De beste series van 2022 tot nu toe: weelderig borsthaar, ontploffende piemels en dé comeback van het jaar

Het ziet ernaar uit dat het deze zomer te warm wordt om buiten te zitten: dan komt een gids met alle series die de moeite van het inhalen waard zijn wel van pas. Humo selecteert voor u de beste reeksen die de streamingdiensten in de eerste helft van 2022 op de wereld losgelaten hebben.

1 Better Call Saul seizoen 6 – deel 1 (Netflix)

Saul Goodman is zo’n beetje de omgekeerde Roberto Martínez: een man naar wiens afscheid we allerminst uitkijken. Half augustus verschijnt de finale van het zesde en laatste seizoen, en afgaande op de kwaliteit van de eerste zeven afleveringen – stuk voor stuk vlekkeloos geschreven, opgebouwd en geacteerd – neemt ‘Better Call Saul’ daarna voorgoed zijn plek in het tv-pantheon in, een trapje hoger zelfs dan ‘Breaking Bad’.

2 Pachinko (AppleTV+)

Het beste Koreaanse drama op de streamingdiensten is geen bloederig geweldfestijn à la ‘Squid Game’ maar een traag en ingetogen epos over verschillende generaties Koreanen die in Japan een leven proberen op te bouwen. ‘Pachinko’ begint in 1915 tijdens de Japanse bezetting van Korea en toont hoe de littekens van die oorlog decennialang de verhouding tussen de landen en hun burgers hebben bepaald. Geen evidente tv, maar tijdloos én actueel.

Minha Kim en Eunchae Jung in 'Pachinko'. Beeld Apple

3 Station Eleven (Streamz)

Een tiendelige miniserie waarin de mensheid op een haar na uitgeroeid wordt door een virus? De timing van ‘Station Eleven’, gebaseerd op het wel erg profetische boek van Emily St. John Mandel uit 2014, had misschien beter gekund, maar ook net níét. De uitdagende, complexe en diepzinnige reeks brengt immers geen post-apocalyptische horror à la ‘The Walking Dead’, maar biedt een boodschap van hoop, over hoe mensen zelfs na het allerergste toch weer opkrabbelen.

Station Eleven / Nabhaan Rizwan als Frank Chaudhary. Beeld Streamz

4 Severance – seizoen 1 (AppleTV+)

Ideaal voor tijdens het pendelen: ‘Severance’, over een mysterieus bedrijf waarvan de personeelsleden uit vrije wil een operatie ondergaan die op kantoor een aparte versie van hen in het leven roept. Tegelijk een satire over de moderne managementcultuur en een thriller die mondjesmaat prijsgeeft wat er nu precies gaande is bij Lumon Industries, met een knoert van een plotwending in de finale. Bedacht en geregisseerd door Ben Stiller, die zo toch een paar ‘Meet the Parents’-films goedmaakt.

Severance Beeld AppleTV+

5 Euphoria – seizoen 2 (Streamz)

Ja, er zijn penissen in alle maten en toestanden in te zien. En ja, door het beeld dat in ‘Euphoria’ wordt opgehangen van het leven van tieners krijg je soms spijt dat je kinderen op de wereld hebt gezet. Maar onder alle choquerende en bizarre momenten zit – meer nog dan in seizoen één – een drama dat durft te experimenteren, schaamteloos artistiek is en als geen ander naar de strot grijpt.

Euphoria season 2 Beeld rv

6 Heartstopper – seizoen 1 (Netflix)

Prachtig Brits tienerdrama over de ontluikende liefde tussen twee jongens, de nerdy Charlie Spring en de populaire Nick Nelson. ‘Heartstopper’ verbloemt niet dat in het reine komen met je geaardheid lastig kan zijn, maar stelt homoseksuele gevoelens nooit als problematisch voor en verliest nergens zijn positieve vibe. Hartverwarmend.

Heartstopper Beeld FR_tmdb

7 Borgen – Power and Glory (Netflix)

Dé comeback van 2022 wordt, tenzij Vincent Kompany zijn voetbalschoenen weer aantrekt en meereist naar Qatar, die van Birgitte Nyborg uit de dramaserie ‘Borgen’. Tien jaar na het afscheid keerde ze terug in een vierde seizoen dat moeiteloos de kwaliteit van vroeger haalde én zinnige dingen wist te zeggen over de spanning tussen economie en ecologie.

Sidse Babett Knudsen in "Borgen: Power & Glory" Beeld Reporters / Splash

8 We Own This City (Streamz)

Deze zomer is het twintig jaar geleden dat ‘The Wire’ op tv kwam, en bedenker David Simon vierde dat met een soort sequel. Via een corruptieschandaal bij de politie van Baltimore toont hij hoe de war on drugs de stad in de vernieling helpt en agenten en burgers steeds meer tegenover elkaar staan. Niet zo knap als ‘The Wire’, maar Simons woede over wat er allemaal fout loopt is duidelijk niet bekoeld.

Jon Bernthal enJamie Hector in "We Own This City" Beeld Reporters / Splash

9 The Staircase (Streamz)

‘The Staircase’ overtrof onze verwachtingen ongeveer evenveel als Fabrizio dat níét deed: met de gelijknamige true crime-reeks leek alles al verteld over Michael Peterson, beschuldigd van moord op zijn vrouw Kathleen, maar deze dramaserie bracht toch nog iets nieuws. Te weten: een vlijmscherpe ontleding van het huwelijk tussen Michael en Kathleen (schitterend neergezet door Colin Firth en Toni Collette) en een kritische blik op het werk van de documentairemakers, die daarmee niet zo opgezet waren.

Nieuwe true crime dramaserie 'The Staircase' op Streamz Beeld Streamz

10 The Boys – seizoen 3 (Prime Video)

De gewaagdste superheldenreeks van het moment komt niet uit de Marvel-stal maar is al enkele jaren te zien op Prime Video: ‘The Boys’, waarin de superhelden ook maar gewoon corrupte rotzakken zijn. Het derde seizoen is nog vunziger – de scène met de ontplofte piemel zal ons nog lang achtervolgen – maar ook brutaal, balorig, beenhard en beregoed.

De anti-helden in 'The Boys' Beeld Amazon Prime

11 Top Boy – seizoen 2 (Netflix)

Drie jaar na de reboot van ‘Top Boy’, met dank aan Drake, verscheen eindelijk het nieuwe seizoen van de Britse serie over drugsdealers in een verloederde Londense wijk. Donker, beklemmend drama waarvan elke aflevering stukken beter is dan de middelmatige misdaadseries die Netflix over ons hoofd blijft uitkieperen.

TOP BOY – SEIZOEN 2 Beeld Netflix

12 Our Flag Means Death – seizoen 1 (Streamz)

Komische serie gebaseerd op het leven van Stede Bonnet, een grootgrondbezitter die begin 18de eeuw de slechtste carrièrekeuze in de geschiedenis maakte: hij waagde zijn kans als piraat. Wat begint als een sitcom rond een gentleman pirate met een bibliotheek op zijn schip krijgt gaandeweg een melancholische ondertoon over hoe jongetjes opgevoed worden met het idee dat ze altijd stoer moeten zijn. Grappige piraten én kritiek op toxische mannelijkheid: samen met Pedro Elias en Wesley Sonck de verrassendste combinatie op tv.

Our Flag Means Death Beeld /

13 Stranger Things – seizoen 4 (Netflix)

De blockbuster die een nieuwe generatie kennis liet maken met Kate Bush, stelde in deel vier ons geduld op de proef – slechts één aflevering klokte af onder de 70 minuten – maar bracht weer superieur entertainment met een piekfijne mix van nostalgie en horror. Zoals ze bij de EU zeggen over het Engels van Charles Michel: griezelen op hoog niveau.

Millie Bobby Brown en Finn Wolfhard in "Stranger Things" Beeld Reporters / Splash

14 Peaky Blinders – seizoen 6 (Netflix)

Thomas Shelby kruipt recht uit de modder waarin hij aan het einde van seizoen 5 achtergebleven was en begint in het laatste seizoen aan een wraakactie tegen zijn vele vijanden. ‘Peaky Blinders’ biedt zes afleveringen lang nog één keer alles wat de reeks zo goed maakt: dreigende sfeer, beelden van mistige steegjes, uitbarstingen van geweld en stemmige muziekjes van onder meer Joy Division en Nick Cave. Het einde valt wat tegen omdat de makers de deur willen openhouden voor een vervolg, maar voor de rest: petje af.

Peaky Blinders Beeld Netflix

15 Minx – seizoen 1 (Streamz)

Een feministe wil in de jaren 70 een tijdschrift maken vol essays over verkrachting binnen het huwelijk en contraceptie voor tieners en krijgt daartoe de kans van een pornoproducent, op één voorwaarde: dat er naakte mannen in voorkomen. Een grappige serie vol bloot, weelderig borsthaar en kleurrijke outfits, maar ook over thema’s – Wat betekent gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Wie bepaalt wat kan of niet kan? – die vandaag nog steeds voor controverse zorgen.

Minx Beeld Streamz