De beste documentairefilms die u nu kunt zien op Netflix

American Murder: The Family Next Door

Een true-crime meesterwerk. Het donkere ‘American Murder’ is een bloedstollende reconstructie van de moord op een moeder en haar twee kinderen, aan de hand van bodycambeelden van politiemannen. Niets nagespeeld of gedramatiseerd, enkel de erg rauwe werkelijkheid.

Amanda Knox

Amanda Knox Beeld Netflix

Briljante, ontluisterende documentaire over de zaak die Amanda Knox’ leven heeft verwoest, toen ze in 2007 als studente in Italië beschuldigd werd van de moord op haar kamergenote en uiteindelijk vier jaar onschuldig in de cel zat.

Icarus

Een film die begint als een soort ‘Super Size Me’ over doping in het wielrennen en gaandeweg verandert in een thriller over de pogingen van de Russische geheime dienst om dopingcontroles te ontlopen of te vervalsen. Terechte Oscarwinnaar.

My Octopus Teacher

My Octopus Teacher Beeld Netflix

Toen de Zuid-Afrikaanse regisseur Craig Foster terugkeerde naar de plek waar hij is opgegroeid, ontdekte hij, verscholen tussen de stenen, een bijzondere octopus met wie hij een band kon opbouwen. Een prachtige documentaire over de verhouding tussen mens en natuur.

Athlete A

Athlete A Beeld Netflix

Atleet A was de schuilnaam waaronder de Amerikaanse gymnaste Maggie Nichols getuigde over het seksuele misbruik van sportdokter Larry Nassar. De naar haar genoemde Netflixdocumentaire van Bonni Cohen en Jon Shenk ontleedt het systeem waarin de man kon gedijen.

Long Shot

x Beeld Netflix

Net geen veertig minuten. Zoveel tijd heeft het intrigerende ‘Long Shot’ maar nodig om het verhaal te vertellen van Juan Catalan, een inwoner van Los Angeles die op een dag opgepakt wordt en beschuldigd van de moord op een 16-jarig meisje. Hij was op de avond van de schietpartij op een baseballwedstrijd maar hij moet dat wel kunnen bewijzen.

Tell Me Who I am

Tell Me Who I Am Beeld Netflix

Even waanzinnige als shockerende documentaire over een man die op zijn 18e na een zwaar motorongeval zijn geheugen verliest. De enige persoon die Alex nadat hij uit de coma ontwaakt nog herkent, is zijn tweelingbroer Marcus. Een verhaal dat nog lang blijft hangen.

Fyre: the greatest party that never happened

Fyre Beeld Netflix

In 2017 organiseerden Ja Rule en Billy McFarland samen het Fyre-festival, een zogezegd luxueus festijn op de Bahama’s dat gepromoot werd op sociale media door influencers als Kendall Jenner. Toen de bezoekers toekwamen bleken de beloofde villa’s afgedankte noodtenten te zijn en de sterrenmaaltijden boterhammen in een piepschuimen bakje. Hoe is dit kunnen gebeuren?

The Great Hack

Deze documentaire doet uit de doeken hoe het Brits-Amerikaanse databedrijf Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers misbruikte om de Brexit erdoor te duwen en om Donald Trump naar het Witte Huis te verhuizen.

Seaspiracy

Seaspiracy Beeld Netflix

Deze vierdelige reeks richt de harpoenen op de visvangst en de rampzalige gevolgen van de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren op het leven in de oceanen en daarbuiten. Alvast enkele cijfers die het mootje kabeljauw of de tomaat-garnaal op uw bord anders doen smaken: de commerciële visvangst is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle plastic afval in de wereldzeeën, in sommige delen van de wereld is 90 procent van de dolfijnen uitgeroeid omdat ze in de netten van tonijnvissers verstrikt raken, en als we voortdoen zoals we bezig zijn, zijn tegen 2048 alle eetbare vissen verdwenen.

American Factory

American Factory Beeld Netflix

‘De eerste Netflixfilm van Higher Ground, het productiehuis van Barack en Michelle Obama, gaat over de economische en culturele clash tussen China en Amerika. De docu stelt ook de vraag wat het label ‘Made in America’ nog betekent in een geglobaliseerde wereld.

Bikram

Bikram Beeld Netflix

Deze docu doet een boekje open over Bikram Choudhury, de grondlegger van het yoga-onderdeel waarbij je je oefeningen doet bij een temperatuur van 40° Celsius. Choudhury bleek niet alleen sadistische trekjes te hebben toen hij zijn sport bedacht, hij genoot er ook van om de mensen die naar zijn yogastudio kwamen te kleineren, uit te lachen en aan te randen.

Circus of Books

Documentaire over een diepgelovig joods koppel dat sinds de jaren 80 een boekenwinkel uitbaatte, waar geen Sartre of Brusselmans maar homoporno werd verpatst. Hoewel de steeg achter Circus of Books in de volksmond Vaseline Alley heette, wisten de familie, vrienden noch kinderen van het stel wat er zich écht in de winkel afspeelde.

13TH

Hoe komt het dat zwarte Amerikanen in de VS proportioneel veel vaker in de gevangenis belanden? Die vraag is het onderwerp van ‘13th’, een indrukwekkende film van Ava DuVernay, ook regisseur van de al even indrukwekkende miniserie ‘When They See Us’.