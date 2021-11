De chaos waarin de Rode Duivels grossierden tegen Wales heerste evenzeer in het commentaarhok

Terwijl Eden Hazard zelfs in zijn Lamborghini met zijn ondertussen gekende slakkengangetje het trainingscentrum van Real Madrid op draaide, stroopte Kevin De Bruyne in Wales de mouwen op. Zoals het een aanvoerder betaamt, nam hij een onuitgegeven Belgisch elftal vastberaden bij de hand: 1-1.

De vraag vooraf was of Roberto Martínez, nu de kwalificatie voor het WK volgend jaar in Qatar al vaststond, het Belgische elftal eindelijk met vers bloed zou injecteren. Dat deed hij: met Arthur Theate en Charles De Ketelaere stonden twee debutanten in de basis. Dat zorgde al vroeg in de wedstrijd voor grote verwarring in het commentaarhokvan VTM, want Jan Dewijngaert zag Theate al meteen voor Axel Witsel aan. Nietsvermoedend, was ik geneigd te denken, al kan het ook hardnekkig weerkerende slordigheid geweest zijn, want twee minuten later noemde hij Daniel James een speler van Liverpool, terwijl het toch echt wel Leeds is.

De Rode Duivels kon het gelukkig weinig schelen: zij dartelden als in hun beste dagen. Divock Origi beproefde de vuisten van de Welshe doelman, waarna Kevin De Bruyne zijn moment al gekomen achtte en de 0-1 slim in het doel draaide. Thorgan Hazard trapte nog eens tegen de kruising, maar toen stond het al 1-1 nadat de bal pardoes in een Welshe voet was gevallen. Ogenschijnlijk omdat Theate er wild naast had getrapt, terwijl in de herhaling toch duidelijk te zien was dat Witsel het leer van richting had doen veranderen. De zwartepiet ging echter vooral naar Dedryck Boyata, voor de gelegenheid de leider in de Belgische achterhoede. Geruststellend vond analist Marc Degryse zijn optreden allerminst: ‘We moeten toch op zoek naar meer kwaliteit daar,’ zei hij in de rust. Jan Mulder noemde de Belgische eerste helft ‘prachtig’, ‘rustgevend’ en ‘stijlvol’, kortom: ‘Er viel van te genieten.’ Vooral Hans Vanaken had hem kunnen bekoren, de man ‘die figuren tekent op het veld’. Zoveel schoonheid vond Mulder het dat hij terstond een plan bedacht: ‘Iets om te laten analyseren door een wetenschapper!’

Met Dante Vanzeir viel na een uur nog een debutant in, voor de behoorlijk tegenvallende Origi. Of hij een blijvertje wordt, is verre van zeker, maar Alexis Saelemaekers is dat vermoedelijk wel. Hij brengt altijd wel íéts als hij invalt: chaos, bijvoorbeeld. Gescoord werd er niet meer, figuren getekend evenmin. En ook in het commentatorenhok werd in het verval gedeeld. Toen Boyata minutenlang aan het hoofd werd gehecht, had Dewijngaert noch Gilles De Bilde dat in de gaten. En toen het Welshe publiek zijn vijf jaar geleden overleden bondscoach Gary Speed eerde, ontging ook dat mooie moment hun volkomen.

Roberto Martínez – het zal niemand verbazen – noemde zich achteraf ‘erg tevreden’. Mulder kon erom lachen: ‘Adembenemend hoe hij dit telkens weer voor elkaar krijgt.’ Nochtans was de avond met best wat kritische noten bij de communicatie van de bondscoach begonnen. Die had na de zege zaterdag tegen Estland aangekondigd dat iedereen die fit was, naar Wales mee zou reizen. Eden Hazard reisde niet mee, maar stond in Madrid wel gewoon op het trainingsveld. Dat ergerde Degryse: waren Martínez’ woorden nu een smoes of een leugen geweest? Mulder, in een deemoedige bui, gaf hem het antwoord: ‘Een leugentje om bestwil.’

Weet je bij Martínez zelden of hij meent wat hij zegt, bij De Bruyne geldt: what you see is what you get. Voor de microfoon van Gilles De Bilde stond een oprecht tevreden speler: ‘We hebben een redelijk goeie match gespeeld, met veel nieuwe jongens.’ Niets aan De Bruyne herinnert nog aan de vaak nukkige speler die hij vroeger was. ‘Vaderlijk’ lijkt hem nog het best te typeren, en dat kan kloppen, want thuis heeft hij ondertussen drie kinderen lopen. Na de pijnlijke afgang in de Nations League was hij de eerste om de Belgische ambities terug te schroeven. Daar leek hij vrede mee te hebben, en na gisteren weten we ook zeker dat hij er zijn neus niet voor ophaalt om met een minder sterke selectie verder te moeten. Zo geruisloos het vertrek van Eden Hazard zal verlopen, zo hard zal ooit dat van De Bruyne, de echte kapitein van deze Rode Duivels, aankomen.

Maar hét interviewtje van de avond was dat met Theate. Toen De Bilde hem vroeg of hij nu het gevoel had dit niveau aan te kunnen, floepte de man die een jaar geleden bijna in de bouw was gegaan omdat geen enkele club hem nog wilde, er zonder veel nadenken een wel erg beslist ‘ja’ uit. In zijn blik lag oprechte verbazing, iets wat zich nog het best liet vertalen als: ‘Wat vraag jij me nu?’ Degryse voelde wel enige sympathie, maar besloot het sprookje toch aan diggelen te slaan: ‘Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen gaan het toch nog moeten doen in Qatar.’