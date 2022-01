De barman in Ben Affleck: ‘Dit is de rol die ik altijd gewild heb’

Achter de bar staan en naast drankjes ook levensadvies uitdelen: dat is de rol van Ben Affleck in ‘The Tender Bar’, de nieuwe film van George Clooney die nu te zien is op Prime Video. Affleck speelt Charlie Moehringer, die het vaderloze jongetje J.R. onder zijn hoede neemt.

BEN AFFLECK «Dit is de rol die ik altijd gewild heb. Of dat is althans wat één van mijn dochters denkt. Ze las waar ‘The Tender Bar’ over zou gaan en zei: ‘Geweldig, je moet gewoon rondwandelen en kinderen vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. Dit moet een droom zijn die uitkomt’ (lacht). Maar ik denk dat ze ergens wel gelijk heeft. Ik ben heel verbaal, ik hou van praten, van advies geven en dingen uitleggen. En ik ben er zeker van dat er altijd wel iets van doordringt, ook al zitten ze vaak met hun ogen te rollen.»

Lees onze ★★★☆☆-recensie van ‘The Tender Bar’: ‘Niet memorabel, maar bevat wel een levensbelangrijke boodschap’

– George Clooney en jij hebben vergelijkbare carrières, als acteurs maar ook als regisseurs. Hoe was het om door hem geregisseerd te worden?

AFFLECK «Erg aangenaam, omdat je meteen merkt dat hij snapt wat het betekent om een film te maken én om te acteren. Hij geeft heel concrete tips en aanwijzingen, die vaak erg nuttig zijn. Ik weet het: dat klinkt normaal, maar veel regisseurs leggen alleen maar in heel abstracte termen uit waar ze heen willen, waardoor je als acteur alles zelf een beetje moet uitzoeken. Dat is natuurlijk ook je job, maar George is als regisseur een bonus.»

– En heb je al afgesproken dat hij een hoofdrol krijgt in één van jouw volgende films?

AFFLECK (lacht) «Ik vrees dat ik hem niet meer kan betalen. Ik zou niets liever willen, want ik ken weinig acteurs die zo geloofwaardig overkomen op het scherm en tegelijk star quality uitstralen. Maar dat weet iedereen natuurlijk in Hollywood. Dus, George, als je bereid bent om in te leveren op je loon, laat me iets weten, dan spreken we af! (lacht)»

‘The Tender Bar’ is nu te zien op Amazon Prime Video.