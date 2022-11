De beste nieuwe titels om te streamen op Netflix en co: in het bed van Epstein en Maxwell, ‘Wall-E’ in het echt en ‘The Last Dance’ van Shaq

Beeld Netflix

‘Ghislaine Maxwell: Filthy Rich’

Vanaf 25 november op Netflix

DOCU In de lente van 2020 verscheen op Netflix ‘Filthy Rich’, een uitstekende vierdelige documentairereeks over hoe Jeffrey Epstein jarenlang meisjes en jonge vrouwen had misbruikt. Ruim twee jaar later komen de makers op de proppen met een vervolg dat draait rond ‘het monster achter het monster’: Ghislaine Maxwell, de vrouw die aan Epsteins zijde stond en zijn misdaden toedekte. In de eerste reeks werd al duidelijk dat Maxwell een belangrijke rol speelde in het misbruikschandaal en zelfs degene was die de meisjes ronselde en manipuleerde. Het vervolg, dat deze keer maar uit één aflevering bestaat, schetst de toxische relatie tussen Maxwell en Epstein, maar laat ook opnieuw slachtoffers vertellen over de misdadige praktijken van het koppel. Epstein beroofde zichzelf van het leven vlak na zijn arrestatie in de zomer van 2019 en kwam nooit voor de rechter. Maxwell moet wel boeten: zij kreeg in juni vorig jaar een gevangenisstraf van twintig jaar.

‘The Swimmers’

Vanaf 23 november op Netflix

FILM De zusjes Yusra en Sarah Mardini zijn zwemtalenten en dromen van een carrière in de topsport, misschien zelfs van een deelname aan de Olympische Spelen. Helaas groeien ze niet op in het rijke Westen, maar in het door oorlog verscheurde Syrië. Als hun huis en het zwembad vernietigd worden door bommen, ontvluchten de zussen het land. In augustus 2015 drijven ze samen met achttien andere vluchtelingen richting het Griekse eiland Lesbos, wanneer hun bootje begint te zinken. Yusra en Sarah leggen samen met twee anderen de laatste kilometers zwemmend af en trekken het bootje drie uur lang mee tot ze de kust bereiken. Het wordt zelfs nog beter: Yusra neemt in Duitsland haar zwemtrainingen weer op en kan zich uiteindelijk toch nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio in 2016, waar ze opkomt voor het Refugee Olympic Athletes Team. Het is een ongelooflijk verhaal dat nu verfilmd werd door de Brits-Egyptische regisseur Sally El-Hosaini.

Beeld LAURA RADFORD/NETFLIX

‘Good night Oppy’

Vanaf 23 november op Prime Video

DOCU In de zomer van 2003 lanceerde NASA twee robotlanders richting Mars, de Opportunity en de Spirit, die in het voorjaar van 2004 landden op de rode planeet. De taak van de twee voertuigen was om rond te rijden en informatie te verzamelen over het oppervlak van Mars, een missie die naar verwachting ongeveer negentig dagen zou duren, waarna de robots vermoedelijk zouden stukgaan. Maar de Spirit en de Opportunity bleken taaie wagentjes: het eerste hield het vol tot 2010, het tweede ging zelfs door tot in 2018, ruim veertien jaar langer dan de NASA had gehoopt. De documentaire ‘Good Night Oppy’ volgt hoe de ingenieurs van de ruimtevaartorganisatie al die tijd in contact blijven met de wagentjes, oplossingen bedenken om ze langer te laten meegaan en uiteindelijk toch definitief afscheid moeten nemen van de trouwe machines. ‘‘Wall-E’, maar dan in het echt,’ schreef een Amerikaanse recensent met een krop in de keel.

Beeld Amazon Prime

‘Our Universe’

Vanaf 22 november op Netflix

DOCU Is David Attenborough niet beschikbaar, dan klopt een natuurdocumentairemaker bij Morgan Freeman aan. In de zesdelige docureeks ‘Our Universe’ vertelt de Man met de Diepe Stem over het ontstaan van het universum, de zon en zeeschildpadden: ‘Hoe zijn we na 13,8 miljard jaar tot op dit dierbare moment gekomen?’ Netflix en BBC combineren echte natuurfotografie met straffe computerbeelden, goed voor een indrukwekkende kijkervaring over de connectie tussen – bijvoorbeeld – een grassprietje, een hongerig jachtluipaard en de sterren. Morgan Freeman gaf trouwens in het verleden het geheim van zijn diepe stem weg: ‘Je moet vooral veel geeuwen, daarvan gaat je strottenhoofd ontspannen.’

Beeld Netflix

‘Echo 3'

Vanaf 23 november op AppleTV+

SERIE De met enkele Oscars bekroonde scenarist Mark Boal waagt zich na oorlogsfilms ‘The Hurt Locker’ (ontmijners in Irak) en ‘Zero Dark Thirty’ (klopjacht op Osama Bin Laden) aan zijn eerste streamingreeks: de actiethriller ‘Echo 3’. Een jonge Amerikaanse wetenschapster raakt vermist langs de grens van Colombia en Venezuela. Haar broer (Luke Evans) en haar echtgenoot (Michiel Huisman, aka de Matthias Schoenaerts van Nederland) proberen haar te lokaliseren. De mannen hebben als voormalige mariniers militaire ervaring, maar leven al jaren in onmin.

Beeld apple tv+

‘Shaq’

Vanaf 24 november op Streamz

DOCU Na Michael Jordan (‘The Last Dance’ op Netflix), Magic Johnson (‘They Call Me Magic’ op Apple TV+) en de voltallige Los Angeles Lakers (‘Winning Time’ op Streamz) krijgt ook Shaquille O’Neal zijn eerbetoon. HBO laat de 50-jarige basketballegende in vier afleveringen zijn leven uit de doeken doen, van zijn aparte opvoeding – vader zei altijd: ‘Je zult mijn keuzes haten, maar van de resultaten houden’ – over zijn gloriejaren in de NBA, tot zijn pensioen in 2011. Shaq heeft een imposante gestalte – 2 meter 16 en 150 kilogram! – en een al even imposante persoonlijkheid: ‘Ik wilde van jongs af bekendstaan als één van de állergrootsten.’