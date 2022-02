De coaches uit ‘Dancing with the Stars’: ‘Na amper een week had ik het hoofd van mijn partner in mijn klokkenspel hangen. Dat kan gebeuren’

Het mag in Dancing with the Stars dan wel vooral om de dansende BV’s draaien, de echte helden van het programma zijn de docenten die week na week stuntelende amateurs omscholen tot verbazingwekkend soepele dansvloersterren. ‘De BV’s denken al snel dat ze iets gebroken hebben. Meestal is het niet meer dan een blauwe plek.’

Normaal doen ze er het zwijgen toe. Wat de jury of het publiek ook van de prestatie van hun kandidaat vindt, de danscoaches van Dancing with the Stars houden de lippen stijf op elkaar. Voor één keer maken vier coaches een uitzondering op die regel: Laura Zegels, die acteur Yemi Oduwale alle hoeken van de dansvloer laat zien; Frank Zegels, die hetzelfde doet met seksuologe Lotte Vanwezemael, en Björk Gunnarsdottir die dit seizoen aan TikTokker Jonatan Medart werd gekoppeld. Ook Sander Bos wil zijn verhaal doen, maar die is wanneer het interview begint nog even wat danspasjes aan het inoefenen met Delphine van Saksen-Coburg.

Hoe worden de BV’s onder de coaches verdeeld? Ik kan me inbeelden dat daar nogal wat getouwtrek bij komt kijken? Wie een stijve hark als Pieter Timmers krijgt toebedeeld weet immers dat het een korte wedstrijd wordt.

Laura: “Het koppelen gebeurt door de programmamakers. Daar hebben wij geen zeg in.”

Frank: “Het is wel een vraag die ik vaak krijg: ‘Waarom heb je voor Lotte gekozen?’ Maar zo werkt het dus niet. Je krijgt gewoon iemand toegewezen. Dat is ook voor het programma het leukst. Zo zie je week na week hoe de dansers en de BV’s elkaar steeds beter leren kennen.”

Laura: “Ik heb de voorbije jaren trouwens geleerd dat het heel moeilijk in te schatten is welke kandidaat al of niet lang zal meedraaien. Vorig jaar had ook niemand verwacht dat Viktor Verhulst het tot in de halve finale zou schoppen. En ik zeg dat met alle respect voor die jongen. Maar hij deed het echt heel graag, vond het tof om die dansen te leren. Het publiek, dat mee beslist wie naar huis moet, ziet dat ook.”

Wat is – vanuit het oogpunt van een coach – het ideale profiel voor een Dancing with the Stars-kandidaat?

Laura: “Het moet iemand zijn die echt wil leren. Die traint en blijft trainen tot hij of zij de pasjes onder de knie heeft.”

Frank: “Hun achtergrond speelt eigenlijk niet zo’n rol.”

Laura: “Het is vooral de mentaliteit die belangrijk is. Je wil iemand die meedoet omwille van het dansen. Niet voor de shows, de danspakjes, de snoepjes op tafel en wat er nog zoal qua randzaken bij zo’n wedstrijd komt kijken. Eigenlijk wil je liefst iemand die je de oren van je kop blijft zagen om te weten hoe een bepaald pasje precies in elkaar zit. Dat is de ideale kandidaat.”

Björk: “We hebben dit jaar wel een heel gemotiveerde cast. Het niveau ligt heel hoog.”

Van links naar rechts: Björk Gunnarsdottir, Sander Bos, Laura Zegels en Frank Zegels. Beeld Wouter Maeckelberghe

Het programma is ook al aan zijn derde seizoen toe. Je weet als kandidaat al waar je je aan kan verwachten.

Laura: “En toch zijn er nog altijd kandidaten die zich mispakken. Die denken: ‘Dat wordt leuk, gewoon wat dansjes doen.’ Maar als je op die manier in een programma als Dancing with the Stars stapt, kan het wel eens tegenvallen. Ze beseffen niet hoe fysiek zwaar zo’n wedstrijd is.”

Op tv lijkt dat nog wel mee te vallen.

Laura: “Het probleem is dat je met een partner danst. Je pakt elkaar vast en soms gebeurt dat iets steviger dan de bedoeling is. En daar hou je dan al eens een blauwe plek aan over. Maar liever dat dan een partner die tijdens een lift zijn greep lost uit schrik om me pijn te doen.” (lacht)

Frank: “In moderne choreografieën zit ook heel wat grondwerk. Je mag niet vergeten dat die passages al tweehonderd keer geoefend zijn voor je ze op tv ziet. En telkens als je die oefent, raak je de grond met hetzelfde plekje van je lichaam. Op den duur doet dat echt pijn.”

Laura: “Je werkt ook met kandidaten die nog volop aan het leren zijn. Dan val je al eens net iets harder dan gepland.”

Frank: “Je kan mensen daar niet op voorbereiden. Je mag nog honderd keer zeggen dat het pijn gaat doen, echt beseffen doen ze dat pas wanneer ze het voelen.”

Björk: “Die fysieke pijn is met voorsprong het meest onderschatte deel van de wedstrijd. Je ziet plots blauwe plekken opduiken, krijgt spierpijn op plekken waarvan je niet wist dat er spieren zaten.”

Laura: “Ze beginnen vaak ook te panikeren wanneer ze pijn voelen. Dan vragen ze meteen of dat wel normaal is.”

Frank: “Ze denken ook snel dat ze iets gebroken hebben. Terwijl het dan om een blauwe plek gaat. (lacht) Dan zeggen wij: ‘Ik zou daar toch niet meteen mee naar de dokter gaan.’”

Ondertussen schuift ook Sander Bos aan. Hij heeft er net een repetitie met Delphine van Saksen-Coburg op zitten en stuurde haar met een forse portie huiswerk de dansstudio uit. “Er zat een pasje in onze choreografie dat niet werkte”, legt hij uit. “Ik heb haar nu een ander pasje meegegeven. Dat moet ze nu thuis oefenen. De volgende les zullen we dan zien of dat beter werkt.”

Is het niet frustrerend om als professioneel danser met een stel absolute beginners aan de slag te moeten?

Björk: “We zijn naast de optredens die we doen ook allemaal als dansleraar actief. We zijn dat gewoon. Als een bepaald danspasje niet lukt, dan is dat maar zo. Het heeft geen zin je daar druk in te maken. Dan pas je gewoon de choreografie aan, zolang het eindresultaat er maar beter uitziet.”

Sander: “Ik geef ook les aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die helemaal opnieuw moeten leren bewegen. Als je die mensen een chachacha leert en je ziet ze voetje per voetje vooruit schuifelen, dan is dat al een geweldige prestatie. Om maar te zeggen dat je ook met heel weinig heel trots kan zijn.”

Sander, jij mocht tijdens deze editie dansen met een prinses. Zorgde dat voor meer stress dan in de voorbije seizoenen?

Sander: “Neen, helemaal niet. Toen ik Delphine voor het eerst zag, wist ik ook helemaal niet dat zij een prinses was. We hebben ook meteen beslist om gewoon te doen. Delphine was gewoon een van de kandidaten, een speciale behandeling was absoluut niet aan de orde. We hadden trouwens ook geen tijd om met dat soort zaken bezig te zijn.”

Dansen is niet alleen een heel fysieke, maar ook een heel intieme bezigheid. De vriend van Nina Derwael stak niet onder stoelen of banken dat hij haar liever met een homoseksuele coach op de dansvloer zag komen. Begrijpen jullie die reactie?

Björk: “Ik vind het heel normaal dat de vriend van Nina dat lastig vindt. Mijn vriend heeft er ook af en toe moeite mee wanneer ik met een knappe gast dans. Dat is normaal, denk ik. Maar we zijn professionals. Het komt niet eens in ons op om op zoek te gaan naar iets meer.”

Laura: “Het is kwestie van daar gewoon mee om te gaan.”

Sander: “Ik ben na de eerste aflevering bij Delphine thuis geweest. Ik heb daar haar man ontmoet en ik denk wel dat dat voor hem een soort geruststelling was. Niet dat hij moeilijk deed over onze samenwerking, maar hij zag natuurlijk ook dat we elke dag samen repeteerden en dat die repetities behoorlijk fysiek waren. Maar nadat we elkaar hadden ontmoet, was alles meteen heel chill.”

Björk: “Je moet dat soort dingen gewoon bespreekbaar maken.”

Het intieme aspect van dansen is wennen voor hun partners, maar waarschijnlijk ook voor de kandidaten zelf?

Laura: “Ze schrikken allemaal wel even in het begin.”

Sander: “Ik ben daar meteen tamelijk direct over. Bij de eerste repetitie zeg ik: ‘Dansen is heel fysiek, ik ga in je personal space komen, dus wen daar maar aan.’ En als daar iemand een probleem mee heeft, dan moet dat zeker gezegd kunnen worden. Tot nu is dat nooit een probleem geweest.”

Björk: “Wij staan er als professionele dansers ook niet meer bij stil dat sommige dingen voor niet-dansers misschien wat ongemakkelijk kunnen zijn.”

Laura: “Mannen vinden het bijvoorbeeld soms raar dat ik, als we een lift doen, vraag om me hier (wijst op de binnenkant van haar dij, PD) vast te pakken.”

Frank: “Dan komt meestal de vraag: ‘Mag dat wel?’” (lacht)

Sander: “Maar ook dat soort dingen worden vrij snel normaal. Omdat we er ook normaal over doen. In Dancing with the Stars moet je daar nu eenmaal mee kunnen dealen. Je kan niet dansen zonder dicht bij elkaar te komen. Ik heb de voorbije seizoenen ook nooit over problemen gehoord wat dat betreft.”

Zelfs niet in #MeToo-tijden?

Laura: “Wij zijn met dans bezig. En we zijn professionals.”

Sander: “Ik had Delphine na amper een week tijdens een van onze choreo’s met haar hoofd in mijn klokkenspel hangen. Dat kan gebeuren. Maar dan lach je daar eens mee en ga je gewoon door. Toch?”

