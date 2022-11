De beste nieuwe series van het moment om aan de WK-gekte te ontsnappen

The White Lotus - Seizoen 2 (Streamz) ★★★★★

DRAMA Het tweede seizoen van Mike Whites meesterwerk speelt zich niet af op Hawaï maar op Sicilië en brengt, behalve Tanya Mcquoid, alleen maar nieuwe personages maar bevat voor de rest dezelfde fijne ingrediënten als het eerste: geweldige dialogen, uitstekende acteurs en een voortdurende sfeer van onderhuidse spanning en dreiging.

Andor (Disney+) ★★★★1/2

SCIENCEFICTION We begonnen de hoop al op te geven, maar de reeks rond Cassian (Diego Luna), een stroper die leeft van de verkoop van gestolen ruimteschiponderdelen, heeft ons geloof in ‘Star Wars’ opnieuw gesterkt. Want na het ietwat kinderlijke ‘The Mandalorian’, het doodbrave ‘The Book of Boba Fett’ en het snel ineengezakte ‘Obi-Wan Kenobi’ krijgen we met ‘Andor’ eindelijk een serie die de hoge verwachtingen niet alleen waarmaakt, maar op vrijwel alle gebieden - de visuals, de dialogen, de muziek, het verhaal, de vertolkingen, de karaktertekeningen - grandioos overtreft.

The sex lives of college girls - seizoen 2 (Streamz) ★★★★☆

COMEDY Samen met ‘The White Lotus’ nog een reeks die in het tweede seizoen moeiteloos het hoge niveau van het eerste haalt: ‘The sex lives of college girls’, de comedy uit de koker van Mindy Kaling (zie ook: ‘Never have I ever’ op Netflix) over vier vriendinnen die het universiteitsleven in al zijn facetten leren kennen. Televisie als een warm dekentje, die je het gevoel geeft dat je de thermostaat in huis een paar graden hoger hebt mogen zetten.

From Scratch (Netflix) ★★★★☆

DRAMA Meisje ontmoet jongen tijdens haar studentenjaren in Italië, de twee trouwen en verhuizen naar de VS maar ze ontwaken ruw uit hun gelukkige leven als hij kanker krijgt. Op basis van de korte inhoud kun je het ergste verwachten maar ‘From Scratch’ is een emotioneel en doorleefd drama, dat slechts heel zelden sentimenteel wordt. Plus: erg mooie beelden van Sicilië en Zoe Saldaña in de hoofdrol!

Reboot (Disney+) ★★★★☆

COMEDY Een nieuwe komische reeks van de bedenker van ‘Modern Family’, die zich afspeelt achter de schermen van een ‘reboot’ van ‘Step Right Up’, een fictieve sitcom die ooit succes had. De satire op Hollywood had wellicht harder gekund maar ‘Reboot’ is bij momenten erg grappig en het is erg makkelijk meeleven met de personages, vooral met de vader en de dochter die door samen aan ‘Step Right Up’ te schrijven dichter naar elkaar toegroeien.

THRILLER Na ‘Dark’ hebben de Duitsers Baran bo Odar en Jantje Friese opnieuw een mindfuck van jewelste gemaakt: ‘1899’, dat zich afspeelt aan boord van een stoomboot die richting de Verenigde Staten vaart en onderweg een ander schip vindt dat al maandenlang verloren was gewaand. Fascinerende en complexe televisie die je meermaals op het verkeerde been zet - en in de finale misschien één keer te veel.

THRILLER Spin-off van ‘The Addams Family’ die helemaal draait rond dochter Wednesday, hier een rebelse tiener met een erg scherpe tong en een cynische blik die zelfs Niels Destadsbader het zwijgen zou opleggen. Het verhaal over hoe Wednesday een aantal mysterieuze moorden in en rond haar kostschool Nevermore probeert op te lossen, is misschien niet echt origineel, maar dankzij de regie van Tim Burton is dit wel een van de mooiste tienerseries die wij in tijden hebben gezien.

Dead to me - seizoen 3 (Netflix) ★★★1/2☆

COMEDY Het derde en laatste seizoen van deze zwarte komedie moest, door de ziekte van hoofdrolspeelster Christina Applegate, in erg moeilijke omstandigheden worden opgenomen, maar dat is gelukkig niet te zien aan het resultaat. De plotwendingen volgen elkaar in een even snel tempo op als in de voorbije twee seizoenen, maar het hart van de serie - de niet voor de hand liggende vriendschap tussen Jen en Judy - klopt harder dan ooit tevoren.

Inside Man (Netflix) ★★★1/2☆

THRILLER Miniserie van Steven Moffat, de man achter ‘Doctor Who’ en ‘Sherlock’. In de Verenigde Staten is de terdoodveroordeelde moordenaar Jefferson Grieff (Stanley Tucci) in zijn cel uitgegroeid tot een soort orakel dat à la Sherlock Holmes zijn licht laat schijnen over misdaden die niet opgelost raken. In Groot-Brittannië raakt de zachtmoedige dominee Harry (David Tennant) tegen wil en dank betrokken in een pedofilieschandaal. Een journaliste die zich vastbijt in de zaak, klopt aan bij Grieff, waardoor beide werelden met elkaar verstrengeld raken.

The Peripheral (Prime Video) ★★★1/2☆

SCIENCEFICTION Complexe sf-reeks over twee adolescenten die de dokterskosten van hun zieke moeder betalen door games te spelen: in een ‘virtual reality’ nemen ze de identiteit aan van degene die hen inhuurt, zodat ze in diens naam punten kunnen verzamelen. Maar een van die VR-games blijkt wel heel realistisch te zijn. ‘The Peripheral’ is van de makers van ‘Westworld’ en minstens even ingewikkeld als die serie, maar voorlopig ook béter.