De beste series om te bekijken na ‘Better Call Saul’

Laten we wel wezen: geen enkele reeks zal het zwarte gat dat ‘Better Call Saul’ sinds de bloedstollend mooie finale in ons hart heeft achtergelaten helemaal kunnen vullen. Maar we moeten nu eenmaal verder, en daar kunnen deze titels bij helpen.

Breaking Bad (Netflix)

De tweede makkelijkste manier om in het ‘BCS’-universum te blijven - na de reeks zelf herbekijken - is natuurlijk om ‘Breaking Bad’ (nog eens) op te zetten. Ideaal om beter te zien hoe de twee werelden precies in elkaar haken, op welke vlakken Walter White en Saul Goodman gelijkenissen vertonen en hoe vaak de makers van ‘Better Call Saul’ naar de voorganger hebben verwezen. Het kan ook geen kwaad dat ‘Breaking Bad’ nog altijd een van de beste series ooit blijft.

Saul, het ga je goed man, en dank je voor het spannendste dat we ooit zagen in de geschiedenis van de tv ★★★★★

Bojack Horseman (Netflix)

Ja, dit is een animatiereeks met een pratend paard in de hoofdrol, maar net als Jimmy McGill laveerde Bojack Horseman zes seizoenen lang tussen de wens om op het goede pad te blijven en de innerlijke drang om ervan af te wijken’. De dynamiek tussen Jimmy en Kim Wexler lijkt ook goed op die tussen Bojack en Diane Nguyen, de vrouw die van het paard een beter dier wilde maken. Plus: Aaron ‘Jesse Pinkman’ Paul heeft een bijrol als Bojacks beste vriend Todd.

Barry (Streamz)

Een huurmoordenaar met gewetenswroeging wil rust vinden door een carrière als acteur uit te bouwen maar wordt achtervolgd door zijn verleden en zijn eigen donkere impulsen. Kan iemand tegelijk goed en slecht zijn? Kun je ooit echt veranderen? En is het beter om de mensen in je omgeving de waarheid te vertellen, ook als ze daardoor in gevaar komen? ‘Barry’ - bedacht door hoofdrolspeler Bill Hader - stelt niet alleen dezelfde vragen maar is vaak ook even briljant en visueel grensverleggend als ‘Better Call Saul’.

Narcos (Netflix)

Wie naar ‘Better Call Saul’ keek voor de verhalen over de drugskartels - dat is een beetje alsof je de Playboy zou kopen enkel voor de foto’s, maar goed - verwijzen we door naar ‘Narcos’, de Netflixhit over leven en werk van Pablo Escobar. Drie seizoenen lang uitstekend misdaaddrama, met paradoxaal genoeg het hoogtepunt op het einde toen Escobar uit beeld was verdwenen.

Fargo (Netflix)

Gewone mensen die door hun eigen domheid of zwakke karakter in de misdaad belanden: het vormt al vier seizoenen lang de rode draad in ‘Fargo’, de tv-serie die de klassieke film van de Coen-broers verrassend veel eer aandoet. ‘Better Call Saul’-hoofdrolspeler Bob Odenkirk heeft een bijrol in het eerste seizoen maar het tweede seizoen, waarin Ed en Peggy Blumquist na een vluchtmisdrijf steeds dieper in het moeras wegzakken, is veruit het beste.

The Americans (Disney+)

Twee kinderen, een gewone job en een huis in de buitenwijken van Washington D.C.: Philip en Elizabeth Jennings lijken een doodnormaal, ietwat saai koppel. Maar in werkelijkheid zijn ze twee KGB-agenten die eind jaren 60 door het Kremlin naar Amerika werden gestuurd en nu – begin jaren 80, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog – de plannen van de VS-regering moeten zien te achterhalen. Een onconventioneel liefdesverhaal tegen een achtergrond vol spanning en intriges dat na zes seizoenen uitmondt in een prachtige finale? Zoals Hector Salamanca zou zeggen: ‘Ding! Ding! Ding!