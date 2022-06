De Britse Tom Waes, hoe koppels seks beleven en het succes van ‘Basic Instinct’

‘The Lakes with Simon Reeve’

Canvas, zondag 12 juni, 20.10

REIZEN Simon Reeve, zeg maar de Britse en iets jongere versie van Tom Waes, zoekt voor zijn documentairereeksen meestal verre oorden op. Hij brak begin jaren 2000 door met ‘Holidays in the Danger Zone: Meet the Stans’, waarin hij een bezoek bracht aan Kazachstan, Oezbekistan en andere -stans, en maakte later nog series over onder meer Cuba, Rusland, Australië en Noord-Amerika. Ondertussen heeft hij wellicht de hele planeet gezien, want in zijn nieuwste reeks blijft hij een stuk dichter bij huis. Het driedelige ‘The Lakes’ brengt Reeve naar één van de mooiste en meest idyllische landschappen van het Verenigd Koninkrijk: het Lake District, een nationaal park in het westen van het land, een honderdtal kilometer ten noorden van Manchester. De streek is een paradijs voor wandelaars en lokt jaarlijks miljoenen bezoekers, waardoor de ongerepte natuur zwaar onder druk komt te staan. Voor Reeve toont het Lake District dan ook in het klein de uitdagingen waar Groot-Brittannië in zijn geheel en zelfs de rest van de wereld voor staan.

‘Sex actually with Alice Levine’

NPO 3, vrijd 10 juni, 21.30

MAATSCHAPPIJ Reeks waarin de jonge Britse Alice Levine, een protegee van Louis Theroux, door haar land reist en nagaat op welke verschillende manieren de gemiddelde Brit seks heeft.

‘Tussen de Amerika’s’

NPO 2, zondag 12 juni, 20.20

ACTUA Vijftien jaar lang woonde en werkte de Nederlandse journalist Stef Biemans in Nicaragua, tot hij het daar te onveilig vond. Voor ‘Tussen de Amerika’s’ keerde hij terug en trok hij van Panama naar Guatemala.

Beeld VPRO

‘All-in’

Canvas, zondag 12 juni, 22.05

REIZEN Ismail en Hakan, jonge twintigers uit Turkije, gaan aan de slag in een all-inclusivehotel aan de kust. ‘All-in’ volgt ze terwijl ze de bizarre wereld vol toeristen, kleurrijke zwempakken en weggegooid eten leren kennen.

Beeld Flanders Image

‘Dionne dichtbij de First Ladies’

NPO 1, maandag 13 juni, 21.25

POLITIEK Vierdelige serie waarin Dionne Stax gaat praten met vertrouwenspersonen van voormalige First Ladies, onder wie de assistentes van Melania Trump en Michelle Obama.

Beeld AVROTROS

‘Basic Instinct, Sex, Death & Stone’

NPO 2, woensdag 15 juni, 23.10

FILM Terugblik op het grote en opmerkelijke succes van ‘Basic Instinct’, de dertig jaar oude schandaalfilm van Paul Verhoeven die van Sharon Stone een wereldster maakte.