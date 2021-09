De body horror-twist in ‘Malignant’ toverde een brede grijns op onze smoel

Allesbehalve een wanfilm.

Sinds hij de horrorfan in ons wist te bekoren met de allereerste ‘Saw’ en de eerste twee ‘Conjuring’-spookverhalen, roept de naam James Wan hoge verwachtingen op. Die lost hij slechts ten dele in met ‘Malignant’, een horrorflick die, zeker in de eerste helft, bol staat van de genreclichés: wanneer iemand hardop de naam uitspreekt van de geheimzinnige demon die het leven van de hoofdpersonages komt vergallen, weerklinkt op de geluidsband zowaar een donderslag. De bovennatuurlijke gruwel van ‘The Conjuring’ ligt Wan beter dan de routineuze slasher-horror van ‘Malignant’, zo begonnen wij voorbarig te concluderen – tot Wan in de laatste akte ineens de David Cronenberg in zichzelf naar boven haalde en uitpakte met een body horror-twist die niet alleen een brede grijns op onze smoel toverde, maar ons ook deed beseffen dat Wan mogelijkerwijs de wortels van een gloednieuwe franchise heeft aangeboord.

