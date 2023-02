‘De CD&V ten gronde of je hond laten inslapen?’ Bij Gert Verhulst heet dat een kritisch interview

Sammy Mahdi mocht gisteren aanschuiven bij Gert Verhulst in ‘De tafel van vier’ en wat was dat een feest! Mahdi kwam al moonwalkend de set op, vertelde dolle verhalen over zijn dj-sets in de Carré en gaf advies over waar hij met zijn drerries de allercoolste sneakers vindt voor niet al te veel doekoe. Grapje natuurlijk, en gelukkig maar: aan één Conner Rousseau hebben we genoeg.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Gert Verhulst legt Sammy Mahdi dilemma’s voor. Waar? ‘De tafel van vier’. Waarom is het opvallend? Iemand laten kiezen tussen zijn partij en zijn dierbare hond is een op z'n minst bizarre interviewtechniek.

De socialisten laten het land te weinig bewegen, was de strafste uitspraak die Mahdi wilde laten optekenen. Geef zo'n quote aan een Bart Schols en die schuift blijgezind onder de dons, maar Verhulst had als de rasinterviewer die hij is door dat er nog wat te graven viel in de door dagelijks gebed gezuiverde ziel tegenover hem. Vijf dilemma’s had hij nog klaar voor Mahdi, en “tsjevenantwoorden” telden niet.

Met de eerste twistappel, McDonalds of de frituur, had Mahdi geen moeite. “McDonalds. Maar je moet variëren", voegde hij eraan toe terwijl hij dacht aan hoe tientallen boze frituristen de Wetstraat 89 met een viandelkorstje zouden kunnen bedekken. Zwangere Guy verkoos hij boven André Rieu. Voor de keuze tussen Raoul Hedebouw en Tom Van Grieken kreeg Mahdi zowaar een joker en tussen Megan en Pommeline ging hij zelfverzekerd voor die laatste, omdat ze een statement had gemaakt tegen fatshaming. “Ze zouden allebei kunnen helpen om de partij weer sexy te maken.”

Een christendemocraat die naar Zwangere Guy luistert en het woord sexy gebruikt, die zou zich in de tijd van Martens en Eyskens flagelleren tot het tijd was voor de vespers. Maar dan moest Verhulst zijn kernraket nog bovenhalen: ofwel de CD&V onder de kiesdrempel van 5 procent gaan ofwel Pamuk laten inslapen, de chowchow die trouwer aan Mahdi’s voeten ligt dan de laatste vijf christendemocratische congressen bij elkaar. De politicus liet zijn hond leven, iets wat het voormalige baasje van Samson schijnbaar verbaasde. “Dus liever de CD&V ten gronde laten gaan?” Het is in ieder geval beter voor te stellen dan de dood van Pamuk, moeten kijkers van andere politieke kunnes toen hebben gedacht.

“De volgende regering wordt er eentje zonder CD&V, maar met Pamuk!” kreette Verhulst alsof hij ter plekke de Bende van Nijvel had geklist. Van de hond wordt het in 2024 sowieso. Goeie interviewtechniek wel, moet ik ook eens proberen.

“Je nieuwe plaat verkoopt niet of je moeder valt dood neer, wat kies je?”