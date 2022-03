De belangrijkste Belgische filmprijzen en twéé vier-sterren-films: Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 12 maart)

UN ANGE / ENGEL

Het grote publiek heeft hem nog steeds niet ontdekt, maar stiekem is Koen Mortier één van de interessantste filmmakers van ons land, die met ‘Ex-drummer’ en ‘22 mei’ al knappe prenten afleverde. ‘Un ange’ is zijn dromerige, bloedmooie verfilming van Dimitri Verhulsts roman ‘Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten’, op zijn beurt gebaseerd op de laatste dagen van getroebleerd wielrenner Frank Vandenbroucke. Mortier maakt er een poëtisch drama van over twee verloren zielen, die allebei hun brood verdienen met hun lichaam. De koortsachtige beeldvoering en zwoele muziek maken het plaatje af.

Lees de ★★★★☆-recensie van Onze Man: ‘Vanaf de eerste scènes overvalt je een gevoel van nakende doem.’

Om 23.05 op Canvas

LEES OOK Frank Vandenbroucke: ‘Ik was niet voorbereid op het leven van een profrenner in de jaren negentig. Een leven onder het vergrootglas’

BRIMSTONE

Nederlander Martin Koolhoven maakt zijn Amerikaans debuut met deze duistere, gewelddadige western, waarin Guy Pearce een onheilspellende predikant speelt, die Dakota Fanning het leven zuur maakt. Het soort film waarin mensen gewurgd worden met hun eigen darmen, maar wel intrigerend.

Lees de ★★★★☆-recensie van Onze Man: ‘Het doet deugd om eindelijk nog eens een film te zien die blijkt geeft van een ‘dit is mijn film en u bent mee of u bent niet mee’-attitude’.

Om 20.25 op NPO3

THE MARTIAN

Verfilming van de bestseller van Andy Weir, over een astronaut (Matt Damon) die alleen achterblijft op Mars en het daar moet zien te rooien tot ze hem komen redden. Ridley Scott laat het bombast voor een keer grotendeels achterwege en brengt het verhaal met verrassend veel humor.

Lees de ★★★½☆-recensie van Onze Man: ‘Wij hebben maar één woord voor ‘The Martian’ : topentertainment.’

Om 22.00 op VTM

CINEMA CANVAS: UITREIKING ENSORS

Vandaag, op de slotdag van het Filmfestival Oostende, worden in het Casino Kursaal de Ensors uitgereikt, de belangrijkste Vlaamse film- en televisieprijzen. Jeroen Perceval, haalde met ‘Dealer’ een record van 14 nominaties binnen. Krijgen de andere genomineerden ook een kans?

Om 22.15 op Canvas

WINTERTIJD

De laatste reeks van een Nederlandse klassieker die 23 jaar gelegen voor het eerst op de buis kwam. In de eerste aflevering praat Harry de Winter met historicus, schrijver, presentator, voormalig hoogleraar, podcaster en De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem. De muziek die hierbij hoort komt van o.a. George Brassens, The Beach Boys en The Beatles.

Om 22.09 op NPO2