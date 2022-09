De beste Bond-film met Daniel Craig, de comeback van Julia Roberts en een dubbele portie Matthew McConaughey: deze films mag u niet missen op televisie

‘BOSS LEVEL’ ★★★½☆

VTM 3, MAANDAG 26 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE Met ‘Narc’ en ‘The Grey’ bewees Joe Carnahan al dat hij een neus heeft voor het geraffineerd in beeld brengen van bottenbrekende actie. Zijn beste films hebben een bewuste groezeligheid, waardoor ze aan je ribben blijven kleven. Met ‘Boss Level’ heeft hij een premisse beet die hem toelaat om compleet los te gaan: ex-soldaat Roy (Frank Grillo) zit ‘Groundhog Day’-gewijs vast in een tijdlus, en wordt elke dag wakker om dezelfde schurken met machinegeweren, bommen en machetes te trotseren. Hoe dat komt en wie hem dood wil, wordt geleidelijk aan duidelijk. Vernieuwend is het idee niet – het Tom Cruise-vehikel ‘Edge of Tomorrow’ spookte net iets te hard door ons hoofd – maar de actie wordt met zoveel zelfrelativering gebracht, dat het onweerstaanbaar wordt. Mel Gibson is bovendien een prima schurk én je krijgt er gratis een bommengooiende dwerg bovenop.

‘THE RED SHOES’ ★★★★☆

BBC 2, VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 15.15

DRAMA Onverwoestbare klassieker van Michael Powell en Emeric Pressburger, over een balletdanseres (Moira Shearer) die moet kiezen tussen de liefde en haar carrière. Een doorleefd, theatraal melodrama, gevat in het somptueuze Technicolor van de jaren 40. Meesterwerk zonder weerga.

‘MY BEST FRIEND’S WEDDING’ ★★★☆☆

VTM 3, VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 20.35

ROMCOM Na enkele flops maakte Julia Roberts haar comeback in deze ontwapenende romcom als Julianne, die verneemt dat haar beste vriend (Dermot Mulroney) op trouwen staat met Cameron Diaz en ze probeert daar een stokje voor te steken. Scherpere humor dan je zou denken.

‘SAUVER OU PERIR’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 22.15

DRAMA Een Parijse brandweerman (Pierre Niney) raakt gruwelijk verbrand tijdens een reddingsactie en gaat een lange revalidatie tegemoet, waarbij hij kan rekenen op de steun van zijn vrouw (Anaïs Demoustier). Meeslepend en goed geacteerd, hoewel de film hier en daar wat diepgang mist.

‘BROTHERS’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 22.43

DRAMA Amerikaanse remake van een Deens drama van Susanne Bier. Tobey Maguire keert naar huis van de Irakoorlog en vermoedt dat zijn broer (Jake Gyllenhaal) aanpapt met zijn vrouw (Natalie Portman). Hoewel de film niet ver afwijkt van het origineel, mist hij oprechtheid en authenticiteit.

‘THE LINCOLN LAWYER’ ★★★½☆

EEN, VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 22.45

CRIME Verfilming van een misdaadroman van Michael Connelly, over een shady advocaat (Matthew McConaughey) die zaken doet vanuit zijn auto en betrokken raakt in een verkrachtingszaak. De film heeft een prettig oldskool sfeertje, een memorabel hoofdpersonage en een uitstekende cast.

‘INTERSTELLAR’ ★★★★☆

PLAY4, ZATERDAG 24 SEPTEMBER, 20.25

SF Ambitieuze sf-prent van Christopher Nolan, waarin Matthew McConaughey (hij opnieuw!) de ruimte intrekt op zoek naar een bewoonbare planeet. Visueel absoluut verbluffend: Nolan wekt met een minimum aan CGI oprechte verwondering op. De film bevat bovendien de beste score van Hans Zimmer in jaren.

‘ROMANCING THE STONE’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 25 SEPTEMBER, 20.35

AVONTUUR Doorbraakfilm van Robert Zemeckis, met Kathleen Turner als schrijfster die in Zuid-Amerika op zoek gaat naar haar verdwenen zus. Michael Douglas is de held die een handje helpt. Zwierige avonturenfilm, die vooral teert op de chemie tussen de hoofdacteurs. Prima popcornentertainment.

‘THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO’ ★★★★☆

BBC 2, ZONDAG 25 SEPTEMBER, 23.00

DRAMA Debuutfilm van Joe Talbot, waarin Jimmie Fails een gefictionaliseerde versie van zichzelf speelt: een jonge zwarte man die het huis van zijn ouders wil terugkopen, in een wijk die ondertussen opgewaardeerd en dus onbetaalbaar is. Authentieke cinema.

‘SKYFALL’ ★★★★☆

VTM 2, WOENSDAG 28 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE Verreweg de beste Bond-film uit het Daniel Craig-tijdperk, met een knap scenario dat het personage een nieuwe, interessante richting uitstuurt. Javier Bardem is een memorabele schurk, Adele zorgt voor één van de betere titelsongs en de cinematografie van Roger Deakins is fenomenaal.

‘LOGAN LUCKY’ ★★★½☆

VTM 3, WOENSDAG 28 SEPTEMBER, 20.40

ACTIE Na een ‘pensioen’ dat ongeveer drie jaar duurde (en waarin hij nog enkele seizoenen van tv-serie ‘The Knick’ draaide), keerde Steven Soderbergh terug met deze grappige heist comedy, over twee broers die een Nascar-race willen overvallen. Min of meer ‘Ocean’s 11’ met marginalen, maar erg genietbaar.