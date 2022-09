De bruid in ‘Blind getrouwd’ klonk even enthousiast als een politicus na een nachtelijke vergadering over de kernuitstap

Het Verenigd Koninkrijk had ‘de begrafenis van de eeuw’ en ook bij ons stond er gisteren iets op stapel. Te weten: ‘het grootste trouwfeest van Vlaanderen’, georganiseerd door ‘Blind getrouwd’ dat dit seizoen alle koppels samen hun huwelijk liet vieren.

In de vorige seizoenen mochten de duo’s nadat ze hun ja-woord hadden gegeven elk apart met familie, vrienden en collega’s op de verbintenis klinken, maar deze keer werd iedereen samen in één zaal geduwd. Wat daar de reden voor was, werd ook tijdens het feest nooit echt duidelijk. Zijn de makers te laat beginnen te zoeken naar zalen en was alles al volgeboekt? Moest er deze keer op de centen worden gelet en kreeg men daar in Waasmunster een mooie deal in ruil voor enige dronebeelden van gebouw en omgeving? Of wil ‘Blind getrouwd’ meer de weg opgaan van de versie in Australië, waar de koppels al sinds jaar en dag samen feest vieren en daarna ook gezamenlijk op reis vertrekken, wat zorgt voor extra spanningen en ook al eens vonken oplevert tussen twee mensen die vreemd genoeg niet door de experts met elkaar gematcht zijn.

Misschien komt vanaf volgende week het antwoord, wanneer we de pasgetrouwden volgen terwijl ze samen van hun huwelijksreis genieten. Maar eigenlijk is de nieuwe opzet van ‘Blind getrouwd’ niet de belangrijkste vraag die in me is opgekomen in de afleveringen die tot nu toe op tv te zien waren, wel wat precies de rol van Ingeborg in het geheel moet zijn. De zangeres is grote fan van het programma, dus het weze haar gegund dat ze alles van op de eerste rij mee mag maken en na al die jaren ‘Blind date’ nu eens koppels zwaaiend en stuntelig van een trap áf mag zien komen. Maar veel meer dan een cheerleader die houdt van dit ‘feest van de liefde’, vindt dat het geweldig klikt tussen alle duo’s en ‘een heel goed gevoel heeft dit jaar’ wordt ze toch niet. Ik begin zelfs een beetje te vrezen dat wanneer een van de koppels in de volgende weken voor het eerst met elkaar in bed zal duiken Ingeborg plotseling tevoorschijn gaat komen en er een ‘Allez, tof zeg!’ te horen zal zijn.

In wiens slaapkamer is de kans het grootst dat Ingeborg tussen de gordijnen moet zitten? Misschien die van kleuterjuf Jana en spoedverpleegkundige Christiaan, die nu al een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor elkaars lichaam, voor hoe lang er elke week gefitnest wordt en hoeveel proteïnen er gemiddeld naar binnen gaan. Of die van Brecht en Dziubi, die op enkele uren tijd zo’n connectie hebben ontwikkeld dat de andere koppels er met enige jaloezie op staan te kijken. Het enige wat daar nog roet in het eten kan strooien is de openingsdans, die plaatsvond op de tonen van ‘Always remember us this way’ van Lady Gaga, uit de soundtrack van ‘A star is born’. De dans zelf verliep romantisch, alleen zei Dziubi achteraf dat beiden dringend samen de film moesten bekijken en als we ons iets van ‘A star is born’ herinneren, dan toch dat het einde niet meteen een erotiserend effect had.

Bij de twee andere koppels is de klik minder aanwezig: wijnverkoper Joren benadrukte wel heel vaak dat noch hij, noch zijn partner Jana het type van de ‘coup de foudre’ is en ook tussen Florence en Jiri is het aanvankelijke enthousiasme wat bekoeld. Nochtans werden net zij door Ingeborg aangekondigd als ‘het prinsenpaar’ en mochten ze ook als laatste de trap afkomen en hun openingsdans doen, alsof de andere duo’s aan soort voorprogramma waren. Maar in zijn speech bedankte Jiri uitgebreid familie, vrienden en collega’s voor hun aanwezigheid en repte hij nauwelijks over zijn vrouw, alsof hij eerder een award dan een echtgenote had gewonnen. En toen de zus van Florence vroeg of er al ‘magic’ was, zei ze dat ‘er raakvlakken waren en er misschien ook potentieel’ was, een antwoord dat je eerder verwacht van een politicus na een lange nachtelijke vergadering over het terugdraaien van de kernuitstap.

Maar goed, misschien gaat het beter wanneer ze met de andere koppels kunnen verblijven in Bodrum, Turkije, een bestemming die tegen het einde van de aflevering zo vaak herhaald werd en zelfs bij de twee zelfverklaarde wereldreizigers Florence en Jiri voor zoveel opwinding zorgde dat er daar ongetwijfeld ook een akkoordje met een touroperator is gesloten.