De CGI oogt niet altijd even overtuigend, maar zelfs dát draagt bij tot de campy fun van ‘Meg 2: The Trench’

Beeld dit in: de kranige kletskop Jason Statham die op 7500 meter diepte tussen de zeeslangen en de baby-octopusjes over de oceaanbodem stapt in een drukbestendig exopak, een onderwatergeweer in de aanslag, en ondertussen zinnetjes grommend als ‘Schiet op alles wat beweegt!’ Ziet u het voor u? Beginnen uw netvliezen te schitteren van voorpret? Krullen uw lippen zich tot een scheve grijnslach? Welaan: dan is ‘Meg 2: The Trench’, deze week uit in de cinema, úw soort film!

De eerste ‘Meg’ uit 2018 was een erg vermakelijke actieprent waarin duik-expert Jonas Taylor (Statham) zich liet zakken door de Thermocline, een thermische laag ijskoud water die de gekende oceaan scheidt van een voorhistorische onderwaterwereld. In die mysterieuze wereld, waar zowaar iets viel terug te vinden van de thermische charme van ‘20.000 Mijlen Onder Zee’ en ‘Journey To The Center of the Earth’, huisde een afschrikwekkend specimen: de Megalodon, een gigantische voorhistorische haai die sterk genoeg was om een nucleaire duikboot te verpletteren én om een walvis doormidden te bijten, dwars door de botten heen! Eat thát, Jaws!

Wat volgde liet zich goed samenvatten door Statham: ‘We moeten ‘m vinden en afmaken!’ En het is opnieuw The Stath himself die in ‘Meg 2: The Trench’ op een bepaald moment het verhaal kernachtig mag resumeren: ‘More Megs? Great!’ Jonas, niet langer een duiker-redder maar een bezielde milieu-activist, daalt (deze keer in een diepzeeduikboot die werd uitgerust met zogeheten predatorbescherming) samen met enkele wetenschappers opnieuw af naar de voorhistorische Trog, waar hij getuige is van een ‘instinctieve bijeenkomst van meerdere Megs’. Anders gezegd: een Meg-seksorgie.

Toch dekt de pitch ‘Meer Megs’ de lading niet helemáál: er valt in de sequel namelijk zoveel méér te beleven dan alleen maar het zoveelste Meg vs mens-gevecht. En nu volgen enkele spoilers! Er duikt een Mexicaanse booswicht op die nog een rekening met Jonas heeft te vereffenen; u krijgt een heerlijk clichématig gevecht op een rollende fabrieksband (waarbij het hoofd van The Stath natúúrlijk tussen de malende schroeven dreigt te belanden); een kwaadaardige feeks wordt gillend het struikgewas ingetrokken door een hongerige reuzenhagedis; diverse ongelukkigen worden uit het zilte nat getild door een tentakel die toebehoort aan een reuzeninktvis die een beetje lijkt op de Kraken uit ‘Pirates of the Caribbean’; en ook Pippin het keffertje is weer van de partij. En dat allemaal in één film!

Uiteraard moet u in staat zijn om de logica opzij te schuiven en om het hele onderwatergedoe met een flinke zak zeezout te nemen. U vindt het ongeloofwaardig dat Statham zónder duikuitrusting doodleuk op 8000 meter diepte rondzwemt zonder dat hij door de druk van het water implodeert tot een platte vijg? Geen nood: ‘Als hij water in zijn sinussen blaast,’ zo legt iemand uit, ‘dan kan hij het 30 tot 60 seconden volhouden! Vissen dragen toch ook geen duikpakken?’ Geen idee of het hout snijdt, maar we gaan het niet zelf uitproberen.

De naam van de regisseur was voor ons een extra reden om naar de sequel uit te kijken: Ben Wheatley is de regisseur van de door ons zeer gewaardeerde occulte thriller ‘Kill List’, het boosaardig grappige ‘Sightseers’, het doorgetripte ‘A Field in England’ en de bizarre J.G. Ballard-verfilming ‘High-Rise’, waarin de onder het bloed zittende Tom Hiddleston - Loki! - een hond staat te roosteren. Wat betreft ‘Meg 2: The Trench’ schreef Wheatley niet mee aan het script en vervulde hij meer de rol van gehuurde hand, maar zijn maffe stempel is nu en dan zichtbaar: hij pakt uit met enkele coole camerastandpunten (bijvoorbeeld vanuit het keelgat van de naar badgasten happende Meg!) smokkelt een dosis zwarte humor naar binnen, en laat de actie in de tweede helft uitzinnig uit de hand lopen, tot er zelfs heel even een soort Kaiju-film à la ‘Godzilla vs. Kong’-film lijkt te ontstaan. Een klein nadeel is dat de CGI niet altijd even overtuigend oogt, maar zelfs dát draagt bij tot de campy fun die ‘Meg 2: The Trench’ met veel plezier over u uitstort.

Vooruit, nog ééntje om het af te leren: ‘Mens en Meg kunnen niet samenleven. Hij is een Meg. Wij zijn voor hem het vieruurtje.’ Aaahh, vindt u het niet héérlijk wanneer The Stath zoiets zegt?