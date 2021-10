De bedenker van ‘Squid Game’: ‘Het is niet te geloven! We zijn overdonderd!’

De culturele sector van Zuid-Korea heeft mooie jaren achter de rug. Er was al de triomf van ‘Parasite’ op de Oscars van 2020, het muzikale succes van K-pop, en nu is er de tv-serie ‘Squid Game’ (★★★★☆).

Daarin nemen een vijfhonderdtal gewone Koreanen het tegen elkaar op in enkele dodelijke kinderspelletjes in de hoop een forse geldprijs mee naar huis te nemen. Sinds de release op Netflix, half september, is het een gigantische hit — als dat nog even blijft duren, wordt ‘Squid Game’ zelfs de populairste serie in de Netflix-geschiedenis, voor blockbusters als ‘Bridgerton’ of ‘Stranger Things’. Niet slecht als je weet dat er nauwelijks Engels in te horen is, en dat tegen het einde van de eerste aflevering al een paar honderd doden gevallen zijn.

Hwang Dong-Hyuk (bedenker en regisseur) «Het is niet te geloven! De acteurs en ik hangen bijna dagelijks aan de telefoon om te zeggen hoe verbaasd we zijn. Daarnet hoorde ik HoYeon Jung (die Kang Sae-byeok speelt, een overloopster uit Noord-Korea die het geld nodig heeft om haar familie terug te zien, red.) nog en die zei me dat ze in een week tijd van een paar honderdduizend naar vijf miljoen volgers was gegaan op Instagram. We zijn overdonderd!»

– Dat geldt wellicht ook voor de vrouw van wie het telefoonnummer even in beeld komt aan het begin van de reeks en die nu overstelpt wordt door oproepen van fans.

Hwang «Dat is een spijtige zaak. Ik had dat helemaal niet verwacht: ik had het nummer net gekozen omdat het niet bestond – dacht ik. Ik hoop dat het snel opgelost raakt.»

– Wat is volgens jou de reden dat ‘Squid Game’ zo aanslaat?

Hwang «De herkenbaarheid. ‘Squid Game’ is een metafoor voor het leven in een moderne kapitalistische maatschappij, waarin iedereen moet vechten voor een plaats en enkel de sterksten overleven. Als volwassenen hebben we allemaal het gevoel dat we constant in een competitie zijn verwikkeld, en altijd het gevaar lopen om in het verliezende kamp terecht te komen. Die kinderspelletjes leggen de link met onze jeugd, toen alles nog veel makkelijker en onschuldiger was.»

– Op het einde van de reeks lijk je de deur op een kier te zetten voor een vervolg. Zijn er al plannen?

Hwang «Nee, nog niets concreets. Eerlijk gezegd word ik al moe als ik er nog maar aan denk. Ik ben aan ‘Squid Game’ begonnen in 2008. Door de jaren is het verhaal alleen maar groter geworden, maar ik ben toch alles op mijn eentje blijven doen – de -enige hulp kwam van mijn goede vriend ‘soju’ (een soort Koreaanse likeur, red.) (lacht). Dus als het oké is, ga ik nu eerst nog even genieten van het succes.»

