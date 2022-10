De controverse, de acteurs, de trailer: alles wat we nu al weten over seizoen 5 van ‘The Crown’

Aan drama geen gebrek in het Verenigd Koninkrijk, en binnenkort doet het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ daar nog een schepje bovenop. Het vijfde en hoogstwaarschijnlijk voorlaatste deel van de reeks is nog niet uit, maar de eerste trailer bleek genoeg om half Engeland moord en brand te laten schreeuwen over het ‘ongepaste’ scenario. Waar gaat de controverse over? Wie vertolkt de hoofdrollen? Wanneer kunnen we het bekijken? Alles wat we al weten.

Waar gaat het seizoen over?

De timing van het vijfde seizoen van ‘The Crown’ is met het overlijden van de Queen en haar opvolger Charles op z’n minst ongelukkig te noemen, want laat de makers nu net zijn aanbeland in de jaren 90, bij het pijnlijke einde van het huwelijk van Charles en Diana. Die scheiding zorgt voor een constitutionele crisis in de monarchie, en voor strubbelingen tussen queen Elizabeth en prins Charles. De gemoederen te Windsor Castle laaien hoog op, en volgens de geruchtenmolen gaat een verhaallijn in ‘The Crown’ over het plan dat Charles zogezegd smeedde om zijn moeder van de troon te stoten. ‘Absolute nonsens’, verklaarde toenmalig premier John Mayor al, om vervolgens op te roepen tot een boycot van de serie.

Een ander ophefmakend gerucht is dat Charles in ‘The Crown’ de Queen zou toeschreeuwen dat ‘ze in de gevangenis gegooid zou moeten worden omdat ze een slechte moeder is’. ‘Bewust kwetsend’ en ‘totaal historisch onnauwkeurig’, klonk het. Toen Oscar-winnares Judi Dench zich kwam bemoeien, plooide Netflix uiteindelijk toch onder de druk. Voor elke aflevering komt nu een disclaimer dat het om een ‘fictieve dramatisering’ gaat.

Elizabeth Debicki (l) en prinses Diana (r) Beeld Netflix / RTBF

Naast alle hommeles in de privésfeer biedt het vijfde seizoen van ‘The Crown’ ook ruimte voor geopolitiek. Tegelijk met Lady Di stort ook de Sovjet-Unie in, en een machtstransfer in Hongkong zorgt tevens voor de nodige chaos op het wereldtoneel.

Wie zijn de acteurs?

Alle leden van de koninklijke familie zijn weer een flink stuk ouder geworden, dus de cast werd eveneens door elkaar geschud. Imelda Staunton neemt de plaats van Olivia Colman in als de Queen, Dominic West vertolkt prins Charles. Elizabeth Debicki lijkt dan weer als twee druppels water op de echte Diana. Olivia Williams vervolledigt de liefdesdriehoek en speelt Camilla Parker Bowles.

Dominic West (l) en prins Charles (r) Beeld Netflix / Getty

De rest van de voornaamste cast bestaat uit Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Claudia Harrison (prinses Anna), James Murray (prins Andrew), Sam Woolf (prins Edward), Emma Laird Craig (Sarah Ferguson), Jonny Lee Miller (John Major), Bertie Carvel (Tony Blair).

Wanneer komt het uit?

‘The Crown’ - seizoen 5 is vanaf 9 november te zien op Netflix. De trailer kun je hieronder bekijken.