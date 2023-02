‘De dag van vandaag’: op vlak van frivole sfeerschepping kent Bart Cannaerts geen gelijke

‘Hebben jullie al eens iets gedaan met recensenten?’, vroeg Bart Cannaerts aan het driespan kandidaten aan zijn tafel. In de staart van zijn vraag zwol alvast zijn volgende bulderlach aan, want op vlak van frivole sfeerschepping kent zijn gulheid geen gelijke. Ik zal zelfs meer zeggen: zolang Cannaerts het eerstaanwezende aanspreekpunt blijft van ‘De dag van vandaag’, lijkt het me sterk mocht zijn quiz ooit externe publieksopwarming behoeven. En indien wel, dan was er deze aflevering ook nog altijd Sven de Leijer.

Cannaerts had zich net van een vraag gekweten over een bijzonder markant voorval dat ook mij in het oog gesprongen was, al dobberend in de nieuwsstroom van de dag. Een Duitse choreograaf, die minder dan verguld was met een krantenbespreking van zijn laatste voorstelling, was de recensente in kwestie op straat te lijf gegaan met behulp van een hondendrol van hoge gisting. Omstanders waren het erover eens: de sierlijke boog waarmee de gekrenkte partij die eigenhandig van het trottoir geoogste bolus aan het gelaat van de ongelukkige criticus toevoegde, was zonder meer vijf sterren waard. Ik maak er maar een lachertje van, want als soortement recensent heb ik zelf een godgloeiende hekel aan de verplichte slag in het water die het uitdelen van sterren altijd weer is. Er zijn betere manieren om nuance weer te geven dan per microfirmament, heb ik al ondervonden, en dan vooral als die gebeurlijke sterren ook nog eens langer blijven hangen dan het geschreven woord eronder, ook al zou dat volgens het spreekwoord dan stukken minder vliedend zijn dan je zou denken.

Dat Cannaerts gelukkig ook het belang van sterren afdoende weet te relativeren, weet ik sinds ik hem licht geamuseerd het tweede seizoen van ‘De dag van vandaag’ zag toelichten in Humo. Daarbij blikte hij terug op de gierigheid waarmee ik, veel minder gul dan hij, zijn quizprogramma onthaald had. ‘Entertainmentprogramma’s krijgen sowieso maximaal drie sterren op vijf’, wist Cannaerts, wat een manier is als een andere om de huidige zesjescultuur in het entertainmentwezen te rechtvaardigen. Hij kan het bovendien weten, want hij zetelt weleens in ‘The Masked Singer’, maar opvallend genoeg schreef hij die boutade toe aan Jelle De Beule. Wat die te kniezen heeft, weet ik niet. ‘Dus eigenlijk hadden we 2,5 op 3: keigoeie score!’ Het is niet omdat optimisme een morele plicht is dat ik de beoefenaars ervan in de praktijk minder bewonder.

Helaas ben ik ook nadien geen trouwere afnemer gebleken van ‘De dag van vandaag’, ook al had ik dan dagelijks de gelegenheid om daar verandering in te brengen, maar de eerlijkheid gebiedt me te melden dat ik bij dit tweede seizoen ook de drang niet meer voel om nog verder af te dingen op die quiz. Ik steek het op gewenning, want in de praktijk is er weinig aan het spelverloop gemorreld: de actualiteit van de dag wordt in vraagronden gevat, waarbij het karakter nog altijd eerder een schatplichtigheid doet vermoeden aan spelavonden ingericht door jeugdbewegingen in geldnood dan aan het jaarlijkse quizconcours van het Davidsfonds. Dat hoeft niet erg te zijn, voor de duidelijkheid, want op dat laatste wil ik al helemaal niet gezien worden.

Het komt me voor dat de BV’s die blijkbaar in drommen staan aan te schuiven om in ‘De dag van vandaag’ te zetelen, nog zelden onbeslagen ten ijs komen. Erik Van Looy, in wie dan ook al langer een latent lijstjesmens schuilt, had maandag ter voorbereiding een handvol Rihanna-nummers ingestudeerd ter gelegenheid van diens Super Bowl-optreden. Het zou hem nog goed van pas komen. Dat hij zich ook de moeite getroost had om de naam van de Vietnamese winnares van ‘The Masked Singer’ vanbuiten te leren, loonde al minder.

Tussen Van Looy en Sven De Leijer zat Annabet Ampofo, heden te vinden bij ‘Karrewiet’, en die één amusant ogenblik lang de levensechte Sven De Leijer naast haar leek te verwarren met Sven Ornelis. Ze kwam ermee weg, maar ook dat vind ik ondertussen al geen halszaak meer. Liever oefen ik zoals alle andere betrokkenen mijn geduld uit tot de uiterst mobiele Fien Germijns ergens te lande ter bestemming is gekomen om één uitverkoren huiskamer op te lichten met haar verblindende présence. De volgspot die gemonteerd zit op de camera achter haar helpt ook. Met haar natuurlijke aanleg om wildvreemden op hun gemak te stellen, kun je volgens mij ook meteen aan de slag op braderieën allerhande, waar grof geld te verdienen valt door toevallige passanten roestvrijstalen kookgerei aan te smeren zonder dat ze er zelf veel erg in hebben.

‘Geef die vrouw een eigen programma’, zou ik bijna zeggen, maar dat hebben ze al gedaan. Al was het dan oorspronkelijk andermans programma. Verontschuldigingen daaromtrent aan Adriaan van den Hoof zijn wat mij betreft nog altijd niet nodig.

Het gebeurt zelden dat ik een perfecte score geef aan een entertainmentprogramma, maar kijk.