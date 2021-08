De balans van acht jaar Barack Obama: ‘Na hoop komt altijd weer geweld’

Toen Barack Obama op 20 januari 2009 de eed aflegde als Amerikaans president, torste hij de hoop van een hele natie, en zeker de zwarte bevolking, op zijn schouders. Maar hoe wist een jongen uit Chicago, zoon van een witte moeder uit Kansas en een Afrikaanse vader, tot in het Witte Huis te geraken? En wat betekenden de twee ambtstermijnen van Obama voor de Amerikaanse samenleving? De driedelige documentairereeks ‘Obama: In Pursuit of a More Perfect Union’, vanaf woensdag op Streamz, probeert die vragen te beantwoorden.

– Obama’s politieke carrière wordt geschetst aan de hand van archiefbeelden en interviews met vrienden en collega’s. Hemzelf hebt u niet kunnen spreken: wilde hij niet?

PETER KUNHARDT (regisseur) «Toch wel: we zijn zeven jaar geleden aan deze film begonnen, toen Obama nog in het Witte Huis zat, en hij was zeer enthousiast. Alleen kon hij nooit tijd vrijmaken, en na zijn presidentschap tekende hij een contract bij Netflix, waardoor hij niet meer mocht. Maar hij heeft al zijn vrienden en collega’s op het hart gedrukt om met ons samen te werken, zodat we meer dan veertig mensen hebben kunnen spreken.»

– De reeks begint met een speech die Obama begin 2008 gaf als presidentskandidaat, waarin hij voor het eerst het thema ‘ras’ aansneed.

KUNHARDT «We wisten van in het begin dat die toespraak een belangrijke rol zou spelen. Obama’s huidskleur is de lens waardoor je zijn politieke carrière, zijn presidentschap én de Verenigde Staten moet bekijken: de backlash tegen hem begon op de dag van zijn overwinning en is alleen maar groter geworden. In die zin prijs ik me gelukkig dat we zo lang aan de reeks hebben gewerkt. Toen Obama president was, wilde niemand van zijn regering over dat thema spreken, omdat het altijd problemen opleverde. Zodra er wat afstand was, durfden mensen meer te vertellen.»

– De documentaire lijkt vandaag, na vier jaar Trump, de dood van George Floyd en de bestorming van het Capitool, ook relevanter dan wanneer hij vlak na Obama’s presidentschap zou zijn uitgekomen.

KUNHARDT «Wij waren net zo verbaasd als iedereen toen Trump in 2016 won, en je ziet op de beelden dat Obama het ook niet verwacht had: bij die eerste interviews lijkt hij wel een hert in de koplampen van een auto. Maar achteraf gezien was Trumps verkiezing de culminatie van een proces dat al heel lang bezig was. Hij kon profiteren van de haat en frustratie van een deel van de witte bevolking en heeft die als president ook alleen maar aangewakkerd: racisme was voor hem een politiek wapen. Dat verhaal is veel breder dan Obama: in de Amerikaanse geschiedenis wordt een periode van hoop steeds gevolgd door haat, geweld en onrust. Een verrassing kun je het dus niet noemen, maar het is ontmoedigend om te zien hoe die cyclus zich steeds herhaalt.»

Obama: In pursuit of a more perfect union

Vanaf woensdag 4 aug. op Streamz