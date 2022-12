De cowboy van de Village People deed in ‘James de musical’ het ontdenkbare: Erik Van Looy sprakeloos krijgen

Na bijna zevenhonderd afleveringen van ‘De slimste mens ter wereld’ zou je denken: die Erik Van Looy krijg je niet meer van zijn melk. Maar ‘t is wel degelijk gebeurd: in de teaser van ‘James de musical’, dat vanavond op tv is, zit de regisseur te stamelen als een puberjongen door de aanwezigheid van Randy Jones, in disco- en alle andere middens beter bekend als de cowboy van Village People.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Erik Van Looy wordt verrast door Randy Jones, de cowboy van de Village People. Waar? In ‘James de musical’ op Play4. Waarom is het opvallend? Al hakkelend laat Van Looy de idolate 18-jarige in zich zien.

Van ‘Het mooiste moment’ tot ‘Het huis’: elk programma dat als doel heeft om BV’s te vieren en te verrassen, puur omdat ze bestaan, heeft een speciaal plekje in het scenario voor De Gast. Hij/zij/die duikt ergens in het midden van het programma semi-onverwacht op om wat anekdotes te vertellen over het middelpunt van de belangstelling. Hij at vroeger zo graag pannenkoeken, zij kan niet tegen haar verlies bij het tennissen, hij wilde als kind al voorzitter van de socialisten worden, dat soort dingen.

Ook in ‘James de musical’ is het van dat. Erik Van Looy, de eerste centrale gast van het nieuwe seizoen, krijgt in het eerste deel broer Patrick naast zich in hetzelfde kostuum als hij. Helaas worden de broers Van Looy niet veel later overschaduwd als Cooke begint over Eriks jonge jaren, waarin hij niet alleen zijn snor probeerde te vervolmaken, maar ook zijn carrière als filmjournalist. Een van die interviews was blijkbaar met Randy Jones, de cowboy van de Village People, die hem om drie uur ‘s nachts naar zijn hotelkamer sommeerde en naakt op zijn bed ging liggen. “Are you gay by any chance?”, vroeg hij volgens Van Looy. “En dat was een ander tijdperk, ik wist niet wat dat woord betekende dus ik zei: ‘Gay, yes yes!’”

Dat hij hiervoor diep in de buidel heeft moeten tasten, grapt Cooke nog, en dan staat Randy Jones daar. De snor wat grijzer, maar hij staat nog prima met een cowboyhoed en herinnert zich de ontmoeting met die puber uit België nog als gisteren - of dat zegt hij toch. “He was a very cute nerdie! Do you think he’s cute now? He was cute at eightéén!”

Cooke: “Is het waar? Lag jij naakt op het bed toen je praatte met de achttienjarige Erik Van Looy?”

Jones: “Heeft hij gezegd dat hij kleren aanhad?”

Cooke en het publiek: “Ooooooooooooooh!”

Cooke: “Heb jij daar ook in uwe blote gezeten?”

Een verbouwereerde Van Looy komt zelfs stamelend niet tot een antwoord, begint dan maar te keuvelen met Jones over een moment dat beter was als je erbij was geweest, waarop die laatste grapt dat hij een trio had met Van Looy en zijn fotograaf. Dat heet ongemak, en ongemak zie je niet vaak op het Vlaamse scherm. Als er iets van gespeeld is, mag je hopen dat Erik Van Looy zijn lang verlangde Oscar krijgt.