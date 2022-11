De beste transfer en de kijkcijfertopper: ‘Het waren spannende weken’

Beste transfer: ‘De ideale wereld’

Jonas Geirnaert, Jelle De Beule en Otto-Jan Ham maken chaotische, maar originele tv in 'De Ideale Wereld'. Beeld VIER

‘Ik kan niet zeggen dat het een verrassing is. Ons probleem is bekend, hè: we hebben een trouwe aanhang, maar geen grote. Dan is de rekening snel gemaakt.’ Otto-Jan Ham zat in zak en as toen hij begin november 2015 Humo te woord stond. Net daarvoor had VIER besloten om ‘De ideale wereld’, een jaar eerder nog trotse ontvanger van de Ha! van Humo, stop te zetten wegens tegenvallende kijkcijfers. Maar de redding voor Otto-Jan en co. kwam snel en uit onverwachte hoek: eind november maakte Canvas bekend dat ‘De ideale wereld’ vanaf januari 2016 daar een thuis kreeg. Ruim zes jaar later timmert het programma, nu onder leiding van Ella Leyers, nog steeds dapper verder aan een ideale wereld.

HUMO Wist je toen echt niet dat er een transfer in de lucht hing?

OTTO JAN HAM «Nee, ik denk dat ik pas een paar dagen later de vraag heb gekregen, als ik me niet vergis van Wouter Vandenhaute zelf. Dat waren een paar spannende weken, omdat alles geheim moest blijven. Op het moment van die besprekingen was de relatie tussen Woestijnvis en de VRT ook nog troebel. De deur zat niet alleen op slot, men had ze ook behangen en er voor de zekerheid een paar meubels voor gezet. Dat ‘De ideale wereld’ de sloophamer was waarmee ze weer open kon, daar ben ik nog het meest trots op.»

HUMO De teneur was toen dat ‘De ideale wereld’ terechtkwam op de plaats waar het programma eigenlijk thuishoorde. Hadden jullie ook dat gevoel?

HAM «Toch wel. We zijn goed behandeld bij VIER en ik heb niets dan liefde voor die zender, maar we leken een fremdkörper tussen ‘Komen eten’ en aanverwante programma’s. Niet dat er veel veranderde in onze manier van werken: we deden nog altijd onze zin. De kijkcijfers bleven helaas ook dezelfde. Ik weet nog dat we bij VIER vaak tegen elkaar zeiden: ‘Op Canvas, daar zouden we nogal een publiek hebben!’ Dat viel tegen (lacht).»

HUMO Tot slot de vraag die ons sinds kort bezighoudt: hoe kan het dat het team van ‘De ideale wereld’ in ‘25 jaar Canvas’ drie rondes lang aan de leiding stond en uiteindelijk op plaats vier eindigde?

HAM «Dat we zo lang op één stonden, heeft in ons nadeel gespeeld, denk ik. Daardoor werden we nog fanatieker en dat heeft ons uiteindelijk genekt. Enfin, toch Ella en mij: aan Luc Haekens en Jan Jaap van der Wal heeft het zeker niet gelegen, want hun inbreng was in élke ronde te verwaarlozen (lacht). Maar ik troost me met de gedachte dat onze ondergang prachtige televisie heeft opgeleverd.»

BEKIJK EEN FRAGMENT:

Kijkcijfertopper: Rode Duivels

Beeld BELGA

Canvas bracht in haar 25-jarige bestaan de ontroerendste, fascinerendste, geestigste en spraakmakendste programma’s op de buis, maar het dient gezegd: de kijkcijfertoptien wordt van voren tot achteren door voetbalpotten en één verdwaalde veldrit bezet. Helemaal bovenaan, met een kloeke 2.372.800 kijkers, prijkt de wedstrijd België – VS (2-1), de achtste finale op het WK 2014. Uw commentator, toen en nu: Filip Joos.

FILIP JOOS (vanuit Qatar) «Ik steek de pluim voor dat record niet op mijn eigen hoed: we moeten de toenmalige Amerikaanse doelman Tim Howard bedanken omdat hij de spanning er 93 minuten lang in wist te houden. Howard schreef toen een recordaantal reddingen in een WK-wedstrijd op zijn naam: maar liefst zestien! In de eerste verlenging kwam dan toch de verlossing: een pegel van Kevin De Bruyne. Ik herinner me hoe ik Kleine-Brogel in mijn commentaar vernoemde: een kruisraket tegen de VS!

»Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat kijkcijferrecord ooit zal sneuvelen, nu de WK’s en EK’s niet meer op Canvas maar op Eén worden uitgezonden. Of iemand moet een werkelijk geniále Canvas-quiz verzinnen (lacht).»

HUMO In hoeverre ben jij een supporter als je een WK-wedstrijd van de Belgen verslaat?

JOOS «Natuurlijk zie ik de Rode Duivels liever winnen dan verliezen, maar nog meer wil ik dat de beste ploeg wint. Ik ben er voor het voetbal, niet voor de Belgische ploeg. Neem nu die onverdiend met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Denemarken op het vorige EK: ik vond het oprecht jammer dat de Denen niet kregen waar ze recht op hadden. Goed, tegen Amerika verdienden de Rode Duivels die zege absoluut, maar in mijn hoofd was ik toch ook voor 5 procent mee met het sprookje van Howard, en hoopte ik op penalty’s waarin hij zijn heldenverhaal compleet kon maken. (Denkt na) Enfin, maak daar anders maar 4 procent van (lacht).»

