de professor zelf enkele beelden van correcte determinatie had voorzien ter demonstratie, steeg het slaagpercentage plots vanzelf.

Beeld © VRT

Zeldzaam is de vooruitgang ­waarbij tijdens het vooruitgaan ook niet iemand voorbijgestoken wordt. Zo ook bij AI, naast de balk van een dyslectische ezel immers ook een ontpoppende jobkiller. Latré erkende dat in zijn lezing, maar voegde eraan toe dat de ­overblijvende jobs wél efficiënter en veiliger zullen worden. Vandaar dat Vlaanderen luidens hem per jaar 32 miljoen euro veil had voor onderzoek naar artificiële intelligentie. Ongeveer dertien keer ‘Het verhaal van Vlaanderen’, moet je maar denken. Ik moest ook denken aan hoe een krant bij ons onlangs al een cursiefje plaatste dat geschreven was door een computer, alsof er al niet genoeg kromspraak is onder krantencolumnisten, maar ook de voetbalbond experimenteerde volgens Latré al met artificiële intelligentie. Experimenteren met om het even welke vorm van intelligentie is op zich al lovenswaardig daar. We kregen ook een praktijkvoorbeeld te zien uit de levensechte dystopie China, waar mensen die bij rood oversteken dankzij gezichtsherkenning hun smoel geprojecteerd zien op reclameborden. Brave new world.

Latré had ook nog een mechanische arm meegebracht, als voorbeeld van hoe robots hopelijk ooit de mens zouden kunnen bijstaan tijdens de dagtaak: ’s ochtends wist dat ding nog van niets, maar in één dag tijd had het middels ­eigen vernuft al geleerd hoe blokjes in een doos te stoppen. Indrukwekkend, maar ik moest tegelijk denken aan die Russische schaakcomputer die laatst tijdens een partijtje de vinger van een kind brak. Van zijn Russische meesters had dat ding ongetwijfeld geleerd om niet tegen z’n verlies te kunnen. En toch, je zag het Kasparov niet doen destijds.

Ondanks onwelvoeglijke programmatie en een eerder ­onwaarschijnlijke vorm, was ‘Kennismakers’ geen last om uit te zitten. Wat kijkcijfers betreft, maak ik me evenwel geen illusies. En tot de dag dat een computer op eigen kracht een beroerde mop verzint over ezels met taalstoornissen, maak ik me ook nog even geen zorgen.