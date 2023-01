De Chippendale in Murray Bartlett: ‘Ik had er geen idee van hoe complex en donker hun geschiedenis is’

Wie graag series kijkt, botst dezer ­dagen vroeg of laat op Murray Bartlett, die op zijn 51ste een hoogtepunt in zijn carrière beleeft. De Australische acteur heeft een bijrol in ‘The Last of Us’, de HBO-verfilming van de gelijknamige videogame die op Streamz loopt, en speelt een hoofdrol in ‘Welcome to Chippendales’, de drama­serie op Disney+ over de turbulente geschiedenis van de beroemde strippers. Bovendien zendt Play4 vanaf vrijdag de reeks uit die Bartlett wereldberoemd heeft gemaakt: ‘The White Lotus’, waarin hij op memorabele wijze gestalte geeft aan een hotel­manager die met een steeds groener wordende grijns alle wensen en grillen van zijn rijke gasten moet inwilligen.

– In ‘Welcome to Chippendales’ speel je Nick De Noia, de choreograaf die de danspasjes van de strippers bedacht en mee aan de basis van het succes lag. Wat sprak je aan in het verhaal?

MURRAY BARTLETT «Zoals de meeste mensen denk ik bij de Chippendales eerst aan de clichés: de gespierde torso’s, de geoliede lichamen, de lange blonde haren, de broeken waarvan je de pijpen kunt afscheuren… Maar ik had er geen idee van hoe complex en donker hun geschiedenis is. In het begin is het een verhaal over hoe de immigrant ­Steve Baner­jee uit India (gespeeld door ­Kumail Nan­jiani, red.) zijn American dream kan waarmaken door een mannelijke stripgroep te beginnen. Maar tomeloze ambitie en hebzucht leiden uiteindelijk tot de ondergang van de Chippendales. Daarin speelt Nick De Noia een niet te onderschatten rol.»

– Je hebt, als ik me niet vergis, nooit een dansopleiding genoten. Hoe lastig was het om een choreograaf te spelen?

BARTLETT «Ik heb inderdaad nooit lessen gevolgd, dus ben ik al blij dat ik je heb laten twijfelen (lacht). Het was erg hard werken. Als choreograaf hoef je niet per se de beste danser van de groep te zijn, maar je moet alle bewegingen natuurlijk wel perfect kennen. Er waren scènes waarin ik de danspasjes moest tonen aan de mannen: als niet-­getraind danser was dat op zijn zachtst gezegd uitdagend. Maar uiteindelijk haal je er als acteur veel voldoening uit als het achteraf realistisch blijkt over te komen.»

– Ondertussen is het ruim een jaar geleden dat je een Emmy won voor je rol in ‘The White Lotus’. Zonder de ontknoping te verklappen: hoe vaak word je nog aangesproken op de beruchte kakscène?

BARTLETT «Heel vaak: die scène, én de ­scène waarin ik een andere man zijn kont aan het likken ben, zijn duidelijk in het geheugen van de mensen blijven hangen (lacht). Het zijn natuurlijk ook fantastische momenten, omdat ze zo shockerend zijn maar tegelijk perfect passen in de wereld van ‘The White Lotus’. Ze bewijzen hoe briljant de reeks in elkaar zit. Dat gezegd zijnde: als een fan me complimenten komt geven over hoe geloofwaardig ik kan kakken op televisie, ben ik toch altijd blij dat de mensen die op dat moment bij mij zijn, met­een weten waarover het gaat (lacht).»

