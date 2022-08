De beste ‘Predator’-film aller tijden en de grootste pechvogel ooit: het beste om nu te streamen op Netflix en co

‘The Sandman’

Vanaf 5 augustus op Netflix

SERIE Disney+ is de thuisbasis van Marvel, HBO Max (bij ons Streamz) heeft DC Comics, maar het is Netflix dat met het nieuwste superheldenverhaal is gaan lopen: ‘The Sandman’. Sedert Neil Gaiman in 1989 via DC Comics de eerste strip over de Koning der Dromen uitbracht, hebben tal van grote spelers uit het wereldje geprobeerd om het werk te verfilmen. Een dikke dertig jaar later is dat eindelijk gelukt en krijgen we een fantasyreeks van Bijbelse proporties, met figuren als Abel, Kaïn en Lucifer die in deze epische wereld ronddolen. Gaiman schonk Netflix al de successerie ‘Lucifer’, coauteurs David S. Goyer en Allan Heinberg schreven de scripts van respectievelijk ‘The Dark Knight’ en ‘Wonder Woman’, Gwendoline Christie (Brienne uit ‘Game of Thrones’) speelt de heerser van de hel en Mark ‘Luke Skywalker’ Hamill heeft een bijrol als kettingrokende conciërge met een pompoen als hoofd: dat heet dan veelbelovend.

‘Clusterf**k: Woodstock ’99'

Vanaf 3 augustus op Netflix

DOCU ‘Het had het grootste feest ooit moeten worden, maar zo zal niemand het zich herinneren,’ aldus een getuige in de trailer. Het feest dat zo roemrucht in het water viel, is Woodstock ’99, een vier dagen durend festival dat dertig jaar na het origineel plaatsvond in Rome: een stadje in het noorden van de VS op zowat honderd kilometer van Woodstock. Op de affiche stonden bands als Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers en Rage Against The Machine. Er kwamen 400.000 bezoekers op af, maar alles was zo slecht georganiseerd dat het snel uit de hand liep. Er braken relletjes uit, vandalen staken vuurtjes aan op de weide, er werden vrouwen verkracht en uiteindelijk moest de politie de mensenmassa in bedwang houden. Het driedelige ‘Clusterf**k’ reconstrueert de chaotische vierdaagse en stelt de vraag waarom Woodstock ’99 in tegenstelling tot het origineel niet in een sfeer van peace and love kon verlopen.

‘The Janes’

Vanaf 8 augustus op Streamz

DOCU Een uitstekende timing heet dat dan: op 20 juni, enkele dagen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof het recht op abortus in de VS afschafte, verscheen ‘The Janes’, een docu die laat zien waartoe zo’n beslissing kan leiden. De film keert terug naar de periode vóór Roe v. Wade, de rechtszaak die in 1973 abortus legaal maakte. Wie toen een abortus wilde, moest zich behelpen met levensgevaarlijke huis-, tuin- en keukenmiddeltjes of een beroep doen op een ondergronds netwerk van behulpzame verpleegkundigen en dokters. ‘The Janes’ gaat over enkele activisten die in het Chicago van de jaren 60 en 70 ongewenst zwangere vrouwen hielpen: niemand kende hun echte naam, maar advertenties met de tekst ‘Pregnant? Call Jane’ leidden naar een anoniem nummer in het telefoonboek waarop mensen in nood hen konden bereiken. In deze documentaire getuigen ‘The Janes’ over hun werk destijds, en over hun angst voor de gevolgen van de nieuwe abortuswet.

‘Prey’

Vanaf 5 augustus op Disney+

FILM De vijfde ‘Predator’-film ziet er verrassend anders uit dan zijn voorgangers. ‘Prey’ volgt Comanche-indianen anno 1719: getrainde krijgers die dagelijks jagen op dieren en schietgrage cowboys, tot ze zélf opgejaagd wild worden. Deze prequel dient namelijk als de origin story van het iconische buitenaardse monster Predator, dat hier voor de eerste keer op de aardbol landt. De jonge en onverschrokken Naru (Amber Midthunder) leidt de klopjacht op het ultieme roofdier: een ongelijke strijd, want zij schiet met pijl en boog en Predator met een plasmakanon. Regisseur Dan Trachtenberg blikte eerder ‘10 Cloverfield Lane’ en afleveringen van ‘The Boys’ en ‘Black Mirror’ in. ‘Bloedstollend én met interessante personages? Sorry, Arnold Schwarzenegger, maar dit moet de beste ‘Predator’- film aller tijden zijn,’ jubelt een Amerikaanse recensent.

‘I just killed my dad’

Vanaf 9 augustus op Netflix

TRUE CRIME Regisseur Skye Borgman bracht nog maar net de druk besproken true crime-documentaire ‘Girl in the Picture’ uit, of daar is ze al met een nieuwe reeks. In de zomer van 2017 belde de 17-jarige Anthony Templet uit Baton Rouge in Louisiana naar het noodnummer, met de melding dat hij zijn vader Burt had doodgeschoten na een uit de hand gelopen ruzie. De tiener werd aangeklaagd voor doodslag, maar achter de feiten bleek een veel wreder verhaal te schuilen: familieleden kwamen getuigen dat Anthony op 5-jarige leeftijd ontvoerd was door zijn vader, die hem daarna helemaal geïsoleerd had van de buitenwereld. Zijn halfzus Natasha, die naar eigen zeggen al elf jaar niets meer van hem had gehoord, bleek zelfs opgelucht te zijn dat Anthony het na jaren van misbruik eindelijk had aangedurfd om terug te vechten.

‘Luck’

Vanaf 5 augustus op Apple TV+

FILM Apple schakelt schrijvers en producers van Pixar in voor een eigen animatiefilm: ‘Luck’, over de grootste pechvogel ter wereld. Sam Greenfields wekker gaat zelden af, haar fiets heeft dagelijks een lekke band en ze vindt nooit een passend paar sokken. Vastberaden om de wet van Murphy te doorbreken, volgt Sam een pratende zwarte kat naar het Land van Geluk, waar magische wezens zoals eenhoorns en kabouters hard werken om ieders geluk – ja, ook het uwe – te regelen. Ideaal om de kinderen anderhalf uur stil te krijgen.